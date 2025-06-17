Летнее солнцестояние 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Как провести день летнего солнцестояния — 21 июня, чтобы вторая половина года прошла успешно, читайте в материале РИАМО.

Как встречать день летнего солнцестояния: 6 советов

Фото - © Freepik.com

Летнее солнцестояние — далеко не волшебный день, однако он обладает особой силой и может зарядить вас на благоприятную вторую половину года, если провести его правильно. Но самое главное — правильно к нему подготовиться. Вот некоторые советы, которые помогут вам получить максимум пользы от этого дня.

Нарядитесь в одежду солнечных оттенков. Желтый, оранжевый и красный тона напоминают об энергии Солнца, которое 21 июня достигнет своей максимальной силы. Полезно также носить украшения с камнями этих цветов. А вот незамужним девушкам стоит присмотреться к розовому кварцу — он привлечет любовь в вашу жизнь. Очистите пространство вокруг себя. После дня солнцестояния природа потихоньку начнет угасать, а вместе с ней и наша энергия. Чтобы не захламлять ее лишними проблемами, людьми и событиями, постарайтесь разобраться с делами и наладить отношения с людьми, с которыми вы в ссоре, до 21 июня. Еще хорошо бы навести чистоту в квартире и выбросить все вещи, которые тянут в прошлое. Составьте список того, чего вы собираетесь достичь. Но не пишите слово «хочу», а то все так и останется лишь желанием. Лучше всего составлять такой список на закате дня 20 июня. Примите ванну или хотя бы душ. Во время водных процедур проговорите мысленно все, с чем хотели бы распрощаться. Побольше бывайте на солнце. Завершите все незавершенные дела. Закройте все «хвосты», раздайте долги, завершите все недосказанные разговоры. В противном случае все к вам вернется во втором полугодии, и не факт, что не в более напряженной форме.

Некоторые люди любят в день солнцестояния проводить всевозможные ритуалы с огнем или водой. Так, можно зажечь любимую свечу и помедитировать на огонь, проговорить вслух все то, что хотели бы отпустить, а что — получить. Желательно заниматься подобным накануне дня летнего солнцестояния — 20 июня.

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 июня

Фото - © Freepik.com

Овен: Постарайтесь запланировать все важные дела на первую половину недели, чтобы в день солнцестояния можно было как следует отдохнуть. Остерегайтесь любых конфликтов и плохого настроения в это время.

Телец: Вас всю неделю преследует удача, и этим грех не воспользоваться. Все дела спорятся, а люди охотнее обычного идут на уступки в спорных вопросах. В день солнцестояния усилится ваша проницательность, используйте это с умом.

Близнецы: Конец недели — самое удачное время для вас. Правда, вас может раздражать то, что к вам лезут разные люди с бесконечными советами. Но постарайтесь к ним прислушаться: среди этого потока информации будут ответы на важные вопросы.

Рак: Неделя очень активна и деятельна. В первую половину постарайтесь разобраться с делами, которые требуют вашего пристального внимания. Не пускайте проблемы на самотек. В день солнцестояния запланируйте небольшое путешествие.

Лев: Ловите возможности для реализации всех своих планов — удача буквально сама стремится к вам в руки. Особенно повезет вам в делах любовных — ваша привлекательность сейчас как никогда высока.

Дева: Энергию и прилив жизненных сил вы будете ощущать всю неделю. Постарайтесь не упустить момент. А вот день солнцестояния поставит точку в неких отношениях. Вам станет понятно, на кого больше свое время тратить не стоит.

Весы: Первая половина недели достаточно неоднозначная: многое валится из рук, и это вас серьезно раздражает. Не злитесь на обстоятельства, а попробуйте вынести из них урок. Вторая половина недели достаточно позитивна — сможете отдохнуть.

Скорпион: Главное на этой неделе — не торопиться, даже если кажется, что сроки поджимают. Подходите ко всему с холодным рассудком, семь раз отмерьте и только потом отрезайте. Выходные — хорошее время для небольшой поездки на природу.

Стрелец: Ваши упорство и настойчивость помогают вам добиваться желаемого на этой неделе, так что вам будет казаться, что все складывается успешно. Однако конец недели может потребовать похода ко врачу или как минимум сесть на недолгую диету.

Козерог: Первая половина недели довольно непростая — дают о себе знать те задачи, которые вы так старательно пытались не замечать. Теперь же придется уделить этому все свое время. Зато в выходные можно ожидать приятных сюрпризов.

Водолей: Если вы умеете управлять своими эмоциями, то первая половина недели пройдет достаточно успешно. Чего не скажешь о тех Водолеях, которым чужды выдержка и терпение. Вторая половина недели подходит для похода в салон красоты, массажа и отдыха на природе.

Рыбы: Эта неделя хороша для крупных покупок: если вы давно что-то планировали приобрести, теперь наконец можете это сделать (вероятно, попадете на скидки). Вторая половина недели потребует от вас ревизии списка контактов — в ваше окружение затесались недоброжелатели.