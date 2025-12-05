Ледовые шоу в Москве: какие новогодние сказки покажут фигуристы зимой 2026 года
Фото - © РИА Новости
В материале РИАМО читайте о том, какие ледовые шоу и фестивали пройдут в Москве в сезоне 2025-26 и кого из известных фигуристов можно увидеть на льду.
1. Ледовое шоу «Золушка»
Фото - © navka.show
Татьяна Навка представляет премьеру долгожданного ледового шоу «Золушка» по мотивам одной из самых любимых сказок. Легендарная история прозвучит совершенно по-новому в современной высокотехнологичной постановке на льду. Всеми любимая с детства сказка в новой интерпретации превращается в увлекательное ледовое представление, наполненное мультимедийными эффектами, технически сложными трюками и потрясающей хореографией чемпионов. В главных ролях выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Навка, Екатерина Гордеева, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Егор Мурашов, Евгений Кузнецов.
Где: Москва, Ходынский бульвар, 3, ДС «Мегаспорт»
Когда: 19 декабря 2025 г. — 8 января 2026 г.
Сколько стоит: от 2000 рублей.
Сайт: https://navka.show/shows/zolushka
2. Сказка «Белоснежка»
Фото - © vtb.arena-kassa.com
Волшебная ледовая сказка, где лед соединяется с балетом, а волшебство нас уносит то в роскошный замок коварной королевы, то в сказочный лес к добрым гномам. Красивая история любви Белоснежки (действующей олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Анны Щербаковой) и ее принца (чемпиона России Владислава Дикиджи) в очередной раз доказывает, что любовь спасет не только Белоснежку, но и весь сказочный мир. На лед также выйдут Евгений Плющенко, Елена Костылева, Александр Плющенко и другие действующие чемпионы.
Где: Москва, Ленинградский проспект, 36, ВТБ Арена
Когда: 27 декабря 2025 г. — 4 января 2026 г.
Сколько стоит: от 650 рублей.
3. Ледовый мюзикл «Мама»
Ледовый спектакль «Мама» вдохновлен сказкой «Волк и семеро козлят» и популярным в свое время советско-французским киномюзиклом «Мама». Песни из этого кинофильма стали лейтмотивом шоу. Но оригинальная музыка к спектаклю, сюжетная линия, персонажи, декорации и сценическое решение будут сильно отличатся от всех прежних интерпретаций сказки братьев Гримм, в том числе от прежнего спектакля Авербуха. В главных ролях — чемпионы Европы и мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин и другие знаменитые спортсмены.
Где: Москва, ул. Автозаводская, 23А, ЦСКА Арена
Когда: 2-8 января 2026 г.
Сколько стоит: от 1500 рублей.
Сайт: https://icetickets.ru/newslist/novyj-ledovyj-myuzikl-mama-20/
4. Ледовое шоу «История любви Шахерезады»
Фото - © navka.show
Восточная сказка оживет на льду. В шоу «История любви Шахерезады» зрители увидят симбиоз фигурного катания, чарующей восточной хореографии, потрясающих декораций и спецэффектов. Уникальные костюмы, видеопроекции, музыка — все это погружает в атмосферу Востока с его характерной эстетикой, отправляя в сказочные путешествия, где свет, добро и любовь непременно побеждают все невзгоды. Созданная по мотивам знаменитого собрания арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь», история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады предстает перед зрителями в форме красочного музыкально-театрального шоу на льду.
Где: Москва, ул. Нижние Мневники, 10А, Навка Арена
Когда: 13-23 февраля 2026 г.
Сколько стоит: от 1500 рублей.
Сайт: https://navka.show/shows/istoriya-lubvi-shaherezady-navkaarena
5. Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром»
Фото - © iceseasons.show
«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — это событие с глубоким смыслом. Ценность проекта в приобщении детей к подлинной классике, которая формирует культурный код России. Музыка Чайковского, балет и фигурное катание становятся теми инструментами, которые закладывают основы уважения к наследию великих деятелей российской культуры, воспитывают вкус и помогают открывать в подрастающем поколении новые таланты. Спектакль на льду длится 1,5 часа.
Где: Москва, ул. Автозаводская, 23А, ЦСКА Арена