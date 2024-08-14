Медовый спас 14 августа: как праздновать, народные приметы и традиции

Медовый Спас – так в народе называют православный День Изнесения древ Креста Господня – традиционно отмечается 14 августа. О том, как давно зародился этот праздник и как его принято отмечать читайте в материале РИАМО.

Медовый Спас – день урожая и день Креста Господня

Фото - © Светлана Матросова, Лотошинское ИА

Медовый Спас – первый из трех Спасов, которые христиане отмечают в августе. Следом за ним, 19 августа, празднуют Яблочный Спас, а 29 августа – Хлебный Спас.

У самого слова Спас, по мнению части фольклористов, история довольно долгая и уходит корнями еще в языческие времена. Существует версия, что у древних славян почитался бог Спас, которому поклонялись, желая получить хороший урожай. Есть также версия, что имя Спас было одним из имен наиболее почитаемого славянами бога Велеса. И как раз с 1 августа по старому стилю устраивали праздники урожая в честь Спаса – Медовый, Яблочный и Хлебный.

С появлением христианства на Руси слово Спас получило новую коннотацию: теперь оно означало также память об Иисусе – Спасителе. В этот день принято вспоминать, что сын Божий сделал все, что мог, для спасения христиан, но и им самим нужно всегда думать о спасении души.

В церковном календаре праздник «Медовый Спас» не отмечается, 14 августа верующие отмечают «Изнесение честных древ Животворящего Креста». У этого праздника тоже долгая история. Считается, что что однажды в августе в Константинополе из-за сильной жары начались эпидемии различных болезней. Это случилось, по одним сведениям, в VIII веке, по другим – в IX-м. 14 августа решено было вынести из сокровищницы часть Креста Господня и торжественно пронести по улицам, после чего выставить для поклонения в соборе Святой Софии. После проведения этого ритуала болезни пошли на спад, и Изнесение Креста Господня решено было проводить каждый год. Дата вошла в список церковных праздников, а примерно в XIV веке этот праздник прочно укоренился и в русской православной традиции.

Также в этот день отмечают Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Спас в данном случае определенно означает сокращение от слова Спаситель. Считается, что этот праздник установил в XII веке князь Андрей Боголюбский, который с молитвой вынес иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы во время битвы с поволжскими булгарами в 1164 году и одержал победу.

Народные приметы и традиции Медового Спаса

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Этому дню приписывались особые свойства, и, как водится, языческие представления о мире плотно переплелись с православными.

Считалось, что на Медовый Спас нужно обязательно искупаться в открытом водоеме, так как вся вода в этот день приобретает целительную и даже волшебную силу: смывает болезни, несчастья, неудачи и грехи. Поэтому Медовый Спас также называют Спас на воде. А вот после этой даты купаться уже не рекомендовалось: наши предки верили, что вода становится коварной, и если войти в нее в конце августа, можно заболеть или даже утонуть.

Кроме того, славяне в этот день купали в реке или озере домашний скот, чтобы животные оставались здоровыми и пережили зиму. В Медовый Спас принято было также святить колодцы (во многих селениях специально копали новые колодцы именно к празднику). Считалось, что вода в таком колодце будет целебной.

После Медового спаса начинали сеять озимые, а в сибирских краях – собирать шишки.

Отдельная роль в славянской традиции отводилась, конечно, меду. Существовал даже целый набор заговоров, которые читали на мед: на удачное замужество дочери, на примирение, на достаток и счастье в доме, на здоровье.

Как праздновать Медовый Спас

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14 августа ранним утром православные относят в храм мед и воду, чтобы освятить их. А на пути домой нужно обязательно дать по кусочку медовых сот встретившимся на дороге детям и нищим.

Праздновать Медовый Спас следует тихо, без шумных гуляний: после посещения церкви семье следует сесть за общий стол, отведать освященного меда, и затем приступить к трапезе. Считается, что мед в этот день обладает целительной силой и способен даже излечивать тяжелые болезни. Существует поверье, что первая съеденная ложка освященного меда может также исполнить заветное желание.

В этот день запрещается работать дома и в поле (исключение – помощь по хозяйству вдовам и сиротам), ругаться, спорить и вступать в конфликты. Медовый Спас – праздник благодарности Богу за его дары, и день надежды, что урожай позволит благополучно пережить зиму.

Кроме того, считается, что «в Медовый Спас прощаются все бабьи грехи», и традиционно женщины в этот день молились своему ангелу-заступнику, чтобы очистить душу.

В праздник Спаса начинается Успенский пост, поэтому вся пища на столе должна быть скоромной. Отдельное место среди яств обычно занимают постные печенья и хлебцы, политые медом. Этот пост довольно строгий, во время него нельзя употреблять пищу животного происхождения. Но это ограничение с лихвой компенсируется обилием овощей, фруктов, ягод, и, конечно, медом.

Маковей – второе название Медового Спаса

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У праздника существует и второе название – Маковей (Маккавей). В этот день в храмах вспоминают о мученичестве за веру семи братьев Маккавеев, однако считается, что название праздника скорее всего не связано с братьями-мучениками, потому что появилось еще в языческие времена. В этот день на полях начинали собирать мак, а хозяйки пекли маковые пироги.

В Маковей девушкам и молодым женщинам рекомендовалось собрать в лугах и лесах букет-маковейчик, который был бы оберегом от бед на весь следующий год. Он должен был состоять из целого набора определенных трав, в число которых входили календула, овес, мята, полынь и, разумеется, маковая головка. Букет обвязывали красной лентой и ставили на видное место в доме, либо вешали над колыбелью младенца, чтобы он хорошо спал и был защищен от злых сил.

Сегодня эта традиция существует в некоторых регионах, и маковейчики освящают в церкви, чтобы оберег защищал дом от нечистых сил и дурных мыслей. Также освященный в церкви мак некоторые деревенские хозяйки рассыпают во дворе дома, на пороге и в сенях, чтобы запретить нечисти и ведьмам навредить домашним.