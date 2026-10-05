Мифы, в которые верят в XXI веке: откуда берутся идеи о плоской Земле и тайном мировом правительстве

В материале РИАМО рассказываем, жили ли люди во времена динозавров и правда ли, что сети 5G вредят здоровью.

По данным РАН, в России увеличилась доля людей, считающих, что Солнце вращается вокруг Земли. Еще 16% уверены, что люди застали динозавров, а 36% верят, что антибиотики убивают вирусы. В XXI веке такие убеждения кажутся нелепыми, но часть людей продолжает не доверять науке и экспертизе. Специалисты связывают это с тем, что многие мифы эмоционально привлекательнее научной истины: они предлагают простые объяснения сложного мира и чувство причастности к «тайному знанию». Играет свою роль и недостаток базовых знаний, что делает любого человека уязвимым для псевдонаучных идей.

Миф о плоской Земле

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Одно из самых популярных заблуждений — уверенность в том, что Земля плоская. По мнению плоскоземельщиков, наша планета — это плоский диск диаметром около 40 тысяч километров, в центре которого находится Северный полюс. Антарктида при этом является ледяной стеной, которая опоясывает мир. Все небесные тела просто вращаются над поверхностью Земли, а гравитация — это не сила притяжения, а результат постоянного ускоренного движения всей плоскости вверх с ускорением 9,8 м/с². Снимки из космоса? Это все подделка, скажет любой, кто уверен в существовании плоской Земли.

Что на самом деле. Если опустить существование снимков из космоса, то о том, что Земля все-таки имеет шарообразную форму, говорят:

Искривление горизонта. Линия горизонта только кажется прямой из-за масштабов. Стоит подняться выше и видно, что горизонт искривлен и заметна часть большого шара.

Лунные затмения. Лунное затмение — это тень Земли, которую она отбрасывает на свой естественный спутник. Если бы Земля была плоской, такого эффекта бы не было.

Смена созвездий. На разных широтах созвездия расположены по-разному. Это заметил еще Аристотель.

Гравитация. Законы физики говорят о том, что именно шарообразная форма планеты не дает нам улететь в космос.

Полет самолета. Самолеты не врезаются ни в какие ледяные стены вокруг планеты. Если бы они существовали, то хотя бы один самолет их бы увидел.

Миф о том, что Солнце вращается вокруг Земли

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Это тоже довольно популярное заблуждение. Кажется, что это «средневековое» утверждение, которое давно научно опровергнуто. Но геоцентрическая модель продолжает процветать. Правда, тут нет какой-то теории, как в случае с плоской Землей. Обычно виноваты банальные недостаток знаний и невнимательность, когда смена слов в формулировке «Земля вращается вокруг Солнца» просто не замечается.

Геоцентрическую модель опроверг Коперник в XVI веке, а окончательно его выводы утвердил Галилео Галилей. Исаак Ньютон уже в XVII веке сформулировал закон всемирного тяготения, объяснивший причины орбитального движения.

Что на самом деле. С точки зрения физики, если бы Солнце начало вращаться вокруг Земли, его огромная масса (примерно 99,8% всей массы Солнечной системы) создала бы катастрофические приливные силы, которые разорвали бы нашу планету. Наглядно показывают движение Земли вокруг Солнца снимки с орбиты планеты. Кроме того, существует эффект Доплера, при котором частота света звезд меняется в зависимости от направления движения Земли. Доказывает орбитальное движение Земли и смещение близких звезд на фоне дальних — так называемый параллакс звезд.

Миф о том, что люди застали динозавров

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Удивительно, но в эту историю верят многие. Причиной данного заблуждения в первую очередь стала массовая культура, а именно фильмы и мультфильмы о совместном существовании людей и динозавров. Псевдонаучные теории — например, креационизм «молодой Земли» — утверждают, что люди и динозавры жили в одно время. Но их доказательства в виде камней Ики с изображениями людей и динозавров или фигурки из Акамбаро оказались подделкой.

Что на самом деле. В действительности нептичьи динозавры вымерли около 66 миллионов дел назад. По разным данным, вид Homo sapiens сформировался примерно от 250 тысяч до 45 тысяч лет назад. Даже между самыми ранними австралопитеками и самыми поздними динозаврами — примерно 55-60 миллионов лет. Раскопки тоже говорят о том, что человек и динозавры не могли пересекаться. Палеонтологи находят останки динозавров в одних слоях, а останки людей — в других, более поздних. Если бы они жили вместе, их следы были бы в одних пластах.

