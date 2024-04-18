Куда сходить на выходных 19-21 апреля: Баста, «Библионочь» и фантазия «Сто лет тому вперед»

В материале РИАМО рассказываем, куда сходить и что посмотреть на выходных в Москве.

В предстоящие выходные в Москве выступят Баста и Гарик Сукачев, а радио «Шансон» вручит ежегодную премию. В столице также можно посетить выставку кошек и взять себе питомца, а любители книг смогут побывать на акциях в библиотеках в рамках «Библионочи». Также можно посмотреть мультимедийные выставки и экспозицию, посвященную 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В кино можно посмотреть премьеру долгожданных фильмов «Сто лет тому вперед» и «По Фрейду». В материале РИАМО рассказываем о самых интересных событиях уикенда.

Концерты

Баста

Фото - © Фотобанк Лори

Василий Вакуленко, он же Баста, пишет альбомы, снимает кино, ведет программы, проводит шоу с профессиональными боксерскими поединками и является одним из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Без сомнения, Баста — это эпоха. Он давно вышел за рамки какого-либо направления. На концертах Басты зрители часами готовы петь песни вместе с артистом. На концерте он исполнит все хиты, начиная с альбома «Баста 1», заканчивая песнями «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лед», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Неболей», «Ты была права». 12+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: Ходынский бул., 3, ЦСКА, Мегаспорт

Когда: 20 апреля, 19:00, 21 апреля, 18:00

Сколько стоит: от 4000 рублей

Вручение премии «Шансон года 2024»

Фото - © Фотобанк Лори

«Радио Шансон» традиционно подведет музыкальные итоги за год на церемонии вручения премии «Шансон года 2024». Зрители услышат песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде. В этот вечер получат в награду легендарный «Золотой гитарный гриф» и исполнят свои хиты самые яркие представители жанра: Юрий Антонов, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Александр Розенбаум, Ирина Круг, Сергей Трофимов, Слава, Ярослав Сумишевский, группа «Лесоповал», Денис Майданов и другие. 12+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише».

Где: Одинцовский г.о., г. п. Новоивановское, ул. Западная, 145, Live Арена

Когда: 20 апреля, 18:00

Сколько стоит: от 2000 рублей

Гарик Сукачев

Фото - © Фотобанк Лори

В 1986 Сергей Галанин и Игорь Сукачев собрали группу «Бригада С», которая быстро оказалась под крылом музыканта и продюсера Стаса Намина. Группа просуществовала 8 лет, и все это время в ней были противоречия творческих личностей. Расставшись, Галанин и Сукачев основали по успешной группе – «СерьГа» и «Неприкасаемые», соответственно. Личное творчество Гарика отличается от работ в коллективах: если в группах Сукачев исполнял роль отвязного рок-фронтмена, в сольной карьере он маневрирует между дворовыми романсами, цыганским роком, советской эстрадой и даже российской поп-музыкой. Но что бы он ни пел, уникальный голос узнается с первой строки текста. 16+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: Партийный пер., 1, к 6, 1930 Moscow

Когда: 21 апреля, 19:00

Сколько стоит: от 3000 рублей

Фестивали

Фестиваль «Котики, которые любят»

Фото - © Медиасток.рф

В субботу пройдет фестиваль «Котики, которые любят». Посетители смогут встретиться с милыми пушистыми созданиями, которые ищут хозяина. Специалисты фонда и волонтеры расскажут историю каждого котика, помогут выбрать того самого. Новые хозяева получат подарчные наборы, а те, кто еще не готов взять домой кота, смогут поддержать котиков и сделать покупки на благотворительном маркете. 0+

Подробнее о фестивале на сайте.

Где: ул. Авиаторов, д. 3а, ТРЦ «Небо»

Когда: 20 апреля, 13:00 – 18:00

Сколько стоит: бесплатно

«Библионочь»

Фото - © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В этом году акция «Библионочь» посвящена Году семьи. С 18:00 до 02:00 более 200 культурных площадок по всему городу – библиотеки, культурные центры, музеи и Парк Горького – будут открыты для москвичей и гостей столицы. Всего будет проведено порядка 600 мероприятий. Для детей подготовлена специальная программа «Библиосумерки», когда с 16:00 до 21:00 маленькие читатели и их родители смогут познакомиться с любимыми писателями и узнать о книжных новинках. Кроме того, на площадках покажут спектакли, проведут квесты и квизы, лекции и мастер-классы.

Узнать подробнее о фестивале можно на сайте.

Где: на площадках акции

Когда: 20 апреля

Сколько стоит: бесплатно, на большинство мероприятий нужна регистрация

Фестиваль «Быть!»

Фото - © Unsplash.com

Второй ежегодный фестиваль «Быть!» пройдет в библиотеке иностранной литературы и приурочен к 460-летию со дня рождения Вильяма Шекспира. В рамках фестиваля пройдут спектакли, экскурсии и авторские чтения. Организаторы через мероприятия для всей семьи хотят показать значение Шекспира в современной культурной жизни и подчеркнуть его актуальность для детей и взрослых. 6+

Узнать подробнее о фестивале можно на сайте.

Где: Николоямская ул., 1

Когда: 19-28 апреля

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

Выставки

Новый выставочный сезон в Мультимедиа Арт Музее

Фото - © Фотобанк Лори

Мультимедиа Арт Музей в Москве подготовил несколько экспозиций к началу выставочного сезона. Так, к 90-летию классика российского и мирового современного искусства Эрика Булатова будет работать выставка «Живу дальше. Лаборатория художника». Выставка «Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды» приурочена к пятилетию Фонда, а выставка «Модницы XIX – начала ХХ века. Из коллекции МАММ» демонстрирует эволюцию российской моды с 1860-х до 1910-х годов. Проект «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней» – это исследование феномена спорта сквозь призму фотографии с начала XX века до наших дней. Гостей ждут эти и другие экспозиции. 16+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише».

