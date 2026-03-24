Мариино стояние: когда будет в 2026 году и кто такая Мария Египетская

Фото - © Медиасток.рф

Стояние Марии Египетской, или Мариино стояние, — это одно из самых значимых и глубоких богослужений в православной традиции. Оно совершается в четверг пятой седмицы Великого поста и представляет собой особую утреню, на которой полностью читается Великий покаянный канон святого Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской. Это богослужение является кульминацией великопостного покаянного пути и напоминает верующим о силе истинного покаяния и преображения души.

С формальной точки зрения Мариино стояние — это служба четверга, но проходит она обычно в среду вечером (в 2026 году это 25 марта). Связано это с тем, что по византийской традиции сутки начинаются с вечера предыдущего дня.

Кто такая Мария Египетская

Фото - © «Святая Мария Египетская со сценами жития» (икона XVIII века)/Wikipedia.org

Ранние годы и греховная жизнь Марии

Мария Египетская родилась в Египте в середине V века. В возрасте 12 лет она покинула родительский дом и отправилась в Александрию, где вела распутную жизнь. На протяжении 17 лет она предавалась греху, не задумываясь о последствиях своих поступков.

Обращение к Богу

Переломным моментом в ее жизни стало паломничество в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня. Когда Мария попыталась войти в храм Гроба Господня, неведомая сила не позволила ей переступить порог. Осознав свою греховность, она начала молиться перед иконой Богородицы, прося о прощении. После этого она смогла войти в храм и поклониться Животворящему Кресту.

Подвиг покаяния Марии в пустыне

Покинув храм, Мария услышала голос, повелевший ей перейти Иордан и обрести покой в пустыне. Она последовала этому зову и провела 47 лет в уединении, борясь с искушениями и страстями. Первые 17 лет были особенно тяжелыми — ее мучили воспоминания о прошлой жизни и плотские желания. Однако со временем Господь укрепил ее, и она обрела внутренний мир.

Встреча с Зосимой

Единственным человеком, который видел Марию после ее ухода в пустыню, был иеромонах Зосима. Он встретил ее во время своего великопостного уединения и был поражен ее святостью. Мария рассказала ему о своей жизни и попросила причастить ее через год. Когда Зосима вернулся, он увидел, как она перешла Иордан по воде, чтобы принять Святые Дары. Через год он нашел ее уже умершей и похоронил по ее просьбе.

Как проходит Мариино стояние

Фото - © Медиасток.рф

Когда начинается богослужение и сколько длится

Богослужение начинается вечером в среду пятой седмицы Великого поста (по православной традиции утреня служится накануне). Во время службы полностью читается Великий канон святого Андрея Критского (250 тропарей), а также житие Марии Египетской. Богослужение, как правило, длится по пять-семь часов.

Духовное значение Мариина стояния

Великий канон — это не просто молитвенный текст, а глубокое богословское произведение, направленное на пробуждение покаянного чувства. Он напоминает верующим о необходимости очищения души и исправления жизни.

Литургия Преждеосвященных Даров

В четверг пятой седмицы совершается Литургия Преждеосвященных Даров, на которой верующие могут причаститься. Также в этот день может звучать особый колокольный звон — «звон в красныя», символизирующий радость приближающейся Пасхи.

Как вести себя на Мариином стоянии

Фото - © Медиасток.рф

Многих верующих пугает эта служба, поскольку она длится несколько часов. Особенно тяжелой она может показаться новичкам — тем, кто только начинает свой духовный путь. Протоиерей Алексей Батаногов говорит, что специальная подготовка для этой службы совсем не требуется. «Нужно сохранять молитвенное и сосредоточенное состояние, здесь поможет привычка следить за текстом канона (по книге или распечатке), — советует протоиерей. — Если ничего не слышно или непонятно, можно молиться своими словами «Господи, помилуй» или читать Иисусову молитву „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного”».

Если вам стало тяжело физически, можно сделать небольшую паузу или присесть. «Я уверен в том, что человек, который примет решение посетить это длинное богослужение, потрудиться ради Господа, сможет его выстоять, потому что Господь даст ему силы», — считает Батаногов.