Куда пойти на День России 12 июня в Москве и Подмосковье: концерты, мастер-классы и интерактивы

В материале РИАМО рассказываем о том, где интересно можно провести выходной посреди рабочей недели в Москве и Московской области.

12 июня отмечается День России. Выходной в этом году выпадает на среду и можно посреди рабочей недели интересно и с пользой провести время. Например, погулять на ВДНХ, провести весь день на «Острове мечты» или съездить на концерт в Архангельское. В материале РИАМО собрали самые интересные события.

День России 12 июня 2024 года в Москве

Праздник на ВДНХ

Фото - © Медиасток.рф

ВДНХ станет одной из центральных площадок Москвы, где отметят День России. 12 июня гостей ожидают тематические экскурсии, выступление всадников Кремлевской школы верховой езды, светотехнические шоу и мастер-классы. Отдельную программу приготовили в пространстве Москвы на выставке «Россия», а посетителям павильона №75 предложат принять участие в викторинах, мастер-классах, танцевальных флешмобах и послушать музыкальные выступления.

В Центре «Космонавтика и авиация» посетители познакомятся с космическими городами России, в павильоне «Макет Москвы» будут транслироваться пятиминутные светотехнические шоу и гостей ждет бесплатный VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы». Пройдет и экскурсия по ВДНХ.

В 18:00 на историческом выводном круге состоится выступление всадников Кремлевской школы верховой езды с праздничной программой. В завершение дня на сцену пространства Москвы выйдет талантливая молодежь столицы. Концертная программа «Тебе, Россия» напомнит о значении Дня России — праздника национального единения. Подробную программу праздника можно посмотреть на сайте.

Где: пр-т Мира, 119

Сколько стоит: бесплатно, на некоторые нужна регистрация

День России на «Острове мечты»

Фото - © РИА Новости

Бесплатные праздничные мероприятия пройдут в южном ландшафтном парке «Острова Мечты». С 14:00 до 18:00 гостей ждут интересные квизы для детей и взрослых на знание истории и культуры нашей страны, креативные мастер-классы, шоу и конкурсы с розыгрышами подарков. Завершится программа детской дискотекой. На случай плохой погоды предусмотрен перенос мероприятий в городской променад «Острова Мечты» на площадь Москва.

Подробное расписание доступно на сайте.

Где: пр-т Андропова, 1

Сколько стоит: бесплатно

Фестиваль «Молодежь. Спорт. Возможности»

Фото - © Медиасток.рф

В День России в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» пройдет фестиваль «Молодежь. Спорт. Возможности».

Мероприятие откроют исполнением российского гимна, а после участники присоединятся к танцевальному флешмобу под песню «Моя Москва», ставшую гимном столичной молодежи. В рамках фестиваля состоится финальный матч сезона Московской студенческой хоккейной лиги, в котором сразятся команды Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и Московской государственной академии физической культуры. Пройдут также зажигательные диджей-сеты, ледовое шоу и концерт.

Где: ул. 3-я Песчаная, 2А

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

Фестиваль «Времена и эпохи»

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В праздничный день стартует фестиваль «Времена и эпохи», который продлится до 16 июня. В центре Москвы раскинется многокилометровый исторический музей под открытым небом, а в различных районах столицы пройдут реконструкции 20 грандиозных сражений. Также гости погрузятся в дни важнейших периодов России от IX и до XX вв. и узнают об античных корнях нашей культуры. В рамках фестиваля пройдут квесты и тематические игры в парках, увлекательные мастер‑классы по старинным ремеслам, иммерсивные спектакли, концертные программы, спортивные развлечения разных эпох и многое другое.

Где: на площадках фестиваля по городу

Сколько стоит: бесплатно

Праздник в Музее Победы

Фото - © РИА Новости, Кирилл Каллиников

В Музее Победы на Поклонной Горе гостей ждут на экскурсии по экспозициям «Подвиг Армии» и «Оружие Победы». В фойе перед Залом Славы пройдут мастер-класс по рисованию на холщовых сумках и творческое занятие «Красота России». На площадке музея состоится концерт «Поем о России» в Зале Полководцев и выступит Большой сводный хор московского долголетия, прозвучат произведения Чайковского, Свиридова и Рахманинова. На газоне, напротив входа в «Кинотеатр Поклонка», расположится художественный мастер класс «Красота России», посвященный празднованию Дня России. Экскурсии пройдут по экспозициям «Подвиг Армии», «Оружие Победы» и другим.

