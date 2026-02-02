Масленица 2026: история праздника, традиции по дням недели и гадания на любовь

Масленица – один из древнейших славянских праздников, который славился множеством обычаев и даже сохранил некоторые из них до наших дней. Масленица отмечается целую неделю перед Великим постом. В 2026 году она приходится на неделю с 16 по 22 февраля. О том, как наши предки проводили это время и как мы отмечаем Масленицу сейчас, читайте в материале РИАМО.

Как появилась масленичная неделя: мнения историков

Фото - © kolomnapastila.com

Вообще первое упоминание о Масленице приходится на XVI век, хотя некоторые исследователи находят информацию о ней даже в Лаврентьевской летописи, датируемой XIV-м веком.

Однако единого мнения о том, когда и почему наши предки стали отмечать Масленицу, нет. По словам ряда ученых, в дохристианское время празднование длилось целых две недели и было приурочено к весеннему равноденствию, которое означало наступление нового года. Затем, после принятия христианства, Масленицу сократили до одной недели и сдвинули с 20-х чисел марта на более ранний срок, поскольку был введен Великий пост, а во время него веселиться нельзя.

Была также гипотеза, что Масленица непосредственно связана с праздником в честь «скотьего бога» – Волоса. Историк-этнограф Николай Дубровский писал, что некоторые привычные для Масленицы обряды являются зимними и никак не могут проводиться весной, а потому, скорее всего, они перешли с Власьева дня, когда «у Власия и борода в масле». Это же отчасти подтверждает и поговорка, зафиксированная у белорусов: «На Власа бери ковшом масло».

Немалый вклад в изучении истории Масленицы сделал советский фольклорист Владимир Пропп. Он считал, что главная цель масленичных обрядов – стимуляция плодородия, которая была особенно актуальна в связи с грядущим началом полевых работ. Олицетворение Масленицы – чучело, которое воспринимается как отголосок архаичного умирающего и воскресающего божества, но также это символ плодовитости и плодородия. Именно поэтому пепел после сжигания чучела раскидывали по полям, таким образом передавая только-только просыпающейся земле плодородие и «провоцируя» хороший урожай.

Современный же фольклорист Андрей Мороз считает, что Масленица вряд ли пришла к нам из языческих времен. Масленичная неделя – это просто переосмысление того, что предлагает церковь. Поскольку пост – это, помимо основной смысловой нагрузки в виде очищения души, еще и пищевые ограничения, то перед началом этого поста нужно как следует наесться. Единственная отсылка к языческим временам, по мнению фольклориста, – чучело. Однако оно никогда не считалось идолоподобной фигурой и скорее выполняло игровую функцию. Такие же чучела, например, используются во многих странах во время карнавальных шествий.

Как отмечали Масленицу на Руси: традиции по дням недели

Фото - © dmmuseum.ru

Масленичная неделя была очень веселым временем и длилась целую неделю, которая делилась на Узкую и Широкую Масленицу. Каждый день имел свое название и должен был проводиться в соответствии со сложившимися традициями.

В понедельник (Встреча) люди пекли блины. Первый принято было отдавать бедным и бездомным, что считалось данью памяти усопшим. Подготавливали в этот день места для гуляний и веселья: строили горки, ставили качели, собирали сено и другие материалы для сооружения чучела Масленицы.

Вторник (Заигрыши) отводился под смотрины невест. Молодежь каталась с горок, веселилась. Известно, что свадьбы в Великий пост проводить было нельзя, но можно было в первое воскресенье после Пасхи – на Красную горку. Поэтому молодые люди в масленичную неделю ходили свататься. Кроме того, именно во вторник было принято устанавливать чучело.

Среда (Лакомка) завершает Узкую Масленицу. В этот день зять посещал тещу вместе с другими гостями. Считалось, что, приготовив блины, теща демонстрировала расположение к мужу своей дочери.

Четверг именовался Разгуляем, Переломом, Широким четвергом, а в Полесье – Власом. С этого дня начинается Широкая Масленица, когда любые хозяйственные работы прекращаются, а празднования разворачиваются во всю ширь. Люди катались на лошадях, играли в снежки, штурмовали снежные городки, устраивали пиры.

Неотъемлемое действие Широкой Масленицы – разведение костров и прыжки через них, а также праздничные песни, колядовали.

Пятница – Тещины вечерки. В этот день уже сама теща приходила в гости к зятю, а блины пекла дочь – жена зятя. Теща с собой брала подруг и родственников, а зять должен был продемонстрировать свое расположение к теще и ее близким.

Суббота называлась Золовкиными посиделками. Невестки звали в гости золовок и иных родственников мужа. Если золовки были незамужние, то невестка звала своих незамужних подруг. Если сестры жениха были замужем, то и невестка должна была пригласить семейных подруг. Золовке полагалось подарить какой-нибудь подарок.

В воскресенье (Проводы) проводили самые масштабные и шумные гуляния, а также сжигали чучело Масленицы, прощаясь с ней. Было принято также посещать баню, а вечером поминать усопших.

В православной традиции воскресенье масленичной недели называют Прощеным – в этот день нужно просить друг у друга прощение и мириться.

Как сейчас празднуют Масленицу в России

Фото - © Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Разумеется, неотъемлемый атрибут Масленицы сейчас – это блины. Их пекут в течение всей недели, и считается дурным тоном не поесть блинчиков хотя бы в один из дней масленичной недели.

В честь Масленицы во многих городах России проводятся разнообразные фестивали, где можно попробовать блины с самыми невообразимыми начинками или привычные классические – с маслом и красной икрой.

Концерты также являются традиционной частью масленичной недели – как правило, они проходят в парках и на Красной Площади.

Приметы и гадания на Масленицу

Фото - © Evgheni Russu/Unsplash.com

Масленица ассоциируется у многих людей с обрядами, колядками и гаданиями. Последних можно привести в пример несколько.

Масленичное гадание на полотенце

Незамужняя девушка берет чистое новое полотенце и вывешивает за окно на всю ночь. Если утром оно будет влажным – можно готовиться к знакомству и присматриваться к ухажерам, а если полотенце осталось сухим – придется еще год провести в одиночестве.

Гадание по блинам на пол будущего ребенка

Если беременная женщина еще не знает пол своего будущего малыша, то можно напечь блинов и идти угощать людей на улице. Если первым на угощение отозвался мужчина – родится мальчик, а если женщина – ждать девочку.

Гадание по блинам на любовь

Если девушка никак не может найти себе молодого человека, можно погадать на блинах. Стоит приготовить один блин и посмотреть на его края: если они ровные, а блинчик не прилип к сковороде – в ближайший год девушка встретит будущего мужа; а если блин пригорел или края получились неровными – либо знакомства не будет в ближайшие пару лет, либо избранник принесет немало проблем в совместной жизни.

Начинка блина и характер мужчины

По блинам можно определить и психологический портрет своего избранника. Если любимый предпочитает начинку из варенья, то скорее всего он – мужчина инфантильный и незрелый, если с маслом – значит, что перед вами человек добросовестный и стабильный, умеет достичь гармонии с партнером. Если избранник любит красную икру, значит он любит деньги и умеет их добывать, отличается острым умом. Творог в качестве любимой начинки у мужчины должен насторожить, как и варенье, ведь это также говорит о некоторой незрелости, желании, чтобы о нем заботились и опекали. Сметана сообщает о чувствительности, эмоциональности, высоких творческих способностях и умении сопереживать другим, повышенной эмпатии.