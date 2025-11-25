Комета 3I/ATLAS: когда гостья из далекого космоса пролетит недалеко от Земли

В материале РИАМО рассказываем о комете 3I/ATLAS, которая приближается к нашей планете.

Что представляет из себя комета 3I/ATLAS

Фото - © BAA/Frank Niebling and Michael Buechner

Комета 3I/ATLAS – космическое тело, которое приближается к Земле из глубокого космоса и достигнет максимального сближения с нашей планетой во второй половине декабря.

Свое название кометы получили от греческого слова komḗtēs, означающего «волосатый, косматый» – из-за того, что за космическим объектом «тянется» длинный хвост. 3I/ATLAS имеет хвост длиной более миллиона километров – он состоит из мелких газопылевых частиц, которые отделяются от тела кометы под влиянием потоков солнечных лучей.

По мнению ученых, 3I/ATLAS зародилась в нашей галактике – Млечном Пути – в период активного звездообразования, около 9–13 миллиардов лет назад, то есть потенциально комета минимум вдвое старше Солнечной системы. Точное место образование 3I/ATLAS пока неизвестно, в поле зрения астрономов она впервые попала 1 июля 2025 года. По мнению ученых, значительная часть тела кометы состоит из углекислого газа и воды.

Когда комета 3I/ATLAS пролетит рядом с Землей

Фото - © Сгенерировано ИИ

Комета диаметром около 20 км мчится в сторону нашей планеты со скоростью около 49 км/с или 176 тысяч км/ч. Чуть более 50 дней назад 3I/ATLAS пролетела мимо Марса, 29 октября максимально сблизилась с Солнцем. По состоянию на конец ноября 2025 комета 3I/ATLAS находится на расстоянии около 2 астрономических единиц от Земли (1 а.е. – расстояние, которое разделяет Землю и Солнце, около 149 597 миллионов километров).

Максимальное сближение кометы с Землей произойдет 19 декабря 2025 года в 3:00, затем 3I/ATLAS будет вновь удаляться от нашей планеты, а затем покинет Солнечную систему. Во время максимального сближения 3I/ATLAS пролетит на расстоянии 1.8 а.е. (около 270 миллионов километров) от Земли, и будет располагаться в ночном небе чуть ниже созвездия Льва. Впрочем, расстояние до кометы настолько велико, что разглядеть ее можно будет только в сильный телескоп.

Версия об искусственном происхождении кометы 3I/ATLAS

Фото - © Сгенерировано ИИ

В середине июля 2025 года ряд зарубежных астрофизиков опубликовали в электронном архиве научных статей работу, в которой приводили аргументы в пользу искусственного происхождения кометы 3I/ATLAS.

По мнению ученых, на это указывает:

движение кометы практически параллельно плоскости эклиптики (плоскость, в которой движутся Земля и другие планеты Солнечной системы);

диаметр ядра кометы более 20 км: обычно кометы имеют значительно меньшие размеры;

хвост кометы направлен не от Солнца, а к нему.

По мнению авторов статьи, при сближении с Землей комета вполне может выполнить маневр снижения скорости, чтобы подлететь к нашей планете еще ближе. Однако в целом научное сообщество отнеслось к гипотезе скептически и не ожидает от 3I/ATLAS никаких сюрпризов. В частности, необычное направление хвоста астрофизики NASA объясняют так: «Комета выбрасывает пылевые частицы в сторону Солнца, поскольку дневная сторона ядра — горячая». По поводу размеров ядра кометы также пока ясности нет: возможно, оно даже меньше 9 км в диаметре.

Угрозы для нашей планеты, по мнению ученых, комета не представляет.