Миф о том, что антибиотики убивают вирусы

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Опасное заблуждение о том, что антибиотики убивают вирус, поддерживают 31-36% респондентов. Столько людей не доверяют науке и верят больше словам блогеров, чем рекомендациям врачей.

Что на самом деле. Антибиотик просто «не видит» вирус, потому что вирус — это не клетка, а генетический материал, а бактерия — клетка, против которой и был создан антибиотик. На вирус антибиотик влиять не может в силу фундаментальных различий между организмами. Антибиотики поражают клетки бактерий, которые размножаются и вызывают ангину, пневмонию и прочие болезни. Если принимать антибиотик при гриппе или простуде, вы подвергаете организм ненужному риску и можете пропустить грипп, что приведет к осложнениям. К тому же слишком частый прием антибиотиков «тренирует» бактерии, живущие в организме, и когда действительно настанет необходимость лечить, например, воспаление легких, препарат может не сработать.

Миф о том, что ВИЧ и СПИД не связаны друг с другом

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Движение ВИЧ-отрицания (или СПИД-диссидентства), сформировавшееся практически сразу после открытия ВИЧ и определения его как причины СПИДа, активно продвигает антинаучные гипотезы об отсутствии как самого вируса, так и связи ВИЧ со СПИДом.

Что на самом деле. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — это возбудитель, который поражает иммунную систему. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это поздняя, наиболее тяжелая стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунитет настолько ослаблен, что организм перестает сопротивляться даже безобидным инфекциям. То есть можно быть носителем ВИЧ, но не болеть СПИДом, если вовремя начать лечение. Важно вовремя начинать лечение и регулярно обследоваться (делать это можно анонимно), а также знать, что у матери с ВИЧ-инфекцией может родиться здоровый ребенок, а жить с этим диагнозом можно до самой старости при условии правильного лечения и регулярного приема препаратов.

Теории заговора: от коронавируса до вышек 5G

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Происхождение коронавируса

Согласно популярной теории заговора, коронавирус создан искусственно. Эта версия активно поддерживалась довольно известными личностями, и поэтому ее влияние было довольно сильным.

Что на самом деле. О вирусе, который вызывает удушье и быструю смерть у животных, было известно еще в 1930-х годах. В 1937 году Хадсон и Бодетт впервые смогли культивировать IBV с использованием куриных эмбрионов. Этот «музейный» образец, известный как штамм «Бодетт», стал первым коронавирусом, с которым осознанно столкнулось человечество. В 1967 году появились вирусы, вызывающие такие же симптомы у человека. Поэтому говорить об искусственном происхождении коронавируса в 2019 году не приходится. Другое дело, что могла произойти утечка естественного вируса из лаборатории.

Тайное мировое правительство

Идея о тайных силах, управляющих человечеством, уходит корнями в глубокую древность. Современный облик теория начала приобретать в XVIII веке с появлением легенд об ордене иллюминатов. Хотя сам орден был распущен в 1785 году, конспирологи до сих пор приписывают ему тайное влияние на мировую историю. Эти «кукловоды» якобы контролируют правительства, финансовые институты, крупные корпорации, СМИ и даже научные исследования, направляя глобальные события в своих интересах.

Что на самом деле. В действительности большинство аргументов сторонников существования мирового правительства сводятся к доводам, домыслам и наблюдениям, которые можно трактовать по-разному. Поэтому фактами это назвать нельзя. К тому же мир состоит из множества государств, корпораций, наций с разными интересами, и контролировать все это вряд ли возможно. Кроме того, чтобы сохранять тайный контроль, нужны мощные механизмы принуждения — но тогда организация перестает быть тайной, и о таком правительстве уже стало бы известно.

Вред вышек 5G

Почти все новые явления вызывают волну мифов и недоверия. Так происходит и с сетями 5G — говорят, что излучение от вышек может вызывать рак, мутации, головные боли. А самое нелепое — это то, что распространение коронавируса якобы напрямую связано с технологиями 5G.

Что на самом деле. Реальность заключается в том, что в 5G используются электромагнитные поля, которые относятся к неионизирующему излучению, а оно не обладает достаточной энергией для повреждения ДНК или клеток организма. Более того, научно подтверждено, что вирусные инфекции, в том числе и коронавирус, передаются воздушно-капельным путем. А вот фактов о том, что вирус передают радиоволны или сети 5G, нет ни в одной научной работе.