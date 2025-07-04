Кто такой Ян Топлес и что означает мем «Умный человек в очках скачать обои»

В чем суть мема «Умный человек в очках скачать обои» и что он означает

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В первый месяц лета в социальных сетях как гром среди ясного неба «выстрелил» новый мем. Совершенно обычное фото из жизни Яна Топлеса, смотрящего в камеру, пользователи вдруг начали вставлять в самые неожиданные ролики. Какой тут смысл? Да его, кажется, и нет вовсе. Сама суть таких мемов в том, что они очень абсурдные и лишены какого-либо скрытого смысла. В большинстве случаев в ролике сначала идет речь автора, затем она резко обрывается — и появляется фото Яна Топлеса. И, конечно, все это приправлено какой-нибудь драматической музыкой. Но есть и просто ролики, где фото Яна размножено или приделано к неожиданным местам — в качестве значков приложений в iPhone, в игре Minecraft или в дверном глазке: «Этот мужчина стоит уже несколько часов за моей дверью», — говорит женский голос за кадром.

Почему именно это фото используют пользователи? Вероятно, потому, что это заглавная фотография в карточке блогера на «Кинопоиске».

Ну и какой же мем без комментариев. Под видеороликами с изображением Яна Топлеса люди пишут сообщения «Умный человек в очках скачать обои» (в разных вариациях, но суть одна).

Как появился мем «Умный человек в очках скачать обои»

Фото - © «Умный человек в очках скачать обои» в Minecraft/epikdota/Telegram

Откуда вообще взялся мем, сказать нельзя. Кто-то считает, что мем появился на свет благодаря какому-то пользователю, который вбил в поисковик фразу «умный человек в очках скачать обои». Но это, скорее всего, просто додумка. Кстати, если вбить в поиск Яндекса или Google фразу «умный человек в очках скачать обои», то можно обнаружить, что изображение Яна Топлеса изначально не было стоковым — оно таковым стало после завирусившегося мема.

Кто такой Ян Топлес: биография

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Настоящая фамилия Яна Топлеса — Лапотков, и родился он 4 марта 1987 года в Саранске. Детство будущего блогера не было таким ярким на события, как его нынешние годы: он был тихоней и даже не имел друзей. Ребята часто над ним подшучивали, называли странным и избегали его. Но Яна это не слишком волновало — он даже был рад одиночеству и умел находить себе интересные занятия. Среди школьных предметов ему нравились физика и физкультура, а остальные он спокойно прогуливал.

Будучи подростком, Ян Топлес занимался лыжами и борьбой, что сказалось на его характере — он стал гораздо сильнее и выносливее, причем как физически, так и морально.

В 2011 году Ян устроился на медиа-площадку Caramba TV, где он стал работать монтажером. Спустя два года ему доверили писать сценарии для юмористических передач — в этом он заметно преуспел.

Карьера блогера Яна Лапоткова началась с развлекательных роликов, которые он выкладывал на YouTube. Идей у него было множество, поэтому он и решил создать свой канал, который назвал «Топлес». Откуда такое название? Он обусловил его тем, что обнажает и раскрывает разного рода секреты.

В дальнейшем он стал снимать видео с научным уклоном (про генетику, разум, космос и тд), что и принесло ему больше семи миллионов подписчиков. Но не одним ютубом богат Топлес: в аккаунте в TikTok у него 2,2 миллиона подписчиков.

В свободное время блогер посещает различные конференции.

Как сам блогер отреагировал на мемы про себя

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Сам Ян Топлес не совсем понимает мемы про себя. В одном из сториз в своем телеграм-канале он рассказал следующее: «Что значит быть мемом? Я просыпаюсь, вижу какой-то пост, прохожу, думаю, ну ладно, окей. Потом мне десяток разных друзей скидывает посты, видео. Все больше и больше. Я понимаю, что это не шутка. Я сначала подумал, что всех моих друзей <...> повзламывали.

Потом я начинаю смотреть этот контент, и чем дальше, тем больше я понимаю, что люди просто уничтожают изначальную идею и переворачивают ее, пережевывают, переплевывают. И это мета на мета на супергипермета какой-то иронии, когда уже просто все начинает превращаться в Яна Топлеса».

В следующей сториз он заявил: «В чем смысл мема про человека в очках? Мы долго обсуждали с командой, и наконец поняли, что смысл в том…» — на этом моменте его речь прекращается и появляется то самое фото Яна Топлеса в очках. Вероятно, он все-таки понял мем про себя.