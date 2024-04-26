Куда сходить на первомайских выходных 28 апреля — 1 мая: «АукцЫон», выставка военных трофеев и фильм «Блиндаж»

В материале РИАМО рассказываем, куда сходить и что посмотреть на длинных первомайских выходных в Москве и Московской области.

Первые длинные выходные мая начинаются в апреле. В Москве состоится концерт, посвященный группе «Кино», выступит коллектив «АукцЫон», ансамбль «Тетрактис» и Sambateria. Кроме того, начнет работу традиционный фестиваль «Пасхальный дар», пройдут фестивали «Талица» и «Модная волна». На Поклонной горе покажут трофейную военную технику, в театрах покажут премьерные постановки, в кино состоится показ фильма «Блиндаж».

Концерты

Звезда по имени «Кино»

Фото - © Unsplash.com

Организаторы обещают эксклюзивный концерт, на котором выступит коллектив с репертуаром группы «Кино». Это будет настоящее перемещение во времени, ведь фронтмен коллектива невероятно похож на лидера группы «Кино» — и тембром голоса, и внешностью. 12+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Петровка, 21, стр. 1, ресторан Petter

Когда: 29, 30 апреля, 22:00

Сколько стоит: от 4500 рублей

«АукцЫон»

Фото - © РИА Новости

Легендарный коллектив выступит с программой, включающей все богатство его творческого наследия. Это удивительная команда, выступление которой отличается ошеломительными импровизациями, новым настроением и прекрасной музыкальной программой. Пронзительно резкий и напористый звук в сочетании с гипнотическим вокалом Леонида Федорова и фирменной харизмой Олега Гаркуши создают ту самую неповторимую магию, за которую так ценят живые выступления «АукцЫона». 16+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: Ленинградский просп., 80, стр. 17, VK Stadium

Когда: 28 апреля, 20:00

Сколько стоит: от 2300 рублей

Ансамбль «Тетрактис»

Фото - © Unsplash.com

На сцене соединятся две важные православные традиции — византийская и русская. Музыканты исполнят духовные стихи на русском и греческом языках в оригинальных аранжировках (эмбиент, акустика). Концертом исполнители подчеркивают межнациональное единство двух народов и преемственность культур. Цель ансамбля — показать силу слова и звука, а также художественную связь различных музыкальных позиций. 6+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Варварка, 6, стр 4, парк «Зарядье»

Когда: 28 апреля, 19:00

Сколько стоит: от 300 рублей

Артур Газаров и Sambateria

Фото - © Unsplash.com

Концерт обещает мощное буйство красок, грандиозное шоу, диалог с залом языком танцев, вокальных интерактивов и музыкальных сюрпризов, рожденных «здесь и сейчас». Репертуар коллектива основан на песнях и ритмах народов Бразилии, Кубы, Испании, Венесуэлы, Индии, Африки, Закавказья, Средней Азии, в также других стран, регионов и континентов. 12+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Варварка, 6, стр 4, парк «Зарядье»

Когда: 28 апреля, 20:00

Сколько стоит: от 1000 рублей

Фестивали и шоу

Фестиваль «Талица»

Фото - © Медиасток.рф

Фестиваль «Талица» приурочен ко Дню подмосковной усадьбы и Дню белого цветка. Это камерный праздник, пропитанный идеями усадебной культуры, весеннего труда, семейного досуга, взаимопомощи и духовности на фоне пробуждения природы. Гостей ждут культурно-развлекательные активности, раскрывающие усадебный мир, концерты и пленэры. 0+

Подробнее о фестивале на сайте.

Где: Пушкинский г. о., дер. Мураново

Когда: 29 апреля, 10:00 — 20:00

Сколько стоит: входной билет от 150 рублей

«Модная волна»

Фото - © Unsplash.com

На фестивале дизайнеры и интересующиеся модой люди находят друг друга. Дизайнеры представят свои новые коллекции, а посетители получат возможность первыми увидеть и приобрести необычные трендовые наряды. На мероприятии пройдут лекции, модные показы, мастер-классы. 6+

Узнать подробнее о фестивале и купить билет можно на сайте.

