Конец света в пятницу 13 ноября 2026: как физик Хайнц фон Ферстер рассчитал дату апокалипсиса

В 1960 году американский физик посчитал, когда человечество исчезнет, и получил пятницу, 13 ноября 2026 года. Эту дату сейчас снова обсуждают в соцсетях. А месяцем раньше пастор из ЮАР в третий раз объявил точный день конца света и снова ошибся. Разбираемся в материале РИАМО, кто и почему называет такие даты и почему они каждый раз сдвигаются.

Несбывшиеся предсказания конца света: когда человечество уже ждало апокалипсис

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Люди предсказывают конец света столько, сколько существует история. Счет пока один: все назначенные даты прошли, а мир остался на месте. Вот самые громкие «провалы» в предсказаниях:

1843–1844. Фермер Миллер и «Великое разочарование»

Американский фермер Уильям Миллер так увлекся Библией, что вычислил дату возвращения Христа. Сначала он назвал период между мартом 1843-го и мартом 1844-го, потом уточнил: 23 апреля 1843 года. Ничего не случилось, и Миллер пересчитал: теперь 22 октября 1844 года. К тому времени за ним шли до 100 тысяч человек, они ждали, что их заберут на небо. Когда и этот день прошел тихо, последователи разочаровались и разбрелись, а сам Миллер умер в 1849 году всеми забытым. Этот день до сих пор называют «Великим разочарованием». Из тех, кто не сдался, потом выросла церковь адвентистов.

1910. Паника из-за кометы Галлея

В феврале 1910 года ученые обсерватории Йеркса обнаружили в хвосте кометы ядовитый газ циан. Земля должна была пройти через этот хвост в середине мая, и люди испугались, что все задохнутся. Жулики продавали «кометные таблетки» от яда, бармены уверяли, что виски защитит от газа, а один брокер из Лос-Анджелеса продавал «страховку от кометы»: 500 долларов семье погибшего. На деле газа в хвосте было слишком мало, чтобы кому-то навредить.

1988. Брошюра с «88 причинами»

Эдгар Уисенант выпустил брошюру «88 причин, почему Вознесение случится в 1988 году». Ее читали очень широко — буквально по всему миру. Но 1988-й закончился, как любой другой год.

1994 и 2011. Радиопроповедник Кэмпинг

Гарольд Кэмпинг из Калифорнии ошибался не один первый раз. До 2011-го он уже называл даты Вознесения в 1994 году. Потом объявил, что конец света начнется 21 мая 2011 года — опять не сбылось, и тогда он объяснил, что в тот день прошел «невидимый суд», а настоящий конец будет 21 октября. Часть сторонников тратила собственные деньги на рекламу этого дня. После второго провала Кэмпинг ушел из «пророческого бизнеса» и умер в 2013 году

1999–2008 годы: Нострадамус, компьютерный сбой и Большой адронный коллайдер

Одно из предсказаний, приписываемых Нострадамусу, ставило Армагеддон на июль 1999 года. Были и страхи, что ученые сами устроят конец света: в 2008 году опасались, что Большой адронный коллайдер приведет к катастрофе. Впрочем, ранее, в 2000 году, боялись «компьютерного бага»: ждали, что техника не переживет смену года, и обещали блэкауты и даже ядерную катастрофу. Свет не погас.

2025–2026 годы: пророчество пастора из ЮАР

Южноафриканский пастор Джошуа Мхлакела назвал сначала одну дату конца света — 23–24 сентября 2025 года. Вознесение не случилось, и он перенес его на октябрь 2025-го, а затем на 12–13 октября 2026-го, пообещав, что эта дата точно последняя. Хештег #rapturenow набрал больше 311 тысяч видео, причем многие просто смеялись над пророчеством.

Почему предсказания конца света не сбываются, но люди продолжают в них верить

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Социологи, которые изучают такие группы «ванговальщиков», говорят: после неудачи одни общины распадаются, а другие, наоборот, сплачиваются против «насмешек внешнего мира». Чаще всего верующие находят новое объяснение, почему дата не сработала. Социолог Ландон Шнабель описывает это как повторяющийся круг: предсказание, провал, переосмысление, новое предсказание.

Конец света в 2012 году: что предсказывали и почему появились теории о смене реальности

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21 декабря 2012 года закончился один из больших циклов календаря майя. В NASA объясняли просто: цикл заканчивается, начинается новый, как после 31 декабря. Страшилки про планету Нибиру, которая якобы летит к Земле, просто «приклеили» к этой дате.