Подробное расписание экскурсий можно найти на сайте. Так же нужно будет пройти регистрацию.

Где: пл. Победы, 3

Сколько стоит: в день России вход для посетителей бесплатный (за исключением экспозиций «Подвиг Народа!» и «Битва за Москву Первая Победа!»). На экскурсии нужна регистрация

День России в Коломенском

Фото - © РИА Новости

Отметят День России и в музее-заповеднике «Коломенское-Измайлово». На праздничном фестивале состоится концерт, желающие смогут расписать тарелки или научиться создавать русский кокошник. Также можно будет поучаствовать в подвижных играх: канат, кольцеброс, игры с мячом, головоломки, сделать фотографии в фотозонах и побывать в мастерской ретро-фотоателье.

В Измайлове также пройдут концерты, мастер-классы и лекции. Можно будет раскрасить большой баннер и научиться создавать открытки.

Где: пр-т Андропова, д.39; Городок им. Баумана, д.2, стр.14

Сколько стоит: бесплатно

Куда сходить 12 июня 2024 года в Московской области

Музей-усадьба «Архангельское»

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

В музее-усадьбе «Архангельское» в День России пройдет бесплатный концерт для всех посетителей парка. Прозвучат бессмертные хиты «Мелодия», «Надежда», «Журавли», «Лучший город земли», «Эхо любви», «Старый клен», «Беловежская пуща», «Нежность» и другие в исполнении уникального лирико-драматического сопрано, автора проекта Веры Кононовой, заслуженного артиста России, солиста Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Андрея Батуркина (баритон), солиста Большого театра и Геликон-оперы Вадима Заплечного в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра под управлением заслуженного дирижера России Андрея Колотушкина.

Где: г.о. Красногорск, пос. Архангельское

Сколько стоит: бесплатно

День России в Мураново

Фото - © Медиасток.рф

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 12 июня состоится поднятие флага и пройдет молебен. В этот день ежегодно на флагшток башни Главного усадебного дома водружается флаг Российской Федерации. В последующие выходные 15 и 16 июня в музее состоятся мастер-классы и пройдут экскурсии, посвященные Дню России.

Где: Пушкинский г.о., г/п Ашукино, дер. Мураново

Сколько стоит: 12 июня – бесплатно, мастер-классы – от 250 рублей.

Праздник в парке «Патриот»

Фото - © Олег Пученков / Фотобанк Лори

В парке «Патриот» в День России пройдут динамический показ танков Т-55А и ПТ-76Б, интерактивная выставка формы, снаряжения и вооружения русской армии XX-XXI века. На этой выставке у посетителей будет возможность поговорить с профессиональными историками и реконструкторами, узнать интересные факты о том или ином периоде, а также пообщаться с реальными участниками боевых действий и ветеранами военной службы. Будет работать выставка расчетов минно-розыскной службы инженерных войск. Гости смогут бесплатно посетить экскурсию в Танковом музее. Подробная афиша на сайте парка.

Где: Одинцовский г.о., Минское ш, 55 км

Сколько стоит: бесплатно

Музей «Новый Иерусалим»

Фото - © Медиасток.рф

12 июня в музее «Новый Иерусалим» пройдут интерактивные программы, в рамках которых можно побывать в мастерской художника и узнать историю России. Познавательная программа «Увидеть необычное в обычном» можно узнать интересные факты из жизни растений, а на обзорной экскурсии познакомиться с творчеством Репина.

Где: Истра, Новоиерусалимская наб, 1

Сколько стоит: от 500 рублей

Праздник в парках столицы и Подмосковья

Фото - © Медиасток.рф

Мероприятия в выходной день 12 июня пройдут в парках Москвы и в парках городских округов в Подмосковье. Так ,в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде пройдут концерт, флешмоб, ярмарка, мастер-классы и фотосессии. Во Фрязино гости парка поучаствуют в квесте, эстафете, викторине и смогут посетить концерт. В городском парке Луховиц будут работать тематические зоны, а творческие коллективы покажут концерт. В Пестовском парке в Балашихе состоится ярмарка хэндмейда, викторина и танцевальный флешмоб. Пройдет праздник в Бронницах, Талдоме, Мытищах, Воскресенске и других городах.

Где: в парках Москвы и Московской области