Куда поехать в Подмосковье на 9 Мая: 13 крупных военных музеев и мемориалов

Чтобы проникнуться духом эпохи, больше узнать о героях ВОВ и почтить их память, стоит посетить военно-патриотические комплексы региона. В Подмосковье работает множество мемориалов и современных музеев, где можно увидеть легендарную технику и снаряжение времен войны. Подробности — в материале РИАМО.

1. Музейный комплекс «Дорога памяти»

Музей «Дорога памяти» окружает главный храм Вооруженных сил России, который находится в парке «Патриот». В этом технологичном и современном музее представлено 35 залов, большинство из которых иммерсивные, то есть с эффектом погружения. Проходя галереи, туристы могут стать свидетелями наиболее значительных этапов войны – обороны Брестской крепости, Москвы и Сталинграда, а также блокадного Ленинграда. Еще одна особенность музея – 174 комплекса-депозитария, в которых находится земля, привезенная с мест захоронения воинов из 44 стран мира.

Где: Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе

Контакты: +7 (800) 511-14-18

Сайт: https://1418museum.ru/about/

2. Парк «Патриот»

Парк Вооруженных сил РФ позволяет осмотреть крупнейшую коллекцию советской и российской авиационной, бронетанковой и специальной техники последних десятилетий. Экспозиция «Моторы войны» представляет коллекции автомобильной техники стран-участниц Второй Мировой войны. В игровом центре можно попробовать себя в роли водителя танка или корабля на специальных тренажерах, а огневой комплекс предлагает посетителям пострелять из карабинов, пистолетов или помпового оружия. А еще в парке есть комплекс «Партизанская деревня», конноспортивный клуб, галерея ретроавтомобилей, студия военных художников и многое другое.

Праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы, пройдут в парке 8 мая.

Где: Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе

Контакты: +7 (800) 707-01-07

Сайт: https://patriotp.ru/

3. Музейный комплекс «Зоя»

Новый мемориальный комплекс имени Зои Космодемьянской, который считается одним из лучших современных музеев Подмосковья, посвящен контрнаступлению советских войск в битве под Москвой. В мультимедийной экспозиции воссозданы исторические события 1941 года, рассказывающие о знаменитом подвиге первой женщины – Героя Советского Союза.

Также в музее есть уникальный зал «Бессмертный полк», в котором можно оставить фотографии ветеранаов и записать на видео свой рассказ о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Фото ветерана и видео с рассказом навсегда останется в архиве зала.

Где: Рузский городской округ, деревня Петрищево, дом 89

Контакты: +7 (49627) 6-20-73

Сайт: http://mk-zoya.ru/

4. Музей техники Вадима Задорожного

Это самый крупный частный музей исторической техники в России. Здесь хранится свыше тысячи экспонатов: зарубежные и советские автомобили, мотоциклы, редкие образцы авиации, оружие и даже космические объекты. На уличной выставке размещена бронетехника, артиллерия и сельскохозяйственные машины.

В день Победы в музее будет проходить концерт военных песен, все желающие смогут увидеть в действии легендарный танк Т-34, осмотреть танк Т-44 изнутри, а также пострелять из охолощенного оружия и сфотографироваться с объектами культурного наследия.

Адрес: городской округ Красногорск, поселок Архангельское, 4-й км Ильинского шоссе, строение 8

Телефон: +7 (495) 662-38-18

Сайт: https://tmuseum.ru

5. Музей-заповедник «Бородинское поле»

Музей-заповедник «Бородинское поле» — это мемориал двух Отечественных войн и старейший в мире музей, основанный на полях реальных сражений. На огромной территории расположено более 200 памятников и памятных мест. В фондах музея хранятся богатейшие коллекции археологии и печатной графики XIX века. Ежегодно на Бородинском поле проводятся военно-исторические праздники «День Победы», «Стойкий оловянный солдатик», «День Бородина» и «Москва за нами. 1941 год».

В 2017 году Военно-историческое общество России совместно с министром культуры Владимиром Мединским признали Музей-заповедник «Бородинское поле» лучшим музеем военной истории.

Адрес: Можайский городской округ, деревня Бородино

Телефон: +7 (496) 385-15-46

Сайт: https://www.borodino.ru/

6. Ленино-Снегиревский военно-исторический музей

Основная экспозиция музея рассказывает о главных событиях Великой Отечественной войны. Среди экспонатов есть трофейные — военная техника и личные вещи, найденные в местах боев.

Уличный комплекс «Рубеж Славы» включает в себя более тысячи монументов, скульптур, памятных знаков, ансамблей и сооружений. На высокой платформе установлены бетонные пирамиды-надолбы и танк Т-34-85. У Вечного огня располагается мемориальный комплекс «Воинам-сибирякам», где увековечена память 19 воинов-сибиряков, удостоенных звания Героев Советского Союза за битву под Москвой. На танковой площадке представлен один из немногих сохранившихся немецких тяжелых танков «Тигр».