Для эпохи интернета это был небывалый размах: о 2012-м написали около трех тысяч книг, а в опросе Reuters примерно каждый десятый заявил, что верит именно в эту дату. Профессор религиоведения Лоренцо Диттомассо называл это «первым интернет-апокалипсисом» и сравнивал с тестом Роршаха: каждый видел в нем то, что его пугало.

Существует также теория, якобы апокалипсис в 2012 году действительно случился, но «растянулся» на годы, и поэтому в мире сейчас так тревожно. Конспирологи убеждены, что реальность сместилась, а привычные нам жизненные процессы изменились — от статических аномалий до странных совпадений, ставших нормой. Незнакомцы видят одинаковые сны, эффект дежавю стал случаться чаще: массовое ощущение «я это уже видел» не отпускают. Целые группы людей помнят события, которых не было. И таких вот коллективных глюков и ошибок памяти становится все больше. А если вспомнить, что после 2012 года умерло много известных личностей, то становится еще тревожнее. «Их смерти трактуют как корректировку реальности: мощные творческие личности, чье существование было привязано к старому миру, не смогли интегрироваться в новую систему и были удалены из симуляции», — пишет портал NGS.ru.

Когда наступит следующий конец света: какие даты называют предсказатели

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Даты не закончились. Вот самые заметные из тех, что еще впереди.

13 ноября 2026 года: почему физик назвал эту дату

В 1960 году физик Хайнц фон Ферстер с коллегами заметил, что население Земли удваивается все быстрее. Если так пойдет и дальше, по их формуле людей станет «бесконечно много» примерно в 2026 году. Конкретный день выбрали сами: пятница, 13-е. Научных данных о том, что мир действительно закончится в эту дату, нет. А что самое ироничное, в самый день «конца света» научный центр в Вене проводит конференцию «Смысл и бессмыслица предсказаний конца света».

2027 и 2028 годы: что предсказывают толкователи Нострадамуса

Сам Нострадамус годы 2027 и 2028 прямо не называл. Поклонники же считают, что 27-е катрены его книг намекают на некий апокалипсис в 2027 году: будут масштабные пожары и конфликты на Ближнем Востоке. А в 28-м катрене одной из «Центурий» они видят крах финансов из-за долгов.

«Последний папа»: откуда появилось пророчество

Идея про «конец римских пап» живет давно. Ее пересказывают авторы книги «Петрус Романус»: в пророчествах Малахии каждой короткой фразе толкователи подбирают своего папу, а последний, по их версии, как раз наш современник.

2027–2030 годы: может ли искусственный интеллект уничтожить человечество

Это уже не религия, а «научная фантастика с таблицами». В 2025 году группа во главе с бывшим исследователем OpenAI Даниэлем Кокотайло выпустила сценарий «AI 2027». Он описывает, как ИИ начинает сам ускорять собственную разработку, и в худшем финале к 2030 году уничтожает человечество. Авторы говорили, что 2027-й для них самый вероятный год появления общего ИИ, но точно они не знают. Один из пионеров ИИ Йошуа Бенджио назвал сценарий очень правдоподобным примерно до 2028 года, а вот вымирание к 2030-му счел слишком мрачным. Отдельно стоит отметить, что исследователи Google DeepMind в своей работе допускали появление ИИ уровня человека к 2030 году и писали о риске «необратимого вреда» для человечества.

2040, 2060 и 2080 годы: какие даты называют предсказатели

Исследователи отмечали, что предсказатели любят круглые числа. Среди заявленных дат есть 2040-й и 2080-й. Отдельно известна история с 2060 годом: Исаак Ньютон складывал библейские числа и получил эту дату, но в частной рукописи. Сам он не любил предсказывать конец света и писал, что тот может наступить и позже, а причин для более раннего срока он не видит.

«Часы Судного дня»: насколько близко человечество к полуночи

Это самый серьезный «календарь» из всех. Его ведет Бюллетень ученых-атомщиков, и это не предсказание, а сигнал тревоги. В январе 2026 года стрелки поставили на 85 секунд до полуночи. Это ближе, чем когда-либо, и на четыре секунды ближе, чем год назад. Среди причин назвали агрессивное поведение ядерных держав, развал соглашений по контролю над оружием, военные действия в Украине и на Ближнем Востоке и риски искусственного интеллекта. Сами авторы подчеркивают: часы показывают хрупкость мира, а не расписание конца.