Куда сходить в Москве на 8 Марта: праздничные мероприятия для женщин и девушек
Фото - © РИА Новости, Рамиль Ситдиков
О том, где какие мероприятия с «дамской» тематикой пройдут в столице в Международный женский день – рассказываем в материале РИАМО.
Музей Кино: бесплатный кинопоказ в Международный женский день
Фото - © Кадр из фильма «Укротительница тигров» (1954)
В праздничный день 8 марта вход в Музей Кино для всех женщин будет свободным. Входной билет можно будет получить в кассе музея, по нему будут доступны и постоянные экспозиции, и временные выставки. Кроме того, гостям музея 8 марта предложат показы мультфильмов и кинокартин. В праздничной программе: анимационный сборник от киностудии «Союзмультфильм», художественный фильм «Укротительница тигров» (1954) и телефильм «Восьмое Марта» (2000 год).
Где: ВДНХ (павильон 36); ул. Каретный Ряд, 5/10с2
Когда: 8 марта, расписание доступно на сайте Музея Кино
Стоимость: бесплатно, необходима регистрация
Сад им. Баумана: выставка «Женщины-цветы»
Фото - © Сайт afisha.ru
В московской галерее «Дали & Пикассо» посетителей ждет новая выставка подлинных работ Сальвадора Дали «Женщины-цветы». Кроме того, 8 марта здесь пройдет авторская экскурсия «Женский взгляд на Сальвадора Дали и Пабло Пикассо»: посетителям расскажут о том, какие формы принимала любовь на полотнах художников, с чем это было связано и какими были музы гениальных испанцев.
Где: сад им. Баумана, Старая Басманная, 15Ас4
Когда: ежедневно
Стоимость: от 700 рублей, билеты можно приобрести на Яндекс.Афише
Музей Магии: «Волшебницы в мире маглов»
Фото - © Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
С 3 до 9 марта Музей Магии приглашает на экспозицию «Волшебницы в мире маглов». В программе – иммерсивные шоу, спиритический сеанс, «магическая» викторина и квест «Растяпа Грейнджер». Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте музея.
Где: Новый Арбат, 7с1
Когда: с 3 по 9 марта
Стоимость: от 900 р., билеты можно купить на сайте музея
Галерея самоцветов: арт-шоу и ювелирный мастер-класс
Фото - © РИА Новости
Галерея самоцветов предлагает посетить «Арт-шоу Тайны самоцветов: чудеса природы + искусство ювелира». Посетителям расскажут о старинных ювелирных традициях, научат, как отличить настоящие самоцветы от подделок и помогут подобрать «свой» камень. Также гостей галереи ждет мастер-класс от профессионального ювелира.
Где: Проспект Мира, 79
Когда: ежедневно с 11 до 18 часов
Стоимость: бесплатно, необходима предварительная регистрация
Музей Времени и Часов: выставка «Женские часы советской эпохи»
Фото - © Snezka / Фотобанк Лори
В честь Международного женского дня Музей Времени и Часов организует тематическую выставку «Женские часы советской эпохи», на которой представлены самые интересные и необычные модели часовых заводов «Слава», «Заря», «Луч» и «Чайка». Также для посетителей открыта постоянная экспозиция, где можно изучить историю российского и советского часового дела.
Где: ул. Русаковская, д.1 (третий этаж, салон AllTime)
Когда: ежедневно с 10 до 21
Стоимость: бесплатно
Культурный центр «ЗИЛ»: женский Stand-Up
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
8 марта культурный центр «ЗИЛ» организует сразу два шоу с участницами популярных проектов «Женский стендап», «Стендап на ТНТ», «Разгоны» и «Большое шоу». Выступать будут заслуженные артистки жанра Stand-Up: Карина Салихова, Алина Проскура, Туяна Хоровиц, Юлия Демиденкова, Анна Семенова и Вера Котельникова.
Где: Культурный центр «ЗИЛ», ул. Восточная, 4, корп. 1
Когда: 8 марта в 18 и 20 часов
Стоимость: от 590 рублей, билеты можно приобрести на Яндекс.Афише
Фестиваль «Хочу цветов!»
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
8 и 9 марта во Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village пройдет красочный фестиваль «Хочу цветов!». Цветов будет очень много: от тюльпанов до орхидей и магнолий. Для гостей будет звучать живая музыка, всем посетителям будут доступные яркие цветочные фотозоны, где можно будет сделать фото и селфи для соцсетей, а также получить моментальное фото на полароид. Прекрасным дамам обещают цветы в подарок.
Где: Vnukovo Outlet Village (г. Москва, дер. Лапшинка, вл. 8, пос. Московский;) и Novaya Riga Outlet Village (г. о. Истра, дер. Покровское, ул. Центральная, 33)
Когда: 8 и 9 марта с 10:00
Стоимость: бесплатно, необходима регистрация на сайте выбранной площадки
Аптекарский огород: выставка «Репетиция весны»
Фото - © Сергей Рыбин / Фотобанк Лори
До 16 марта в Аптекарском огороде посетителей ждет ежегодная выставка «Репетиция весны». Гости могут полюбоваться тысячами цветов: свою красоту и великолепие демонстрируют нарциссы, крокусы, тюльпаны гиацинты, сакура, магнолии, миндаль, форзиции, рябчики и множество других растений, которые расцвели на два месяца раньше положенного природой срока. Точка притяжения «Репетиции весны» в 2025 году – Персидский сад с водоемом и тремя фонтанами, окруженный цветущими тюльпанами и цитрусовыми.
Где: Проспект Мира, 26, стр. 1
Когда: ежедневно с 10 до 20 часов
Стоимость: от 400 рублей, билеты можно приобрести на сайте