Где: Большая Якиманка, 26, «Яровит Холл»

Когда: 29 апреля

Сколько стоит: от 5000 рублей

Фестиваль «Пасхальный дар»

Фото - © Медиасток.рф

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» начнет свою работу 28 апреля и завершится 5 мая. В этом году в культурную программу войдут лекции, мастер-классы для детей, открытые кулинарные шоу и многое, многое другое. На площадках, расположенных по всей столице, проведут традиционные уроки добра, откроются штабы по сбору подарков для участников СВО и ярмарки обмена.

Узнать подробнее о фестивале можно на сайте.

Где: Москва, адреса площадок можно узнать на сайте фестиваля

Когда: 19–28 апреля

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

Фестиваль военно-полевой кухни

Фото - © Фотобанк Лори

Организаторы разработали специальное меню на основе исторических документов в современном прочтении. Посетители смогут попробовать суворовскую кашу, солдатский «кулеш», солонину и другие традиционные блюда военной исторической кухни.

На территории Музея откроется специальная выставка «Войны и люди», а юных гостей музейного комплекса в эти длинные выходные ждут спортивные эстафеты, квест по территории музея, призы и мастер-классы. 0+

Узнать подробнее о фестивале можно на сайте.

Где: Москва, адреса площадок можно узнать на сайте фестиваля

Когда: 28 апреля — 1 мая

Сколько стоит: от 1000 рублей

Выставки

Выставка военных трофеев

Фото - © РИА Новости

Более 30 образцов производства дюжины стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, продемонстрируют на выставке военных трофеев на Поклонной горе. Посетители смогут увидеть те самые танки «Леопард-2», БМП «Мардер», «Брэдли» и многие другие экспонаты. Также на выставке покажут образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу, снаряжение украинских неонацистов.

Где: на площади перед музеем Победы на Поклонной горе, метро «Парк Победы»

Когда: с 1 по 31 мая

Сколько стоит: бесплатно

ИИ и сила высшего осмысления

Экспозиция, созданная искусственным интеллектом, впервые будет представлена в уникальном «прозрачном» арт-пространстве. Произведения искусства, собранные в единую экспозицию, — результат многомесячной работы искусственного интеллекта «БЕНЕФИТ» в коллаборации с человеческим гением. Инсталляции являются продолжением, а точнее, единым целым с экспонатами и работают в унисон для достижения главных целей: раскрытия тем, донесения смыслов, погружения в размышления. Цель выставки — не просто представить работы для созерцания красоты и глубины современного искусства, но и создать пространство для размышлений, диалога и, возможно, переосмысления собственных взглядов и позиций по обсуждаемым вопросам. 12+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: Космодамианская наб., 52, стр. 11, Exposed

Когда: 28 апреля — 10 мая

Сколько стоит: от 1500 рублей

«Невесомость»

Фото - © Unsplash.com

В течение трех лет авторы время от времени собирались в звукозаписывающей студии Artes Mirabiles и просто играли в ансамбле, не имея «домашних заготовок», не обсуждая ни формы композиций, ни стилистику, ни что-либо другое, действуя исключительно в русле интуиции. При этом никаких внешних компьютерных обработок не использовалось, записи никак не редактировались. В результате накопления материала были отобраны семь композиций. Записи впоследствии сделали в версии звука 360° с вращением слоев музыкальной ткани в нескольких плоскостях. Авторы предлагают слушателю «поймать» и испытать такую же невесомость, которую они чувствовали во время импровизаций. 6+

Купить билет на выставку можно на сайте.

