Коттеджи в Подмосковье: топ-15 загородных отелей для больших компаний

Для отдыха большой компанией нужен соответствующий дом. Подмосковные туристические базы располагают коттеджами, которые вмещают до 20 гостей одновременно. К тому же почти во многих комплексах есть бани, зоны для барбекю и зарыбленные водоемы — скучать не придется. О том, где в Московской области можно отметить день рождения, свадьбу или провести корпоратив, читайте в гиде РИАМО.

База отдыха «Лесной дом»

База отдыха располагается около Истринского водохранилища. Здесь можно арендовать один из четырех коттеджей или беседки для барбекю. Самый большой дом вмещает 16 гостей. Беседки рассчитаны на 8 человек.

В каждом из домов есть санузел с душевой кабиной и обеденный зал, совмещенный с кухней. Все спальные комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Среди активного отдыха — рыбалка и спортивные игры. В 150 метрах от базы отдыха стоит баня. Ее топят по предварительной записи. Минимальное время бронирования — 2 часа.

Адрес: Московская область, городской округ Истра, Бужаровский сельский округ, севернее на 500 метров хутора Ламишино

Контакты: +7 (926) 830-72-49

Сайт: https://lesnoi-dom.ru

База отдыха «Зубово»

Загородная база отдыха расположена в живописной деревушке Волоколамского городского округа. Помимо проживания в домах из кедрового бруса, в «Зубово» можно порыбачить, пожарить мясо на углях, попариться в русской бане или заняться активными видами спорта. Комфортные коттеджи вмещают от четырех до 18 человек.

Адрес: Московская область, Волоколамский городской округ, деревня Зубово

Контакты: +7 (495) 924-75-77

Сайт: https://zubovo-club.ru/

Загородный клуб «Айвенго»

«Айвенго» находится в 18 километрах от Москвы. Общая площадь комплекса — 18 гектаров. В его инфраструктуру входят отель «Джунгли» и шесть коттеджей, вмещающих от четырех до восьми человек. Также на территории загородного клуба есть конноспортивный клуб, автосалон с картодромом и рестораны. В стоимость проживания включены завтрак, один час игры в боулинг, а также скидка в размере 25 % на посещение банного комплекса.

Адрес: Московская область, городской округ Подольск, Симферопольское шоссе, 38-й километр

Контакты: +7 (495) 598-57-07

Сайт: https://aivengo.su/

Отель «Эдем»

Райскому названию отеля соответствует его расположение на живописном берегу Исаакиевского озера. Летом здесь популярны водные развлечения, зимой — русская баня и сауны. Для комфортного пребывания на территории комплекса оборудованы гостевые дома, ресторан и спортивные площадки.

Коттеджи вмещают до 10 человек. В каждом доме есть просторная гостиная, четыре жилые комнаты для отдыха и два санитарных узла. Около строений стоят беседки и мангалы для уличных посиделок.

Адрес: Московская область, Орехово-Зуево, Исаакиевское озеро, дом 1

Контакты: +7 (496) 423-74-00

Сайт: https://restoranedem.ru/

Загородный отель Clubbarin

Отель находится рядом с Московским малым кольцом, между Софрино и Ногинском. Здесь поддерживают атмосферу деревенской жизни, не отказываясь от современного комфорта. Разместиться в комплексе можно в гостевом доме или в коттедже с баней, рассчитанном на 10 гостей. На территории базы отдыха есть зона дли пикника. Мангал и все принадлежности для барбекю входят в стоимость проживания.

Адрес: Московская область, городской округ Щелково, деревня Протасово, улица Весенняя, дом 2

Контакты: +7 (495) 769-88-33

Сайт: http://clubbarin.ru

Коттеджный отель «Степаново»

В «Степаново» для бронирования доступны коттеджи и шале — дачные домики, построенные в швейцарском стиле. Первые оборудованы финскими саунами, вторые — парилками и небольшими бассейнами. В коттедже могут разместиться шесть человек без учета дополнительных мест на раскладушках. Шале рассчитан на восемь человек, но здесь также есть возможность поставить еще четыре спальных места. Русскую баню на дровах персонал «Степаново» топит один раз в день.

Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Степаново

Контакты: +7 (495) 266-60-48

Сайт: https://stepanovskoe-podvore.ru

База отдыха «Хуторок»

База отдыха находится на берегу Озернинского водохранилища и имеет собственный выход к пляжу. На ее территории располагаются дома, построенные в стиле шале, гостиница с номерами разных категорий комфортности, русская баня, развлекательный центр и ресторан. Домики рассчитаны максимум на шесть человек.

Территорию «Хуторка» украшают декоративные беседки и места для отдыха, фруктовый сад, цветочные клумбы и детские площадки. Из развлечений есть боулинг, бильярд и караоке.

Адрес: Московская область, Рузский городской округ, деревня Нововолково, улица Полевая, дом 11

Контакты: +7 (925) 490-98-49

Сайт: http://hutorok-ruza.ru

Парк-отель «Царский лес»

Крупнейший парк-отель Подмосковья расположился в экологически чистой зоне Одинцовского городского округа. На его территории есть зарыбленное родниковое озеро, для проживания оборудованы шесть спальных корпусов, два таунхауса, множество коттеджей и полноценные дачи. В стоимость включено трехразовое питание по системе «шведский стол».

