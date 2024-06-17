Летнее солнцестояние 2024: что нужно и чего нельзя делать в самый длинный день в году

В материале РИАМО – о том, что такое день летнего солнцестояния, какая у него история и как его правильно провести.

День летнего солнцестояния – тот момент, когда Солнце в своем движении по эклиптике попадает в самую северную ее точку либо в самую южную. С давних времен с этим днем связано много традиций и даже суеверий.

Когда будет день летнего солнцестояния в 2024 году

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Летнее солнцестояние, которое отмечает самый длинный день в году в Северном полушарии, как правило, приходится на 20 или 21 июня. Длина дня в этот период варьируется в зависимости от географической широты. В Москве световой день будет, например, 17 часов 33 минуты.

В этом году день летнего солнцестояния выпадает на 20 июня в 23:51 по московскому времени.

Что такое день летнего солнцестояния

День солнцестояния, говоря простыми словами, – это астрономическое явление, которое назвали так из-за того, что Солнце на несколько часов как будто замирает на небосводе. Звезда словно зависает высоко в небе и долго не снижается. За сутки она будет медленно двигаться по круговой траектории, настолько большой, что нам с Земли будет казаться, словно Солнце находится в одной точке. Более 17 часов будет длиться день, а ночь будет самой короткой в году.

В этот день Солнце достигает наивысшей точки небесной сферы, и в Северном полушарии Земли наступает астрономическое лето, тогда как для Южного полушария это начало зимы.

После дня солнцестояния день постепенно будет убывать, а ночь – прибавляться. Уже к концу августа вечерние сумерки будут наступать гораздо быстрее, а ночное небо станет очень темным.

История дня летнего солнцестояния

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Издавна ко дню летнего солнцестояния у людей был повышенный интерес. Люди строили свою жизнь с ориентацией на погоду. Повторяющиеся «особенности» того или иного сезона они запоминали и планировали посадки и урожай, опираясь на них. Солнце было для них источником радости и благосостояния. Когда же светило находилось в небе особенно долго, то это означало, что оно «услышит» все самые заветные желания и просьбы. Поэтому день солнцестояния ждали с нетерпением.

Встречали его довольно масштабно. Восточные славянские народы, например, отмечали его как праздник Ивана Купалы. В этот день было принято, во-первых, как понятно из названия, купаться, во-вторых, разжигать костры и прыгать через них. Огонь, как считалось, обладает целебными свойствами и «забирает» весь накопившийся за год негатив.

Ранее день Ивана Купалы совпадал с днем солнцестояния, а затем его перенесли на 7 июля, поскольку был введен новый календарь – григорианский. Но все равно считается, что это торжество, посвященное солнцу и расцвету природы. Летнее солнцестояние означало для древних славян старт новой жизни, пробуждение и расцвет.

У шведов праздник летнего солнцестояния называется по-другому – Мидсоммар. Он отмечается в ближайшую после 19 июня субботу. Отмечается он с размахом: люди накануне солнцестояния устанавливают «шест обещаний» и украшают его цветами, листвой, разноцветными ленточками.

День святого Иоанна отмечают в Португалии. В этот день, подобно Ивану Купале, жгут костры и верят в их очистительную силу. Масштабу праздника можно позавидовать: в Порту он проходит на площади Праса-да-Либердаде, в Браге танцуют «танец царя Давида», на Мадейре запускают фейерверки, а на Азорских островах устраивают яркие шествия.

В Финляндии этот день – праздник, который отмечается на государственном уровне с 1934 года. День называют Юханнус в честь Иоанна Крестителя. Люди тщательно готовятся к нему: украшают свои дома, плоты и лодки березовыми ветками, а также жгут костры.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния

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Лучше всего провести этот день на природе, чтобы «напитаться» солнцем. Можно отправиться на пикник или прогуляться в парке.

Рекомендуется носить одежду ярких оттенков: золотистых, желтых, оранжевых, красных, зеленых. Главное, чтобы одежда ассоциировалась с чем-то позитивным, радостным. Можно также не ограничивать себя в аксессуарах – чем они ярче и чем их больше – тем лучше.

Утром обязательно нужно помыться. Это считается символом очищения и обновления.

Можно составить карту желаний и вообще заниматься в этот день визуализацией того, чего хотелось бы достичь. Солнце все «слышит»!

Медитации, йога, прослушивание различных мантр тоже будут очень кстати.

Что нельзя делать в день летнего состояния

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Конечно, в такой радостный день нежелательно грустить и предаваться унынию. Если испытываете чувство одиночества – направляйтесь в гости или позвоните близким людям. Наверняка с вами охотно поделятся какой-нибудь радостью.

Агрессия, злость, обида могут оттолкнуть от вас удачу, так что желательно прожить этот день без подобных негативных эмоций. Нельзя провоцировать конфликты и портить другим настроение.

Нельзя в этот день вырывать растения и вообще причинять вред природе. Если вы собрались на пикник, то проследите, весь ли мусор вы за собой убрали.

Какие есть приметы, связанные с днем летнего солнцестояния

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Все они, конечно, так или иначе соотносятся с погодными явлениями.