Где: ул. Народная, 15/1, галерея Краснохолмская

Когда: 28 апреля — 1 мая

Стоимость: от 250 рублей

Спектакли

Творческий вечер «Виктор Сухоруков. Счастливые дни»

Фото - © РИА Новости

Виктор Сухоруков — человек-оркестр. Его имя — синоним творческой неуспокоенности, работоспособности, человеческой и актерской открытости. Виктора Сухорукова на творческий вечер вдохновило посещение дома-музея Юлиана Семенова в Севастополе, стены которого увешаны фотографиями с автографами известных людей. Так родился этот вечер как монолог о людях: о встречах и невстречах, о дружбе и предательстве, о горе и радости и, конечно, о любви и преданности. 12+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Тверская, 5/6, театр им. Ермоловой

Когда: 29 апреля, 19:00

Сколько стоит: от 2500 рублей

Музыкальный спектакль «Бременские музыканты»

Фото - © Unsplash.com

«Бременские музыканты» — настоящий гимн романтической любви, верности, дружбе, таланту, красоте и всепобеждающей театральности. Приключения Трубадура и его преданных друзей погружают зрителей в атмосферу радости и праздника, озорства и музыки, сказочных превращений и веселой игры. Спектакль — для всех, кто верит в любовь, ценит дружбу и готов прийти на помощь товарищу. 6+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Большая Садовая, 16, стр. 1, театр им. Моссовета

Когда: 30 апреля, 13:00; 1 мая, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей

Драма «XX век. Бал»

Фото - © Unsplash.com

Эта драма — один из самых масштабных спектаклей МХТ им. А. П. Чехова. В нем задействовано более 40 артистов, которые виртуозно меняют за время действия 500 костюмов, созданных и отобранных стилистом и историком моды Александром Васильевым в соавторстве с Марией Даниловой. Действие спектакля происходит на железнодорожном вокзале, где соединяется движение и ожидание. В спектакле практически нет слов. Все эмоции переданы пластическими этюдами, складывающимися в портрет целого века, начиная с чеховского «Вишневого сада» и до празднования Миллениума. «Этот спектакль — оммаж, жест любви и уважения тем людям, той музыке, тому времени», — говорит режиссер и хореограф спектакля Алла Сигалова. 18+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: Камергерский пер., 3а, стр. 1, МХТ им. Чехова

Когда: 28 апреля, 19:00

Сколько стоит: от 700 рублей

Драма «Одна и один»

Фото - © Unsplash.com

в Театре на Бронной пройдут премьерные показы спектакля «Одна и один» режиссера и художественного руководителя театра Константина Богомолова. Главные роли в спектакле исполнят Александр Збруев и Вера Майорова. 18+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Малая Бронная, 4, театр на Бронной

Когда: 28 апреля, 19:00

Сколько стоит: от 2500 рублей

Кинопремьеры

Драма «Почему ты?»

Любовь приходит почти всегда не вовремя, не к тем и не так — неожиданно. Подлинное чувство проверяет их и сможет ли оно выжить, когда весь мир против. Перед героями стоит дилемма — отдать все без остатка или сдаться, сгореть или уцелеть. 18+

Режиссер: Александр Прост

В ролях: Даниил Воробьев, Ангелина Загребина, Алла Юганова, Владимир Жеребцов и другие.

Фантастика «Блиндаж»

Врач скорой помощи Сергей вместе с лучшим другом, немцем Паулем, раньше перегоняли машины в Россию из Германии. А Пауль еще и «черный копатель» и увлекается антиквариатом. На полях сражений он ищет немецкие награды, каски, оружие и продает их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они еще утром видели на могилах. В такой ситуации Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни. 16+

Режиссер: Марк Горобец

В ролях: Александр Метелкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина и другие.

Комедия «Неприличные гости»

Виктор и Ольга наконец-то закрыли платеж по ипотеке и вроде могут насладиться жизнью в собственной квартире. Их брак уже давно сложился и стал довольно скучным. Но соседи в новостройке со слишком тонкими стенами оказываются очень страстными. И к паре приходят те самые неприличные гости с неприличным предложением. 18+

Режиссер: Гога Мамаджанян

В ролях: Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян и другие.

Мелодрама «Любви не бывает»

Катя полностью разочаровалась в мужчинах, а Саша не может и дня прожить без новой женщины. И эти двое внезапно стали соседями. Катя решает перевоспитать самоувернного бабника и превращает его жизнь в кошмар. Но все знают, что от ненависти до любви один шаг. 18+

Режиссер: Дмитрий Фикс

В ролях: Аня Чиповская, Владимир Яглыч, Евгений Михеев, Алексей Золотовицкий и другие.