Где: ул. Остоженка, 16, Мультимедиа Арт Музей

Когда: до 30 апреля

Сколько стоит: от 100 рублей

Проект «Бессмертие подвига»

Фото - © Медиасток.рф

Выставочный проект «Бессмертие подвига. К 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» – совместный проект, который призван прежде всего отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, их подвигу и мужеству. Среди более 100 экспонатов – портретная галерея ветеранов, рисунки военных художников, фотографии, листовки и газеты, редкие архивные материалы, боевые знамена, личные вещи военачальников и солдат, артефакты тех лет и многое другое. Особое место занимают воспоминания участников событий, а также кадры кинохроники. 12+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише».

Где: Петроверигский пер., 4, стр. 1, выставочные залы РОСИЗО

Когда: 19-21 апреля

Сколько стоит: от 400 рублей

«Хаптика. Осязаемый мир»

Фото - © Freepik.com

Объединяющими темами для новой выставки стали осязание и тактильные ощущения. С помощью мультисенсорных медиа образы острого, пушистого, холодного, гладкого, колючего раскрываются для зрителя не только в качестве признаков быта, сопровождающих наш физический мир, но и как элементы художественного языка, инструментарий художника. Авторы проектов предлагают поразмышлять о хрупкости нашего мира, о телесности, о человеческой близости, о попытке почувствовать, понять себя и другого. Выставка ориентирована на широкую аудиторию и предназначена для восприятия как зрячими, так и незрячими посетителями, обеспечивая доступность и инклюзивность для всех гостей. 6+

Купить билет на выставку можно на сайте.

Где: ул. Народная, 15/1, галерея Краснохолмская

Когда: 19-21 апреля

Стоимость: от 250 рублей

Спектакли

Комедия «Схватка»

Фото - © Актрисы Алена Лаптева в роли Мэрилин (слева) и Яна Сексте в роли Абби в сцене из спектакля "Схватка" в постановке режиссера Владимира Машкова/РИА Новости

Впервые комедия известного американского драматурга и сценариста Дэвида Линдси-Эбера поставлена в России. Действие происходит в комнате пансионата для пожилых людей, где живут две старушки. Между ними начинается настоящая схватка. Причина битвы – радикальное несходство их характеров, а дерутся старушки за кровать у окна. Они устраивают розыгрыши, подставы и настоящие испытания, втянуты в разборки оказываются даже родственники, постояльцы пансионата и персонал. 16+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише».

Где: Малая Сухаревская пл., 5, Московский театр Олега Табакова

Когда: 19 апреля, 19:00

Сколько стоит: от 4000 рублей

Драма «Бэтмен против Брежнева»

Фото - © Актёры Александр Семчев (бабушка Клавдия Георгиевна) и Ольга Лапшина (Брежнев) в сцене из спектакля "Бэтмен против Брежнева" режиссёра Саши Денисовой в Театре на Малой Бронной./РИА Новости

Скромный писатель Дудочкин, живущий в СССР, на самом деле – герой комиксов. Он только играет роль недотепы и одного из миллионов советских граждан, но ночью расправляет свои темные крылья и карает злодеев на усовершенствованных «Жигулях». Он защищает советских граждан, носит джинсы клеш и находит свою любовь. 18+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише».

Где: ул. Малая Бронная, 4, театр на Бронной

Когда: 19 апреля, 19:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Трагикомедия «Балалайкин и Ко»

Фото - © Фотобанк Лори

Сергей Газаров поставил трагикомедию по роману М. Е. Салтыкова- Щедрина «Современная идиллия». Герои олицетворяют жизнь общества, в котором живут. Главные действующие лица истории – Рассказчик и его приятель Глумов – всеми силами пытаются встроиться в рамки нового, еще не понятного им времени. Поначалу друзья предпочитают смиренно выжидать, но позже ввязываются в крупную авантюру... Важной задачей для режиссера Сергея Газарова было сохранить злободневность и колорит персонажей, при этом не утратив тонкой иронии, вложенной в них классиком. 16+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише».

Где: Триумфальная пл, 2, театр Сатиры

Когда: 19 апреля, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей

Кинопремьеры

Фантастика «Сто лет тому вперед»

Обычному парню Коле Герасимову, живущему в сегодняшней Москве, нет дела до будущего, а Алису Селезневу, живущую на сто лет позже, не отпускает прошлое. Она хочет найти маму, которую потеряла в детстве. Встреча подростков из разных миров становится началом невероятных приключений, в которых героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу. 6+

Режиссер: Александр Андрющенко

В ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова и другие.

Драма «По Фрейду»

1 сентября 1939 года Германия осуществила вторжение в Польшу, и началась Вторая мировая война. А два дня спустя в Лондоне на одном из своих последних сеансов основатель психоанализа Зигмунд Фрейд встречается с Клайвом С. Льюисом, будущим автором цикла повестей «Хроники Нарнии», чтобы поспорить о главной загадке мироздания. 16+

Режиссер: Мэтт Браун

В ролях: Энтони Хопкинс, Мэттью Гуд, Лив Лиза Фрис, Джоди Бальфур и другие.

Драма «Чайка»

Драма о любовном треугольнике между двумя молодыми девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста. Все они ждут любви, но при этом ужасно инфантильны. Они запутались в своих мечтах, мыслях, желаниях и фантазиях и за всем этим не замечают, во что превращается их жизнь. 18+

Режиссер: Полина Лазарева

В ролях: Вера Кинчева, Юрий Быков, Олеся Железняк, Александр Лазарев мл. и другие.