Лучше сюда не попадать: какие в России есть колонии и тюрьмы и чем они отличаются

В России существует целая система исправительных учреждений. Каждое из них предназначено для определенной категории заключенных и служит для перевоспитания и социальной реабилитации нарушителей правопорядка. В материале РИАМО читайте о том, какие бывают исправительные учреждения в России и чем они отличаются друг от друга.

Что такое изолятор временного содержания

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Такие изоляторы применяются для временного содержания подозреваемых в совершении преступления. Например, если полицейский, росгвардеец или пограничник ловят преступника, то его помещают в ИВС. Там его могут держать до двух суток, и за это время должны найти доказательства преступления, в противном случае человека отпускают на свободу. Если же доказательства найдены, то человека переводят в СИЗО.

Что такое СИЗО

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СИЗО — это следственный изолятор, где человек находится, пока идет следствие по его делу. То есть здесь сидят подозреваемые и обвиняемые. Следственные изоляторы в некоторых случаях также выполняют функции исправительных учреждений (как колонии). Также в СИЗО поступают осужденные во время их перемещения из одного места отбывания наказания в другое.

Максимальный срок содержания в СИЗО составляет два месяца. После этого, как правило, человека доставляют в суд, но следствие опять может обосновать необходимость в содержании под стражей. То есть суд может продлить меру пресечения.

В СИЗО приходится быть в довольно тесной камере, а прогулки проходят в небольших внутренних двориках с решетками, загораживающими даже небо. Здесь не бывает длительных свиданий (только у осужденных, если они ждут еще одного приговора). При этом в СИЗО короткие свидания (максимум пара часов) разрешены дважды в месяц.

СИЗО, по сути, приравнивается к тюрьме или колонии строгого режима, поэтому если заключенного в итоге переводят в колонию или тюрьму, то ему засчитывается срок пребывания в СИЗО день за день. Если осужденный попадает в колонию общего режима, то проведенный в изоляторе день приравнивается к полутора дням в колонии, а если в колонию-поселение — к двум дням.

Что такое тюрьма

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Многие люди путаются в понятиях и считают, что тюрьма и колония — это одно и то же, то есть место, где отбывает наказание заключенный. Однако тюрьма — это отдельный вид исправительного учреждения.

В тюрьмах заключенные содержатся в запираемых общих камерах (при облегченных и общих режимах), а при строгом режиме — в одиночных камерах.

В тюрьмах срок нахождения составляет минимум пять лет. Передачи от родных здесь разрешены в исключительных случаях, равно как и свидания с близкими.

Тюрьмы особого режима

Здесь содержатся особо опасные преступники: рецидивисты, убийцы, маньяки. Таких тюрем в России несколько. К ним относятся, например, «Полярная сова», «Вологодский пятак», «Черный беркут», «Черный дельфин», «Белый лебедь».

Любые посещения здесь запрещены. Перемещение по территории возможно только под контролем двух охранников, а в некоторых случаях заключенным даже завязывают глаза.

Чем тюрьма отличается от колонии

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Как правило, тюрьма — это одно здание или комплекс зданий, тогда как колония представляет собой мини-город, где можно работать и свободно перемещаться. В колонии есть жилая зона, производственная территория, магазин, клуб, библиотека, иногда даже футбольное поле.

В тюрьме исключено свободное передвижение по территории — только под присмотром сотрудников охраны.

И самое главное — в тюрьмах, в отличие от колонии, не работают.

Какие бывают колонии

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Колония-поселение

Такие колонии отличаются наиболее гуманными условиями содержания заключенных. Здесь минимальные ограничения: осужденные могут передвигаться по территории, ходить на работу, в магазин и даже получать разрешение на краткосрочные поездки, однако ежедневно они должны «отмечаться» в учреждении в установленный срок. Посещение родственников здесь упрощено, что способствует социальной адаптации.

Среди осужденных можно встретить людей, которые:

наказаны за проступки, совершенные по неосторожности;

наказаны за правонарушения небольшой или средней степени тяжести, злодеяния, совершенные впервые;

переведены из колоний общего или строгого режима.

Колония общего режима

Здесь условия пребывания осужденных уже гораздо более строгие. Однако даже в колонии общего режима есть варианты содержания от облегченных до строгих. Так, например, если арестант отбывает наказание в обычных или облегченных условиях, то он проживает в общежитии. У него есть право на шесть краткосрочных и четыре длительных свидания в течение года; он может получать шесть посылок и шесть бандеролей. В облегченном варианте арестант также может тратить деньги со своих лицевых счетов без ограничения.

При строгих условиях арестант живет в запираемом помещении. Тратить деньги он может, но только не больше 10200 рублей. Может рассчитывать на три краткосрочных свидания и три длительных, получать три посылки и три бандероли в течение года. В данном случае даже прогулки ограничены — не более полутора часов. Если осужденный хорошо себя ведет, то может гулять уже три часа.

Здесь отбывают наказание:

наказанные сроком более 5 лет за тяжкие преступления, совершенные с умыслом;

арестанты, наказание которых менее 5 лет, но по существенным причинам они не должны находиться в колониях-поселениях;

арестованные, перемещенные из поселения за нарушение порядка;

осужденные, достигшие 21 года и переселенные из воспитательных колоний;

женщины, находящиеся в заключении за тяжкие и особо тяжкие злодеяния.

Колония строгого режима

Как понятно из названия, здесь очень строгий распорядок дня и ограничение передвижения. В таких колониях усиленный контроль и жесточайшая дисциплина, поэтому заключенные закрыты и изолированы от внешнего мира. Сидельцы живут в «бараках» отрядами по 50-70 человек, имеют большие ограничения по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств с лицевого счета, длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе. Кроме того, за малейшую провинность на зоне с суровыми порядками содержания отправляют в изолятор.

В колониях строгого режима также есть разделение на варианты содержания: от облегченных до строгих. При строгом варианте арестант живет в отдельной камере, а не в общежитии, может потратить всего 7200 рублей, а количество свиданий сокращено до четырех (два краткосрочных и два длительных).

В колонии строгого режима сидят:

отбывающие наказание за особо тяжкие преступления, совершенные в первый раз;

перемещенные из заведений с особым режимом при условии, что отбыли там отбыл половину отведенного периода времени;

женщины, наказанные за повторное преступление в особо опасном выражении.

Колония особого режима

В колониях подобного типа заключенные содержатся в предельно жестких условиях. Камеры здесь либо одиночные, либо на два или четыре человека. Везде установлены дополнительные решетки на дверях и окнах. За арестантами ведется видеонаблюдение 24/7. С сокамерниками нельзя общаться. Чтобы перемещаться по территории колонии, надо идти в «согнутом» положении и с наручниками за спиной, под конвоем из нескольких охранников и кинолога с собакой. Если речь идет о прогулках, то для этого есть специальные закрытые дворики, куда не могут проникать солнечные лучи. От остального тюремного сообщества такие заключенные изолированы даже на работе — они трудятся в мастерских своего же корпуса, максимум по трое человек. Но что самое суровое — осужденным запрещены переписки и любые свидания в течение первых десяти лет отсидки.

Кто содержится в таких условиях?

приговоренные к пожизненному лишению свободы;

рецидивисты, совершившие опасные преступления;

смертники, которым изменили меру наказания в виде пожизненного заключения.

Как и в остальных колониях, здесь также есть условия обычного, облегченного или строгого пребывания.