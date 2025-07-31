Кто такие свояк, кума, золовка, деверь: разбираемся в названиях родни

В материале РИАМО — о том, кто такие сноха, шурин, сиблинги и остальные.

Как часто в разговоре у взрослых можно услышать непонятные слова вроде «шурин», «кума», «сватья» и тд. Они означают родственные связи, в которых современные люди редко могут разобраться. В материале РИАМО решили положить конец этому незнанию и составили список самых непонятных названий родственных связей. Запоминаем!

Дети-родственники

Фото - © Raev Denis / Фотобанк Лори

О том, кто такие сын, дочь, внук и внучка, наверное, говорить нет смысла — это мы слышим часто.

А вот следующие слова уже встречаются реже.

Племянник — это сын вашего брата или вашей сестры.

Племянница — соответственно, дочь вашего брата или вашей сестры. Первоначально слово племянник обозначало «соплеменник» и происходит оно, соответственно, от «племя».

Пасынок — это неродной сын для одного из супругов, родившийся от предшествующего брака второго супруга. Важно отметить, что пасынок — это именно родной ребенок для одного из супругов. Если же ребенок не является родным ни для одного из родителей, то используют другой термин — « приемный сын ».

Падчерица — это неродная дочь для одного из супругов, родившаяся от предыдущего брака второго супруга. Подобно пасынку, это обязательно родной ребенок для одного из супругов. Если же она не является таковой ни для кого из супругов, то это « приемная дочь ».

Крестник и крестница — это мальчик или девочка, которые были крещены и имеют крестных родителей. Эти родители берут на себя духовное попечительство над этими детьми. В христианстве крестные родители обязуются помогать в воспитании ребенка, особенно в религиозном плане.

Братья и сестры

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Сиблинги — этим непонятным словом обозначают детей, у которых одни родители. Простыми словами, это две сестры, брат с сестрой и тд.

Золовка — это сестра мужа. И у этого слово достаточно интересная этимология. Дело в том, что лингвисты-любители находят родственные связи у этого слова со словом «зло», то есть можно предположить, что в новой семье к золовке сразу как-то негативно относились и считали ее источником «зла». Однако официальная лингвистика все-таки с этим не согласна.

Деверь — это брат мужа. Происходит от праславянского *děverь, что и означает «брат мужа» Это слово имеет индоевропейские корни и связано с аналогичными словами в других языках, таких как литовский dieverìs.

Свояченица — это сестра жены. Нетрудно догадаться, что происходит это слово от местоимения «свой». Термин указывает на то, что родственная связь возникла через брак, то есть на сестру супруга.

Шурин — это брат жены. Основа данного слова восходит к глаголу со значением «шить». Это означает, что изначальный смысл слова «шурин» следующий: этот человек из категории тех родственников, которых «пришили» к семье. То есть это родственники не по крови.

Кузен и кузина — дети вашего дяди или вашей тети, то есть ваши двоюродные брат и сестра. Кузен и кузина имеют латинские корни, а вообще заимствованы от французского cousin.

Родители

Фото - © Олег Шеломенцев / Фотобанк Лори