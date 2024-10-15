Масонство и педофилия: звезды Голливуда, которые попали под власть иллюминатов

В материале РИАМО о тех, кто верит в теории заговоров и поклоняется сатане.

Кто такие иллюминаты

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Иллюминаты – это тайное сообщество, которое было создано масонами. Существовало в Европе в конце XVIII века и было известно также как баварские иллюминаты. Сам термин применялся с XV века по отношению к нескольким группам интеллектуалов в Западной Европе, которые утверждали, что они необычайно просвещены. Слово является множественным числом от латинского illuminatus («выявленный» или «просвещенный»)

С баварскими иллюминатами и тайными обществами связывалось множество теорий заговоров. Чаще всего в качестве мотивации тайных обществ приводится жажда мирового господства, тотального контроля над людскими, научными и финансовыми ресурсами. Считается, что иллюминаты существуют и по сей день и включают в свое сообщество людей высших чинов, которые управляют людьми для создания нового мирового порядка.

Правой рукой иллюминатов является ЦРУ, которое использует специальные схемы контроля сознания для того, чтобы посредством популярной музыки и полуголых людей воздействовать на наше мышление и тем самым отвлечь нас от важнейших событий, чтобы мы меньше касались политики, мировой экономики. Обычные люди для иллюминатов. – лишь инструменты, безвольная масса, которой они управляют.

Символика иллюминатов

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Существуют специальные символы, которые отличают сообщество иллюминатов и с помощью которых его члены влияют на сознание людей. К таким символам можно отнести пирамиду, всевидящее око, перевернутый крест, бабочку монарха, Бафомет, число 13, гробы и так далее.

Кто из знаменитостей принадлежит к иллюминатам

Рианна: «Хорошая девчонка стала плохой»

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Рианна является одной из самых знаменитых R’n’B исполнительниц современности за счет служения дьяволу, как считают сторонники этой конспирологической теории. Ее уже давным-давно называют не иначе как принцесса иллюминатов.

И вот как она пытается донести до поклонников свою приверженность к тайному сообществу: достаточно быть внимательными к ее движениям на концертах, обращать внимание на детали в клипах и символы. Так, например, достаточно пересмотреть клип певицы на песню “S & M”, где позади артистки на фоне будет видна надпись на английском «принцесса иллюминатов». Поет же она в песне о том, как хорошо быть плохой, поэтому она не хочет и не будет меняться, ведь в плохом она мастер.

Кроме того, в одном из интервью Рианна говорила, что ее влияние на людей, скорее всего, будет сугубо негативным. Об этом же свидетельствует и ее альбом под названием «Good girl gone bad» («Хорошая девчонка стала плохой»). Из скромной девушки певица превратилась в сексуально аморальную и похотливую исполнительницу.

Ее первый сингл «Umbrella», так любимый многими поклонниками, был полон оккультных символов, а знаки, которые звезда показывает на своих концертах, складывая руки треугольником, называют еще одним подтверждением ее связи с масонским сообществом.

Бейонсе и Джей Зи: Roc-a-fella Records и кольцо с Бафометом

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Конечно, певица и ее муж и без того «отметились» в скандальной ситуации с Пи Дидди, и теперь Бейонсе обвиняют в содействии педофилии и торговле людьми, но еще до этого многие фанаты были уверены, что артистка связана с тайным сообществом. Эта культовая пара, как говорят, занимает вершину иерархии иллюминатов и, более того, приводит туда новых членов. Например, по слухам, Рианну пригласил в тайное общество именно рэпер, который в тот момент был ее продюсером.

Кроме того, скандальная пара считается самой богатой и знаменитой в истории всего шоу-бизнеса. «Совпадение ли это?»– говорят фанаты. О причастности пары к иллюминатам как минимум говорит первая звукозаписывающая студия Джей Зи, которой он дал название Roc-a-fella Records, которая звучит как и фамилия главного масонского клана – Рокфеллера.

На выступлении Бейонсе на Суперкубке 2013 певица носит кольцо с изображением Бафомета, а кроме того, она складывала руки «треугольником», намекая на пирамиду всевидящего ока.

Да и дочь пары с юных лет в сообществе иллюминатов. Ее имя Блу Айви (Blue Ivy) расшифровывается как Born Living Under Evil, Illuminati's Very Youngest («Рождена, чтобы служить злу, самая юная из иллюминатов»).