Адрес: городской округ Истра, деревня Ленино, дом 97

Телефон: +7 (498) 316-62-84

Сайт: http://www.ленино-снегиревский-музей.рф/

7. Музей «История танка Т-34»

Этот музей основала дочь инженера-конструктора Николая Курченко, который принимал участие в создании знаменитого танка Т-34. Здесь туристам подробно расскажут о том, в чем состоял главный секрет успеха легендарного танка, который к концу Великой Отечественной войны по праву считался лучшей боевой машиной в мире. В музее представлены детали Т-34, боевые снаряды, личные вещи и документы военных, которые раньше были засекречены.

Адрес: городской округ Мытищи, деревня Шолохово, дом 89А

Телефоны: +7 (495) 577-71-94

Сайт: http://museum-t-34.ru

8. Перемиловские высоты

Так называют место боев во время Великой Отечественной войны близ деревни Перемилово. Важность этого рубежа ясна — с высоты холмов хорошо просматривается Дмитровское шоссе и канал имени Москвы. В 1941 году воины Красной Армии остановили здесь немецко-фашистских захватчиков, которые были вынуждены отойти к Дмитрову. После освобождения Яхромы советские войска начали победное контрнаступление под Москвой. А на этом месте в 1966 году установили монумент «Героям битвы под Москвой» в виде бронзового солдата, рвущегося в бой.

Где: Московская область, Дмитровский городской округ, город Яхрома

9. Музей Героев-панфиловцев

Музей посвящен легендарному подвигу воинов Красной армии из состава группы генерал-майора Ивана Панфилова близ Волоколамска. Туристов ждет впечатляющее зрелище - на месте боя возвышаются шесть десятиметровых фигур с автоматами и гранатами в руках. Поблизости находятся восстановленные окопы и блиндажи. В интерактивном музее собраны фотографии, письма с фронта, газеты, документы и личные вещи воинов. В выставочном зале представлено боевое оснащение красноармейцев и немецких военных.

Адрес: городской округ Волоколамск, деревня Нелидово, улица Крестьянская, дом 18

Телефон: +7 (496) 366-91-13

Сайт: https://vk.com/volok_kremlin

10. Военно-технический музей в Ивановском

Собрание музея представляет образцы техники Советского Союза, Германии, Франции, США, Японии и других стран. Открывает выставку коллекция гужевого транспорта: конные пролетки, кареты и боевые колесницы. Экспозиция автомобильной техники рассказывает о достижениях советского и зарубежного автопрома. Особое внимание уделено бронетехнике времен Великой Отечественной войны.

С 9 мая 2021 года на улице будет работать выставка «3616 километров до Победы», «Тяжелый танк ИС-2. Берлин. Штурм Рейхстага».

Адрес: городской округ Черноголовка, село Ивановское

Телефоны: +7 (916) 958-25-59

Сайт: http://gvtm.ru/

11. Центральный музей ВВС

Крупнейший музей авиации в России находится на востоке Подмосковья, в Монине. На огромных открытых площадках можно увидеть различные типы самолетов и вертолетов — от самых первых до новейших моделей. В ангарах показаны детали техники, двигатели и вооружение. Также в музее выставлены макеты атомной и водородной бомбы, знаменитые памятники науки и техники: паровая машина, махолет, «Илья Муромец», Ил-2, Ту-144, вертолет В-12.

В апреле 2021 года Музей подготовил комплекс памятных мероприятий, посвященных 60-летию первого полета человека в космос.

Адрес: городской округ Щелково, поселок городского типа Монино, улица Музейная, дом 1

Телефон: +7 (495) 786-44-12

Сайт: https://cmvvs.ru/

12. Музей отечественной истории в Падикове

Музей отечественной военной истории располагается на территории конноспортивного комплекса «Дивный». Экспозиции размещаются в трех корпусах и охватывают период с начала XIX века по настоящее время. Здесь хранятся документы, награды, форма и вооружение солдат Красной Армии, отдельно выставлены модели транспортных средств. В танковом корпусе представлены около полусотни единиц легкой и тяжелой бронетехники. На улице размещено более 50 видов артиллерийского оружия: морская пушка конца XVIII века, гаубицы, зенитки и минометы.

Музей 9 мая будет работать в формате экскурсий и самостоятельных осмотров экспозиции. Все здания будут открыты с 11 до 18 часов.

Адрес: городской округ Истра, деревня Падиково, улица Конная, КСК «Дивный»

Телефон: +7 (929) 661-18-49

Сайт: http://www.kskdivniy.ru/museum

13. Музей войск противовоздушной обороны

Единственный в Европе музей истории войск ПВО предлагает посетителям взглянуть на реальные образцы боевой техники, встать на место стрелка зенитного пулемета или на время оказаться в расчете пусковой установки ЗРК. Экспозиция музея отражает все этапы создания и развития войск ПВО нашей страны, начиная с 1914 года. Коллекция насчитывает более 16 тысяч экспонатов.