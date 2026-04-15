Куда поехать на майские праздники в 2026 году: 7 идей для короткого отпуска

В мае 2026 года у россиян не будет привычных длинных каникул: праздники продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Однако многие берут небольшой отпуск на пять рабочих дней, чтобы иметь возможность выехать в небольшую турпоездку на 7-9 дней. Рассказываем о возможностях интересно провести майские праздники за пределами Московского региона.

1. Круиз на теплоходе по Золотому кольцу

Круиз по древним городам Золотого кольца – замечательная возможность познакомиться с культурой, архитектурой и историей России, побывать в старинных православных соборах и монастырях, увидеть памятники белокаменного зодчества, музеи и мастерские народных промыслов. Ассортимент круизов очень широкий: можно выбрать меньше или больше городов для посещения, более короткий или длинный маршрут, различные экскурсии, мастер-классы и другие активности.

Стоимость: Цена тура зависит от длительности, комфорта при размещении и экскурсионной программы, например, 10-дневный круиз, включающий Углич, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Кострому и Калязин, будет стоить от 87 тысяч рублей. Круиз, проходящий через Дубну, Тутаев, Рыбинск и Углич продолжительностью 5 дней обойдется в 48 тысяч рублей.

2. Калининград: остров Канта, Ботанический сад и Кафедральный собор

В мае в Калининградской области уже довольно тепло, начинают распускаться почки, при этом погода довольно комфортная: днем до +18. В самом Калининграде стоит взглянуть на морские форты, Ботанический сад, Кафедральный собор и остров Канта. Можно также посетить концерт одного из крупнейших в Европе органных комплексов, заглянуть в Музей Мирового океана и Музей янтаря. Многие туристы включают в программу отпуска Куршскую косу (это национальный парк, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), а также наведываются в Зеленоградск с его знаменитым музеем кошек «Мурариум» или Светлогорск с канатной дорогой, спускающейся прямо к морскому побережью.

Стоимость: Тур на 7 ночей на майские праздники – от 55 тысяч рублей за двух взрослых, в зависимости от уровня отеля и набора услуг

3. Карелия: Онежское озеро, глэмпинг и парк Рускеала

В мае в Карелии открывается туристический сезон, но путешественников еще немного, поэтому Карелия в майские праздники – идеальное место для тех, кто любит любоваться природой в тишине. Можно съездить на Онежское озеро, прогуляться по горному парку Рускеала, спуститься в подземные штольни, сделать красивые фотографии на фоне пробуждающейся северной природы и водопадов. Кроме того, в мае освобождается от оков льда Ладожское озеро и становятся доступны водные экскурсии на остров Валаам. На берегах и островах Ладожского озера оборудованы домики, глэмпинги и даже плавучие бани, существует много туристических троп, проходящих по лесам и скалам над побережьем.

Стоимость: Тур на 7 ночей на майские праздники – от 60 тысяч рублей за двух взрослых, в зависимости от уровня отеля и набора услуг

4. Казань: кремль, музей Татарстана и парк «Миллениум»

Главной туристической достопримечательностью Казани считается Казанский кремль – древнейшая часть города, возведенная еще в X–XI веках. Этот комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также на территории кремля можно взглянуть на монументальную мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, «падающую башню» Сююмбике и музей артиллерии. Среди других точек притяжения – Национальный музей Республики Татарстан, Храм всех религий и Парк «Миллениум».

Стоимость: Тур на 7 ночей на майские праздники – от 85 тысяч рублей за двух взрослых, в зависимости от уровня отеля и набора услуг

5. Сочи: дендрарий, Олимпийский парк и Аугурские водопады

Начало мая в Сочи считается довольно низким сезоном, поэтому на набережной и в парках еще нет толп туристов, а погода, как правило, уже довольно приятная, без изнуряющей жары и осадков. Можно прогуляться вдоль морского побережья, посетить знаменитый сочинский Дендрарий (в майские праздники там, кстати, обычно цветет сакура), парк «Ривьера», Олимпийский парк и Аугурские водопады.

Стоимость: Тур на 7 ночей на майские праздники – от 40 тысяч рублей за двух взрослых, в зависимости от уровня отеля и набора услуг.

6. Абхазия: озеро Рица, Юпшарский каньон и Гегский водопад

В мае Абхазия предлагает туристам теплую весеннюю погоду, пробуждающуюся природу и вполне демократичные цены. Можно посетить «жемчужину Абхазии» – озеро Рица, Юпшарский каньон, Гегский водопад, знаменитую пещеру в Новом Афоне и Новоафонский монастырь, Сухумский ботанический сад и Патриарший собор в Пицунде.

Стоимость: Тур на 7 ночей на майские праздники – от 38 тысяч рублей за двух взрослых, в зависимости от уровня отеля и набора услуг

7. Беларусь: Хатынь, Брестская крепость и Беловещская пуща

Две главных достопримечательности Беларуси – героическая Брестская крепость и мемориальный комплекс Хатынь. В годовщину Победы в Великой отечественной войне здесь особенно торжественная атмосфера, проводятся парады, шествия, встречи с ветеранами и праздничные концерты. Также гости региона могут посетить Несвижский дворцово-замковый комплекс, Мирский замок, прогуляться по туристическим тропам расцветающей Беловежской пущи и Нарочанского национального парка.

Стоимость: Тур на 7 ночей на майские праздники – от 56 тысяч рублей за двух взрослых, в зависимости от уровня отеля и набора услуг