Мадонна: песня «Illuminati»

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Мадонна – известная поклонница оккультизма уже много лет. Даже поговаривают, что она имеет непосредственное отношение к иллюминатам. Об этом говорят все ее клипы, пропитанные символикой тайного сообщества. В одном из ее последних альбомов даже есть песня «Illuminati». Попробуйте перевести этот текст – он разложит все по полочкам

Мадонна постоянно играет со священными для многих людей изображениями крестов, а ее выступление на «Евровидении» 2019 года считается предсказанием грядущего зла (маски танцоров означали COVID-19, а оружие – конфликты государств).

Сама певица, впрочем, отрицает причастность к иллюминатам. «Не раз я слышала, что про меня говорят, что я якобы являюсь членом иллюминатов или братства масонов, но это не так. Хотя я лично знаю этих людей», — однажды призналась в интервью Мадонна.

Анджелина Джоли: сосуд с кровью своего мужа

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Несмотря на отсутствие прямых доказательств, некоторые теории утверждают, что актриса и посол доброй воли ООН могла быть связана с масонством через свои благотворительные проекты и влияние. А кто-то и вовсе утверждает, что она удалила грудь не из страха заполучить рак груди, а в качестве «жертвоприношения» Бафомету. Кроме того, она носила на шее сосуд с кровью своего мужа Билли Боба Торнтона.

Меган Фокс: жених Колсон Бейкер просит «забрать его душу»

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Актриса Меган Фокс пошла еще дальше в своем просветлении. Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly пьют кровь друг друга, когда проводят ритуалы. По словам артистки, иногда жениха заносит, и он просит Меган «забрать его душу».

Меган Фокс в интервью журналу Glamour рассказала, как ей живётся с рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бейкер). Эксцентричная пара запомнилась публике во многом благодаря пристрастию к ритуалам – например, во время помолвки звёзды выпили кровь друг друга под деревом баньяна. Колсон Бейкер в 2021 году говорил, что носит на шее амулет с каплями кровью Меган Фокс.

Дональд Трамп: знак «окей» или шестерка

Фото - © РИА Новости, Илья Питалев

Американские СМИ долго пытались понять, как такой медийный и «попсовый» человек, как Дональд Трамп, мог вообще стать президентом, – и в итоге начали подозревать, что бывший президент всего лишь марионетка тайного мирового правительства, которое решило покончить с демократией в США и ввергнуть страну в хаос.

Привычка Трампа соединять большой и указательный пальцы, образуя шестерку, в глазах конспирологов — «явный признак умелого программирования сознания» (на самом деле это жест, выражающий, что все «окей»). Согласно их теории, Трамп попеременно складывает ладони в треугольник, восхваляя мировое правительство иллюминатов, или посылает публике шестерки во славу сатаны.

Тем не менее существует еще одно движение – QAnon (это сложная конспирологическая теория, которая утверждает, что мир контролирует элитарная группа сатанистов-педофилов). Их сторонники верят, что как раз таки Дональд Трамп спасет Америку от педофилии и сатанизма. Любопытно, что не все сторонники этой теории поддерживали Трампа в качестве президента. Однако вскоре движение переросло в настоящий культ Трампа.

Кристиан Бейл: благодарность дьяволу на «Золотом глобусе»

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Это один из самых знаменитых актеров нашего поколения. Сторонники конспирологической теории считают, что невозможно удерживать такие высокие позиции без обращения к сатане. Однако во время произнесения благодарственной речи на «Золотом глобусе» Бейл действительно поблагодарил дьявола за свой успех. Почему он это сделал – непонятно. Возможно, чтобы «побесить» общественность, а возможно, он и правда верит в нечистого.

Джон Леннон: «Мы более популярны, чем Иисус»

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Удивительно, но даже участник группы Битлз был замешан в сатанизме. Джон Леннон признался: «Я знаю, что Битлз будут иметь такой успех, какой не имел ни один рок-н-ролл-музыкант, ни одна группа, ведь я ради этого успеха продал душу дьяволу».

А чего стоит его фраза «Мы более популярны, чем Иисус», которую он произнес во время интервью 1966 года, где утверждал, что христианство исчезнет раньше, чем рок-музыка.

Канье Уэст: «Сатана — лучший друг»

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Канье Уэст был обычным исполнителем, каких тысячи. Через время его карьера взлетела вверх. Его речь со сцены: «Я продал свою душу дьяволу. Я знаю, что это была паршивая сделка, но, по крайней мере, он пришел с подарками…».

Интересно и то, что в 2019 году Уэст выпустил новый альбом “Jesus is King”, который понравился не только поклонникам, но и Церкви Сатаны. «Сатана — лучший друг, который когда-либо был у Канье, потому что он помогал ему в бизнесе все эти годы», — говорилось в соцсети X организации.