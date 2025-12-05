Ледовые шоу в Москве: какие новогодние сказки покажут фигуристы зимой 2026 года

В материале РИАМО читайте о том, какие ледовые шоу и фестивали пройдут в Москве в сезоне 2025-26 и кого из известных фигуристов можно увидеть на льду.

1. Ледовое шоу «Золушка»

Татьяна Навка представляет премьеру долгожданного ледового шоу «Золушка» по мотивам одной из самых любимых сказок. Легендарная история прозвучит совершенно по-новому в современной высокотехнологичной постановке на льду. Всеми любимая с детства сказка в новой интерпретации превращается в увлекательное ледовое представление, наполненное мультимедийными эффектами, технически сложными трюками и потрясающей хореографией чемпионов. В главных ролях выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Навка, Екатерина Гордеева, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Егор Мурашов, Евгений Кузнецов.

Где: Москва, Ходынский бульвар, 3, ДС «Мегаспорт»

Когда: 19 декабря 2025 г. — 8 января 2026 г.

Сколько стоит: от 2000 рублей.

Сайт: https://navka.show/shows/zolushka

2. Сказка «Белоснежка»

Волшебная ледовая сказка, где лед соединяется с балетом, а волшебство нас уносит то в роскошный замок коварной королевы, то в сказочный лес к добрым гномам. Красивая история любви Белоснежки (действующей олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Анны Щербаковой) и ее принца (чемпиона России Владислава Дикиджи) в очередной раз доказывает, что любовь спасет не только Белоснежку, но и весь сказочный мир. На лед также выйдут Евгений Плющенко, Елена Костылева, Александр Плющенко и другие действующие чемпионы.

Где: Москва, Ленинградский проспект, 36, ВТБ Арена

Когда: 27 декабря 2025 г. — 4 января 2026 г.

Сколько стоит: от 650 рублей.

Сайт: https://navka.show/shows/zolushka

3. Ледовый мюзикл «Мама»

Ледовый спектакль «Мама» вдохновлен сказкой «Волк и семеро козлят» и популярным в свое время советско-французским киномюзиклом «Мама». Песни из этого кинофильма стали лейтмотивом шоу. Но оригинальная музыка к спектаклю, сюжетная линия, персонажи, декорации и сценическое решение будут сильно отличатся от всех прежних интерпретаций сказки братьев Гримм, в том числе от прежнего спектакля Авербуха. В главных ролях — чемпионы Европы и мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин и другие знаменитые спортсмены.

Где: Москва, ул. Автозаводская, 23А, ЦСКА Арена

Когда: 2-8 января 2026 г.

Сколько стоит: от 1500 рублей.

Сайт: https://icetickets.ru/newslist/novyj-ledovyj-myuzikl-mama-20/

4. Ледовое шоу «История любви Шахерезады»

Восточная сказка оживет на льду. В шоу «История любви Шахерезады» зрители увидят симбиоз фигурного катания, чарующей восточной хореографии, потрясающих декораций и спецэффектов. Уникальные костюмы, видеопроекции, музыка — все это погружает в атмосферу Востока с его характерной эстетикой, отправляя в сказочные путешествия, где свет, добро и любовь непременно побеждают все невзгоды. Созданная по мотивам знаменитого собрания арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь», история любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады предстает перед зрителями в форме красочного музыкально-театрального шоу на льду.

Где: Москва, ул. Нижние Мневники, 10А, Навка Арена

Когда: 13-23 февраля 2026 г.

Сколько стоит: от 1500 рублей.

Сайт: https://navka.show/shows/istoriya-lubvi-shaherezady-navkaarena

5. Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром»

«Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» — это событие с глубоким смыслом. Ценность проекта в приобщении детей к подлинной классике, которая формирует культурный код России. Музыка Чайковского, балет и фигурное катание становятся теми инструментами, которые закладывают основы уважения к наследию великих деятелей российской культуры, воспитывают вкус и помогают открывать в подрастающем поколении новые таланты. Спектакль на льду длится 1,5 часа.

Где: Москва, ул. Автозаводская, 23А, ЦСКА Арена