На территории комплекса есть спортивные площадки, семь банкетных залов, ресторан «Белое золото», приозерный шатер, веранда, рыбацкая беседка и фестивальная площадка.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок дома отдыха Покровское, улица Счастливая

Контакты: +7 (495) 992-00-00

Сайт: http://royalforest.club/

Парк-отель «Клинское заозерье»

Парк-отель расположился на берегу озера, окруженного хвоцным лесом. В основном сюда приезжают, чтобы получить удовольствие от нахождения на природе и от рыбалки. На берегу водоема стоят коттеджи «Шале» с баней, хаммамом и бассейном, готовые вместить до 16 человек, и дома «Бунгало» с панорамными окнами, похожие на небольшие полусферы.

Береговая линия озера благоустроена — установлены шезлонги и гамаки. В аренду здесь предоставляют 17 беседок с мангалами и всеми принадлежностями для барбекю.

Адрес: Московская область, городской округ Клин, деревня Тетерино

Контакты: +7 (968) 458-77-88

Сайт: http://klin-ozero.ru

Экоотель «Лепота»

Гостиничный комплекс стоит в окружении леса, мимо протекает река Дубна, постройки выполнены из дерева – все это создает атмосферу загородного отдыха. Помимо номеров разных категорий, в «Лепоте» можно арендовать коттедж, таунхаус или один из тематических домов.

На территории базы отдыха есть спа-центр, банный комплекс, рестораны и бары, открытые спортивные зоны, мини-зоопарк, веревочный городок, полигон для пейнтбола, а также площадки для проведения конференций и банкетов.

Адрес: Московская область, Талдомский городской округ, деревня Вотря

Контакты: +7 (495) 320-45-41

Сайт: https://hotel-lepota.ru

Отель Lada Holiday

Lada Holiday находится в экологически чистом районе Подмосковья, на берегу Истринского водохранилища. В отеле можно арендовать один из 11 деревянных коттеджей или отдельный VIP-дом у воды, рассчитанный на восемь гостей. Также в инфраструктуру комплекса входят баня, банкетный зал «Охотничий домик» и парковка.

Отель Lada Holiday подходит для проведения различных торжественных и корпоративных мероприятий, будь то конференция, свадьба, тимбилдинг или день рождения.

Адрес: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Лопотово

Контакты: +7 (499) 521 38 60

Сайт: https://www.ladaholiday.ru

База отдыха «Ильинский пляж»

База отдыха «Ильинский пляж» находится на берегу Можайского водохранилища. Здесь приятная ухоженная территория, есть песчаный пляж, окруженный хвойным лесом, спортивные площадки и кафе. Для детей обустроена отдельная игровая зона. На территории можно поставить палатку, арендовать беседку или коттедж, вмещающий до 12 человек. Из активностей: гидроцикл, вейкборд, флайборд, водные лыжи, «бананы», «плюшки». В инфраструктуру комплекса входит необычная баня, стоящая на понтоне посреди водоема.

Адрес: Московская область, Можайский городской округ, урочище Ильинское

Контакты: +7 (926) 992-13-13

Сайт: http://ilinskiy-plyazh.ru

Парк активного отдыха X-Land

На территории в 60 гектаров размещены коттеджи, бани, беседки с мангалами, два деревянных домика с париками и рыбацкий уголок. Самый большой дом под названием «Заимка» вмещает до 10 человек. Из окон помещений открывается прекрасный вид на озеро и лес.

На берегу водоема можно арендовать беседку вместимостью от шести до 25 человек. Также здесь есть песчаный пляж для купания и отдельные зоны для рыбалки.

На базе отдыха предлагают разнообразные активные развлечения: конные прогулки, поездки на квадроциклах и снегоходах, рыбалку и многое другое.

Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, село Ильинское, дом 84А

Контакты: +7 (495) 649-50-02

Сайт: http://xlandpark.ru/

Рыболовная усадьба «Остров»

База отдыха «Остров» находится всего в 10 километрах от МКАД. Пейзажные пруды, детская рыбалка, пляжи, беседки и небольшой зоопарк – все это создает прекрасные условия для отдыха малышей и взрослых. На территории комплекса есть восемь искусственных прудов для платной рыбалки и отдельные места рядом с местным так называемым Стоунхенджем для посиделок у костра. Самый большой коттедж с сауной «Терем» рассчитан на 12 взрослых и восемь детей. Завтрак и рыбалка входят в стоимость проживания.

Адрес: Московская область, Ленинский городской округ, село Остров, рыболовная усадьба «Остров»

Контакты: +7 (985) 222-99-22

Сайт: http://usadba-ostrov.ru/

Экоотель «Березовая роща»

База отдыха занимает пять гектаров лесного массива в глубинке Дмитровского городского округа. Поблизости, кроме первозданной природы, только горнолыжные курорты «Волен» и «Степаново». На территории комплекса есть 15 домиков, 10 из них оснащены саунами, одноэтажный коттедж с террасой, двухэтажный коттедж с баней, а также ресторан с настоящим камином.

Все строения деревянные, с отделкой из экологически чистых материалов. К услугам проживающих: открытая спортивная площадка, каток, тюбинги, площадка для барбекю, детская площадка, прокат спортивного инвентаря, а также бесплатные Wi-Fi и частная парковка. При желании для гостей организуют рыбалку.