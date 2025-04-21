Конец света и Второе пришествие: о чем гласит давнее пророчество о папах римских

В материале РИАМО о том, что из себя представляет давнее пророчество о римских папах.

Что такое «Пророчество о папах»

Фото - © Сгенерировано с помощью Freepik

Пророчество о папах представляет из себя 112 небольших латинских фраз, которые описывают римских пап и несколько антипап. Повествование начинается с папы Целестина II, которого избрали в 1143 году, и заканчивается Вторым пришествием и Страшным судом. Пророчество это было опубликовано в 1595 году, а в качестве автора указывается архиепископ Армы — святой Малахия.

Это пророчество опубликовал в своей книге бельгийский бенедиктинец Арно де Вион. Он тогда отметил, что пророчество никогда и нигде ранее не публиковалось, а желающих его почитать достаточно много.

Сами пророчества занимают всего пять страниц текста, и они достаточно загадочные, поэтому де Вион сопроводил их комментариями историка Альфонса Чаккони.

Можно ли верить пророчеству о понтификах

Фото - © Сгенерировано с помощью Freepik

Когда святой Малахия находился в Риме, ему якобы во сне явилось видение о будущих папах римских. Проснувшись, он записал это в виде пространных фраз. В дальнейшем рукопись отдали в Ватикан, где о ней вспомнили лишь в 1590 году, как раз к папскому конклаву.

Есть гипотеза, согласно которой данное пророчество всего лишь подделка оригинального. Однако никакие источники до 1595 года не упоминают о нем, что позволяет оспаривать этот факт.

Что касается Католической церкви, то она не имеет какой-либо официальной позиции по поводу этого пророчества. Хотя некоторые богословы считают, что это подделка.

Как толкуют латинские фразы пророчества о папах

Фото - © Сгенерировано с помощью Freepik

Даже если считать пророчество о папах подделкой и мистификацией, то все равно удивительным образом описанные в нем папы совпадают со своими историческими прообразами.

Так, например, 81-му понтифику приписывается девиз Lilium et Rosa (Лилия и Роза). И действительно, при папе Урбане VIII удалось примирить католическую Францию (символом которой является Лилия) и протестантскую Англию (ее символ — Роза).

«Плененный орел» — так Малахия описал 97-го папу. И, по удивительному стечению обстоятельств, Пия VII взяли в плен французы.

88-й папа, согласно Малахии, имеет девиз «Грабли в дверь». И действительно, Иннокентий XII до папского престола имел фамилию Rastrello, а это с итальянского переводится как «грабли».

102-й папа в пророчестве называется «Свет в небе». И тут бинго: на гербе Льва XIII изображена летящая звезда.

И это далеко не все. Самым пугающим, пожалуй, является предсказание о последнем папе. Оно звучит так: «Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; по свершении чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец».

Как соотносится папа Франциск с этим предсказанием? Дело в том, что «Петр Римлянин» имеет прямую отсылку к фамилии Франциска до восхождения на папский престол. Бергольо (фамилия скончавшегося папы) отлично соотносится с тем, что во многих германских языках слово Berg означает «скала» или «гора». Тогда как имя Петр с греческого тоже переводится как «камень» или «скала».

Это предостережение про «Петра Римлянина» сделало свое дело — папы Римские при восхождении на ватиканский престол наотрез отказывались брать себе имя Петр.

Что касается города семи холмов, то им принято считать Рим, хотя существуют и другие подобные города, например, Москва. И напомним: 21 апреля скончался папа римский Франциск. Теперь нам остается наблюдать и ждать, сбудется последнее пророчество о Страшном суде или нет.