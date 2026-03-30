Лазарева суббота 2026: когда будет, традиции, что можно и нельзя делать, что можно есть
В материале РИАМО — об одном из самых важных праздников Великого поста.
Когда будет Лазарева суббота в 2026 году
Лазарева суббота — это важный церковный праздник, который отмечается в субботу шестой недели Великого поста. В 2026 году этот день выпадает на 4 апреля. Лазарева суббота предшествует Вербному воскресенью, которое в 2026 году будет 5 апреля, и является подготовкой к Пасхе, празднуемой 12 апреля.
История праздника Лазаревой субботы
Лазарева суббота посвящена событию, описанному в Евангелии от Иоанна. В этот день церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря, друга Иисуса Христа. Когда Лазарь заболел, его сестры Марфа и Мария послали известие Христу. Однако Иисус задержался на два дня, прежде чем отправиться в Вифанию, где жил Лазарь. По прибытии он узнал, что Лазарь уже четыре дня как умер. Христос подошел к гробнице и, помолившись, воззвал: «Лазарь, выходи!». Лазарь вышел из гробницы, обвитый погребальными пеленами. Это чудо стало одним из самых значимых в земной жизни Христа и укрепило веру многих людей в его божественное происхождение.
После воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет, став священником и проповедником христианства на Кипре. В IX-X веках над его могилой была построена церковь Святого Лазаря в городе Ларнака.
Традиции Лазаревой субботы
В этот день принято собирать веточки вербы, которые символизируют новую жизнь и воскресение. Верба — первое растение, распускающееся весной, и ее пушистые почки считаются символом процветания. На вечерней службе вербу освящают, а верующие молятся об исцелении от болезней. Освященные веточки приносят домой и хранят до следующей Лазаревой субботы.
Существует поверье, что если легонько ударить человека освященной вербой, то это принесет ему здоровье на долгое время.
Что нельзя делать в Лазареву субботу
- Веселиться, особенно с алкоголем: День лучше посвятить размышлениям и молитве.
- Провоцировать и реагировать на конфликты: Важно сохранять мир в семье и с окружающими.
- Быть жадным: Лучше поделиться с нуждающимися.
- Проживать этот день бесцельно: Стоит найти время для добрых дел и духовного чтения.
- Отказывать тем, кому хуже, чем вам: Если к вам обратились за поддержкой, постарайтесь помочь.
- Предаваться обжорству: Важно соблюдать умеренность.
- Осуждать кого-то за спиной: В этот день важно быть терпимым к слабостям других.
- Устраивать уборку в доме: Любую домашнюю работу лучше перенести на другой день.
Что можно делать в Лазареву субботу
- Сходить в храм: Присутствовать на службе и поставить свечу у иконы.
- Вспомнить про Евангелие: Перечитать главу 11 Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря.
- Приобрести вербу: В этот день принято заготавливать ветви вербы для Вербного воскресенья.
- Приготовить праздничные постные блюда: Разрешается есть рыбную икру, растительное масло и вино в умеренном количестве.
Пост в Лазареву субботу: что можно и нельзя есть
Лазарева суббота — это день послабления поста. В этот день разрешено есть рыбную икру, а блюда из рыбы можно готовить, но употреблять их следует только на следующий день — в Вербное воскресенье. Эти послабления помогают набраться сил перед строгой Страстной неделей.
Традиционно на Лазареву субботу готовят постные гречневые блины, каши с растительным маслом и запеченный картофель. В Греции в этот день пекут «лазарчики» — сладкое печенье. Также разрешается выпить немного красного вина, которое традиционно разбавляют водой.
Народные приметы в Лазареву субботу
- Если на вербе много распустившихся почек — год будет богатым на урожай.
- Ясная и теплая погода — фруктов будет много.
- Облака на небе — жди теплого дождя.
- Солнечный день — скоро придут дожди.
- Воробьи купаются в лужах — к оттепели.