Легендарная тюрьма «Кресты» в Санкт-Петербурге: история и знаменитые заключенные

История появления «Крестов»

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В 1884 году был дан старт строительству знаменитой российской тюрьмы «Кресты» на Выборгской стороне Санкт-Петербурга. Стройка была на совесть – потратив колоссальные на тот момент 1,5 миллиона рублей, архитекторы и строители создали здания с прочными и надежными стенами. Предполагалось, что сбежать из этой тюрьмы просто невозможно. Кроме того, тюрьма «Кресты» считалась образцовой – по ее примеру затем были построены тюрьмы в Самаре, Челябинске и других российских городах.

Автор проекта «Крестов» – Антонио Томишко, он хотел построить тюрьму-одиночку. Существует даже легенде, согласно которой он сказал царю Александру III: «Ваше величество, я построил тюрьму для вас», на что царь рассмеялся и ответил: «Не для меня, а для себя!». После этого Александр III заточил архитектора в тысячную камеру, где тот и закончил свою жизнь. Однако камера эта до сих пор не была обнаружена. Поэтому правда это или всего лишь миф – до сих пор загадка.

Архитектура «Крестов» и почему тюрьма так называется

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В целом тюрьма состояла из двух корпусов для арестантов. Каждая одиночная камера – это 8 квадратных метров. В центре территории был возведен административный корпус, помещения для проживания сотрудников, кухня, больница, баня и котельная. Тюрьма и свое название получила благодаря форме двух главных корпусов с камерами, которые были выстроены в форме двух одинаковых, равноконечных крестов, соединенных зданием административного корпуса.

Интересно, что автор проекта Томишко хотел донести до сознания людей особую идею – неразделимость наказания и покаяния. Поэтому на пятом этаже одного из зданий он разместил пятиглавую церковь князя Невского, основанную пятью куполами. В конце 90-х годов чердачные завалы были разобраны и среди них обнаружили икону Александра Невского. По легенде, это была оригинальная икона.

Дальнейшая участь храма была незавидной – в революционный период храм закрыли, а после и вовсе превратили в клуб, убрав кресты с куполов.

Из «Крестов» было практически невозможно сбежать. Все помещения зданий были построены таким образом, чтобы между собой они были соединены переходами, а камеры были видны из любой точки здания.

Знаменитые заключенные тюрьмы «Кресты»

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Наиболее известны были, конечно же, народовольцы, в том числе Лев Троцкий и Анатолий Луначарский. Однако в целом же преступники здесь были самые разные – от серийных убийц и маньяков до людей, занимавшихся финансовыми махинациями. Были среди арестантов и большевики, например, Антонов-Овсеенко, Дыбенко, Каменев, Раскольников, Булин и другие.

В 1937-38 годы тюрьма была переполнена арестантами, которых обвиняли в контрреволюционных преступлениях. В небольших восьмиметровых одиночных камерах порой сидело до 17 обвиняемых. Спать им приходилось по очереди. Здесь побывали, например, поэты Заболоцкий и Хармс, историк Лев Гумилев, Шумовский, Жженов (он вообще в разных камерах провел почти 10 лет своей жизни), Рокоссовский и другие.

Сиделось им всем в разные годы по-разному. Кому-то везло, например, Набокову-старшему, который щеголял по тюрьме в шелковой рубашке, а по утрам требовал свежее молоко. Другие же вынуждены были денно и нощно трудиться, а по ночам и вовсе рисковали быть разбуженными по надуманной причине – одежда неправильно висит на стуле, а кружка на столе стоит в неположенном месте.

Интересны и другие факты об арестантах. Многие брали с собой в тюрьму, например, большое количество книг, а когда приходило время освобождения, то книги оставляли в «Крестах». Так было положено начало создания тюремной настоящей библиотеки. Одним из таких «книжников» был и Владимир Набоков-старший.

Чем занимались заключенные в «Крестах»

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Как уже было сказано выше, арестанты должны были много работать. Удивительно, но в стенах тюрьмы было разработано большое количество образцов военной техники, которая отлично себя зарекомендовала в годы Великой Отечественной войны. Например, САУ СУ-152 и ИСУ-152.

В послевоенный период дела в «Крестах» обстояли плохо. Необходимо было проводить ремонт помещений, менять инженерные сооружения и коммуникации. Денег, конечно, катастрофически не хватало. Идея, как спасти тюрьму, возникла у начальника «Крестов», подполковника Орловского. Он решил создать на базе изолятора картонажную фабрику. Заключенные теперь трудились в учебно-производственных мастерских под предводительством Капустина.

Побеги из «Крестов»

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В День милиции в 1922 году состоялся первый и самый неожиданный побег из легендарной тюрьмы. Четыре участника банды Леньки Пантелеева под покровительством надзирателя успешно покинули территорию тюрьмы.

Следующий побег случился аж через 24 года – почти «повезло» заключенному Волкову, который выбрался из-под стражи через ход в стене, созданный за несколько месяцев. Однако в ходе побега Волков столкнулся по дороге с сотрудником тюрьмы и отправился обратно за решетку.

Еще спустя 23 года во время прогулки в тюремном дворике один арестант забрался на крышу, чудом преодолел колючую проволоку и убежал на Арсенальную набережную.

В 1984 году случилось вообще невероятное: двое заключенных из подручных материалов соорудили себе «удостоверения» сотрудников тюрьмы. После прогулки они отстали от основной группы арестантов, прошли пост контроля и оказались на свободе.

Что было в дальнейшем с «Крестами» и что там сейчас

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Во время Великой Отечественной войны все арестанты были помещены в один корпус. Сотрудники ушли на фронт, а их места заняли женщины и дети. В годы блокада Ленинграда здесь умерло очень много надзирателей и арестантов. Поскольку хоронить тела не было возможности, их складывали в одном помещении.

Во времена СССР «Кресты» стали исполнительной тюрьмой, где приводились в исполнение приговоры к исключительной мере наказания.

Интересно, что изначально предполагался определенный лимит – максимум две тысячи заключенных в стенах СИЗО. Однако к концу ХХ века здесь порой содержалось около 12 тысяч. В одной тесной камере проживали больше 20 человек, что напоминало рыбную консерву.

В начале XXI века всех арестантов перевели в новый комплекс зданий, который возвели в Колпине. Уже в 2017 году тюрьма опустела. В центре одного корпуса снимали фильмы, сериалы о бандитском Петербурге. Место действующих экскурсий стало среди арестантов культовым.

Сегодня камеры «Крестов» пустые. Сейчас вокруг тюрьмы проводят экскурсии, однако внутрь попасть нельзя.

В декабре 2024 года «Дом.РФ» объявил аукцион по продаже «Крестов». Стартовая цена лота составляет 1,05 миллиардов рублей. После реставрации и современного оснащения здесь может расположиться многофункциональный центр.

«Основная задача «Дом.РФ» при реализации подобных объектов – дать им вторую жизнь, провести приспособление для современного использования через поиск добросовестных и надежных инвесторов», – отметил директор по реализации федерального имущества «Дом.РФ» Николай Сарокваша.