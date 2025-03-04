Куда сходить в Москве на 8 Марта: праздничные мероприятия для женщин и девушек

О том, где какие мероприятия с «дамской» тематикой пройдут в столице в Международный женский день – рассказываем в материале РИАМО.

Музей Кино: бесплатный кинопоказ в Международный женский день

Фото - © Кадр из фильма «Укротительница тигров» (1954)

В праздничный день 8 марта вход в Музей Кино для всех женщин будет свободным. Входной билет можно будет получить в кассе музея, по нему будут доступны и постоянные экспозиции, и временные выставки. Кроме того, гостям музея 8 марта предложат показы мультфильмов и кинокартин. В праздничной программе: анимационный сборник от киностудии «Союзмультфильм», художественный фильм «Укротительница тигров» (1954) и телефильм «Восьмое Марта» (2000 год).

Где: ВДНХ (павильон 36); ул. Каретный Ряд, 5/10с2

Когда: 8 марта, расписание доступно на сайте Музея Кино

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация

Сад им. Баумана: выставка «Женщины-цветы»

В московской галерее «Дали & Пикассо» посетителей ждет новая выставка подлинных работ Сальвадора Дали «Женщины-цветы». Кроме того, 8 марта здесь пройдет авторская экскурсия «Женский взгляд на Сальвадора Дали и Пабло Пикассо»: посетителям расскажут о том, какие формы принимала любовь на полотнах художников, с чем это было связано и какими были музы гениальных испанцев.

Где: сад им. Баумана, Старая Басманная, 15Ас4

Когда: ежедневно

Стоимость: от 700 рублей, билеты можно приобрести на Яндекс.Афише

Музей Магии: «Волшебницы в мире маглов»

Фото - © Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"

С 3 до 9 марта Музей Магии приглашает на экспозицию «Волшебницы в мире маглов». В программе – иммерсивные шоу, спиритический сеанс, «магическая» викторина и квест «Растяпа Грейнджер». Расписание мероприятий можно посмотреть на сайте музея.

Где: Новый Арбат, 7с1

Когда: с 3 по 9 марта

Стоимость: от 900 р., билеты можно купить на сайте музея

Галерея самоцветов: арт-шоу и ювелирный мастер-класс

Фото - © РИА Новости

Галерея самоцветов предлагает посетить «Арт-шоу Тайны самоцветов: чудеса природы + искусство ювелира». Посетителям расскажут о старинных ювелирных традициях, научат, как отличить настоящие самоцветы от подделок и помогут подобрать «свой» камень. Также гостей галереи ждет мастер-класс от профессионального ювелира.

Где: Проспект Мира, 79

Когда: ежедневно с 11 до 18 часов

Стоимость: бесплатно, необходима предварительная регистрация

Музей Времени и Часов: выставка «Женские часы советской эпохи»

Фото - © Snezka / Фотобанк Лори

В честь Международного женского дня Музей Времени и Часов организует тематическую выставку «Женские часы советской эпохи», на которой представлены самые интересные и необычные модели часовых заводов «Слава», «Заря», «Луч» и «Чайка». Также для посетителей открыта постоянная экспозиция, где можно изучить историю российского и советского часового дела.

Где: ул. Русаковская, д.1 (третий этаж, салон AllTime)

Когда: ежедневно с 10 до 21

Стоимость: бесплатно

Культурный центр «ЗИЛ»: женский Stand-Up

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

8 марта культурный центр «ЗИЛ» организует сразу два шоу с участницами популярных проектов «Женский стендап», «Стендап на ТНТ», «Разгоны» и «Большое шоу». Выступать будут заслуженные артистки жанра Stand-Up: Карина Салихова, Алина Проскура, Туяна Хоровиц, Юлия Демиденкова, Анна Семенова и Вера Котельникова.

Где: Культурный центр «ЗИЛ», ул. Восточная, 4, корп. 1

Когда: 8 марта в 18 и 20 часов

Стоимость: от 590 рублей, билеты можно приобрести на Яндекс.Афише

Фестиваль «Хочу цветов!»

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

8 и 9 марта во Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village пройдет красочный фестиваль «Хочу цветов!». Цветов будет очень много: от тюльпанов до орхидей и магнолий. Для гостей будет звучать живая музыка, всем посетителям будут доступные яркие цветочные фотозоны, где можно будет сделать фото и селфи для соцсетей, а также получить моментальное фото на полароид. Прекрасным дамам обещают цветы в подарок.

Где: Vnukovo Outlet Village (г. Москва, дер. Лапшинка, вл. 8, пос. Московский;) и Novaya Riga Outlet Village (г. о. Истра, дер. Покровское, ул. Центральная, 33)

Когда: 8 и 9 марта с 10:00

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация на сайте выбранной площадки

Аптекарский огород: выставка «Репетиция весны»

Фото - © Сергей Рыбин / Фотобанк Лори

До 16 марта в Аптекарском огороде посетителей ждет ежегодная выставка «Репетиция весны». Гости могут полюбоваться тысячами цветов: свою красоту и великолепие демонстрируют нарциссы, крокусы, тюльпаны гиацинты, сакура, магнолии, миндаль, форзиции, рябчики и множество других растений, которые расцвели на два месяца раньше положенного природой срока. Точка притяжения «Репетиции весны» в 2025 году – Персидский сад с водоемом и тремя фонтанами, окруженный цветущими тюльпанами и цитрусовыми.

Где: Проспект Мира, 26, стр. 1

Когда: ежедневно с 10 до 20 часов

Стоимость: от 400 рублей, билеты можно приобрести на сайте