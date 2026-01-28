Мем «Филяй-Филяй»: кто такой краш Семен и почему россиянки его бойкотируют

Что такое филяй-филяй

В конце 2025 года Интернет захлестнула волна популярности песни «Филяй-Филяй». Он представляет собой короткое видео, где молодой немецкий рейвер Самуэль Домен энергично двигается под электронную композицию «Vielleicht, Vielleicht» (в переводе «Может быть, может быть») группы Millennium Kid X JBS.

Этот танец вызвал бурную реакцию среди русскоязычных пользователей, преимущественно женщин старшего возраста. Первоначально прозвучавший на немецком языке рефрен «Vielleicht, Vielleicht» в припеве пользовательницы запрещенной соцсети расслышали как забавное «Филяй-Филяй». Так родился этот вирусный тренд.

Кто такой Сэмуэль Домен и почему его начали отменять

Фото - © @dohmensamuel

Самуэль Домен — 24-летний немецкий блогер и участник популярного телешоу «Топ-модель по-немецки» в 2025 году, он пользуется широкой популярностью в социальных сетях. Его аудитория насчитывает около 820 тысяч подписчиков в Instagram* (*Принадлежит компании Meta, является экстремистской и запрещена на территории РФ), 31 тысячу в Telegram и впечатляющие 1,5 миллиона в TikTok. В своем аккаунте в Instagram Домен регулярно делится различными аспектами своей жизни: публикациями собственных фотосессий, видеороликами с тренировок, показов моды и фрагментами участия в телевизионных проектах, а также роликами с вечеринок в стиле рейва.

Пользовательницы запрещенной соцсети, особенно русскоязычные, мгновенно оценили его открытый взгляд, стройное тело и позитивную энергетику. Женщины оставляли ему массу комментариев на русском, в которых приглашали его прийти в гости на ужин или просто познакомиться (к слову, дамы даже выстроили виртуальную очередь, кто когда должен знакомиться с Доменом), заваливали парня комплиментами.

«Моя овуляция началась раньше времени»; «Специально развелась, чтобы оставить здесь коммент»; «Это просто сын маминой подруги!» — такие комментарии буквально заполонили аккаунт Самуэля. Некоторые даже отмечали, что комментариев на русском языке гораздо больше, чем на родном Самуэлю немецком. Кроме того, женщины из России дали немцу ласковое прозвище Семен и видоизменяли его: то он Семен-краш, то Сеня…

Однако сам Самуэль Домен был не готов к шквалу комментариев на незнакомом ему языке. Так, в декабре 2025 года он обратился к подписчикам с просьбой писать комментарии исключительно на немецком или английском языках. Это решение спровоцировало негативную реакцию части аудитории, многие стали выражать недовольство и даже призывали «отменить» блогера. Однако позже Домен разъяснил свою позицию, пояснив, что желание ограничить общение языками немецкого и английского связано с профессиональной деятельностью на немецком телевидении и влиянием комментариев на рекламные контракты, которые являются важной частью карьеры блогера. Но русских женщин уже было не остановить — они нашли себе новых любимчиков.

У Семена появились конкуренты - Янник Хилл и Майк Миколайчик

Фото - © соцсети

Разочарованные поклонницы переключились на других немецких ребят — популярных блогеров Янника Хилла (@t.x.prince) и Майка Миколайчика (@mikee.mej). Аккаунт 29-летнего блогера, фитнес-тренера и друга Домена Янника Хилла стал набирать популярность 27 декабря. Тогда он вместе с Майком Миколайчиком выложил ролик под рейв-версию песни «Катюша» исполнителей BADGRUB и Police in Paris. Видео набрало почти 3 млн просмотров, а Хилл отметил, что не знал, о чем песня, и не ожидал такого количества комментариев на русском, однако сразу поблагодарил свою аудиторию. Часть подписчиц призвала продвигать аккаунт Хилла вместо Домена.

В итоге эти ребята оказались гораздо дружелюбнее и быстрее адаптировались к новому интересу со стороны русских женщин. Один из них даже снял ролик, в котором обращается к своему другу: «Видел, что сейчас творится в России?» — и получает восторженный ответ: «Это удивительно, я никогда не чувствовал такую любовь!». Их последующие видеоролики, исполненные под народные мелодии вроде «Матушка Земля», привлекли огромное количество поклонников.

Российские девушки высоко оценили открытость и искренность новых героев. Многие заявили, что немецкие парни проявляют больше внимания и заботы, чем представители российского пола. Пользователи соцсетей начали шутливо заявлять: «Девочки, мы захватили Германию!». Однако некоторые российские мужчины восприняли происходящее всерьез и решили повторить успех немецкого танца, выкладывая собственные версии клипа с хэштегом #танцуюдлярусскихдевушек.

Почему песня «Филяй-филяй» так популярна

Фото - © @dohmensamuel

Клинический психолог, практикующий психотерапевт, супервизор, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Катерина Димитрова говорит, что подобные ролики привлекают аудиторию за счет быстрой, энергичной, музыки с «цепляющим» припевом, которая является эффективным средством воздействия на эмоциональное состояние человека — музыка такого рода его активирует. Можно вспомнить достаточно много песен, которые завирусились благодаря сочетанию быстрого ритма и запоминающейся мелодии. «Влияет и вид позитивного танцующего человека, чье состояние передается эмпатически и может пробуждать желание присоединиться», — дополняет эксперт.

Кроме того, мем «филяй-филяй» — отличный пример того, как в соцсетях даже просто из комментариев могут вырастать целые коммьюнити. «Они становятся пространством для своеобразной мини-субкультуры, относящейся к конкретному контенту или мему и дающей чувство общности, сопричастности к локальной группе, возможность объединения и общения с единомышленниками и соотечественниками», — поясняет Димитрова.

Также психотерапевт отмечает, что зачастую такой контент становится источником творчества пользователей и появления новых мемов. А быстрая, ритмичная, энергичная музыка и позитивный настрой участников видео воздействуют на состояние аудитории, повышают настроение — этим «филяй-филяй» и зацепил.