Лазарева суббота 2026: когда будет, традиции, что можно и нельзя делать, что можно есть

Когда будет Лазарева суббота в 2026 году

Лазарева суббота — это важный церковный праздник, который отмечается в субботу шестой недели Великого поста. В 2026 году этот день выпадает на 4 апреля. Лазарева суббота предшествует Вербному воскресенью, которое в 2026 году будет 5 апреля, и является подготовкой к Пасхе, празднуемой 12 апреля.

История праздника Лазаревой субботы

Лазарева суббота посвящена событию, описанному в Евангелии от Иоанна. В этот день церковь вспоминает чудо воскрешения Лазаря, друга Иисуса Христа. Когда Лазарь заболел, его сестры Марфа и Мария послали известие Христу. Однако Иисус задержался на два дня, прежде чем отправиться в Вифанию, где жил Лазарь. По прибытии он узнал, что Лазарь уже четыре дня как умер. Христос подошел к гробнице и, помолившись, воззвал: «Лазарь, выходи!». Лазарь вышел из гробницы, обвитый погребальными пеленами. Это чудо стало одним из самых значимых в земной жизни Христа и укрепило веру многих людей в его божественное происхождение.

После воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет, став священником и проповедником христианства на Кипре. В IX-X веках над его могилой была построена церковь Святого Лазаря в городе Ларнака.

Традиции Лазаревой субботы

В этот день принято собирать веточки вербы, которые символизируют новую жизнь и воскресение. Верба — первое растение, распускающееся весной, и ее пушистые почки считаются символом процветания. На вечерней службе вербу освящают, а верующие молятся об исцелении от болезней. Освященные веточки приносят домой и хранят до следующей Лазаревой субботы.

Существует поверье, что если легонько ударить человека освященной вербой, то это принесет ему здоровье на долгое время.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

Веселиться, особенно с алкоголем: День лучше посвятить размышлениям и молитве.

Провоцировать и реагировать на конфликты: Важно сохранять мир в семье и с окружающими.

Быть жадным: Лучше поделиться с нуждающимися.

Проживать этот день бесцельно: Стоит найти время для добрых дел и духовного чтения.

Отказывать тем, кому хуже, чем вам: Если к вам обратились за поддержкой, постарайтесь помочь.

Предаваться обжорству: Важно соблюдать умеренность.

Осуждать кого-то за спиной: В этот день важно быть терпимым к слабостям других.

Устраивать уборку в доме: Любую домашнюю работу лучше перенести на другой день.

Что можно делать в Лазареву субботу

Сходить в храм: Присутствовать на службе и поставить свечу у иконы.

Вспомнить про Евангелие: Перечитать главу 11 Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря.

Приобрести вербу: В этот день принято заготавливать ветви вербы для Вербного воскресенья.

Приготовить праздничные постные блюда: Разрешается есть рыбную икру, растительное масло и вино в умеренном количестве.

Пост в Лазареву субботу: что можно и нельзя есть

Лазарева суббота — это день послабления поста. В этот день разрешено есть рыбную икру, а блюда из рыбы можно готовить, но употреблять их следует только на следующий день — в Вербное воскресенье. Эти послабления помогают набраться сил перед строгой Страстной неделей.

Традиционно на Лазареву субботу готовят постные гречневые блины, каши с растительным маслом и запеченный картофель. В Греции в этот день пекут «лазарчики» — сладкое печенье. Также разрешается выпить немного красного вина, которое традиционно разбавляют водой.

Народные приметы в Лазареву субботу

