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Когда лучше стричься: лунный календарь на октябрь 2024

В материале РИАМО о том, как Луна себя будет «вести» в течение месяца и что это значит для нас.

Календарь стрижек на октябрь 2024 года

Лунный календарь люди используют для того, чтобы планировать не только свои повседневные дела, но и походы в парикмахерскую. Считается, что стричься на убывающую Луну стоит тогда, когда хочется с чем-то (кем-то) распрощаться, а вот на растущую стригутся те, кто хочет что-то (кого-то) удержать в жизни. Лунный календарь позволит всегда быть в курсе того, какая в данный момент Луна и какая фаза Луны.

1 октября

28, 29 лунный день, Убывающая Луна в знаке Девы

Травмоопасный день, стоит быть аккуратнее на дорогах. Для стрижек и окрашивания день подходит в том случае, если запланирован визит к знакомому мастеру.

2 октября

29, 30, 1 лунный день, Новая Луна, из Девы переходит в Весы

Конфликтный день. Отличный день для косметологических процедур и для стрижки.

3 октября

1, 2 лунный день, Растущая Луна в знаке Весы

Травмоопасный день. Все важные дела лучше ставить на вторую половину дня, в том числе и стрижки/окрашивание.

4 октября

2, 3 лунный день, Растущая Луна, из Весов переходит в Скорпиона

Агрессивный день, стоит избегать скопления людей. Для стрижки время не самое подходящее.

5 октября

3, 4 лунный день, Растущая Луна в знаке Скорпиона

В целом благоприятный день для решения бытовых задач. Стрижка и окрашивание пройдут успешно, особенно во второй половине дня. Можно создать новый имидж.

6 октября

4, 5 лунный день, Растущая Луна в знаке Скорпиона

Эмоционально нестабильный день, когда могут меняться планы. Стрижка и окрашивание также могут разочаровать.

7 октября

5, 6 лунный день, Растущая Луна, из Скорпиона переходит в Стрельца

Позитивный день, благоприятный для отдыха, веселья. Стрижка и окрашивание в этот день принесут массу комплиментов и преобразят внешность в лучшую сторону.

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8 октября

6, 7 лунный день, Растущая Луна в знаке Стрельца

Еще один благоприятный день. Удачно пройдут свидания. Стрижка и окрашивание пойдут на пользу.

9 октября

7, 8 лунный день, Растущая Луна, из Стрельца переходит в Козерога

Спокойный день, но возрастает вероятность мошеннических действий, обмана. Со стрижкой и окрашиванием лучше повременить.

10 октября

8, 9 лунный день, 1-я лунная четверть, Луна в Козероге

Напряженный день. Стрижку лучше перенести. Окрашивание тоже разочарует.

11 октября

9, 10 лунный день, Растущая Луна, из Козерога переходит в Водолея

Агрессивный день, эмоционально накаленный. Результат стрижки и окрашивания будет не таким, как ожидаете.

12 октября

10, 11 лунный день, Растущая Луна в Водолее

Благоприятный спокойный день. Стрижка и окрашивание получатся «как обычно».

13 октября

11, 12 лунный день, Растущая Луна, из Водолея переходит в Рыбы

Эмоционально нестабильный день. Планы строить нет смысла – все может поменяться в последний момент. Стрижка и окрашивание не рекомендуются, результат будет противоположный.

14 октября

12, 13 лунный день, Растущая Луна в знаке Рыб

Спокойный размеренный день. Вместо напряженной работы лучше устроить отдых. В стрижке и окрашивании можно экспериментировать, итог порадует.

15 октября

13, 14 лунный день, Растущая Луна, из Рыб переходит в Овна

Вдохновляюще-благоприятный день. Можно решаться на необычные стрижки и виды окрашивания.

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16 октября

14, 15 лунный день, Растущая Луна в Овне

День благоприятный, но конфликтный. Желательно избегать агрессивных ситуаций. Стрижка и окрашивание пройдут успешно.

17 октября

15, 16 лунный день, Полная Луна, из Овна переходит в Тельца

Вторая половина дня благоприятнее первой. В целом день очень активный. Стричься и окрашивать волосы можно.

18 октября

16, 17 лунный день, Убывающая Луна в Тельце

Спокойный размеренный день. Стрижка, сделанная в этот день, может привлечь удачу.

19 октября

17, 18 лунный день, Убывающая Луна, из Тельца переходит в Близнецы

Благоприятный день. Возможны выгодные приобретения. Отличное время для свиданий. Стрижка и окрашивание порадуют результатом.

20 октября

19, 20 лунный день, Убывающая Луна в Близнецах

Благоприятный день. Все дела благополучно решаются. Стрижка и окрашивание поднимут настроение.

21 октября

19, 20 лунный день, Убывающая Луна в Близнецах

Очень благоприятный легкий день. День хорош для встреч и заключения контрактов. Стрижка и окрашивание также принесут радость.

22 октября

20, 21 лунный день, Убывающая Луна, из Близнецов переходит в Рака

Эмоционально насыщенный, конфликтный день. Первая половина дня более благоприятна. Стрижка и окрашивание позитивно скажутся на самочувствии.

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23 октября

21, 22 лунный день, Убывающая Луна в Раке

Сохраняются энергии конфликта и агрессии. День эмоционально нестабильный. А вот стрижка точно порадует.

24 октября

22, 23 лунные сутки, третья четверть, Луна из Рака переходит во Льва

Первая половина дня довольно напряженная, стоит избегать большого скопления людей. Вторая половина дня подходит для свиданий и косметологических манипуляций. Стричься можно.

25 октября

23, 24 лунные сутки, Убывающая Луна во Льве

Хороший, богатый на позитивные события день. Стрижка и окрашивание пройдут блестяще.

26 октября

24 лунный день, Убывающая Луна, из Льва переходит в Деву

Первая половина дня менее благоприятная, чем вторая. Стричься можно «как обычно», в противном случае результат разочарует.

27 октября

24, 25 лунный день, Убывающая Луна в Деве

Не самый благоприятный день. Стоит быть осторожнее в толпе и не отвечать на провокации. Стричься можно только у проверенного мастера и «как обычно».

28 октября

25, 26 лунный день, Убывающая Луна в Деве

Скупой на эмоции день, довольно разменный. Стрижка не рекомендуется.

29 октября

26, 27 лунный день, Убывающая Луна, из Девы переходит в Весы

В первую половину дня можно стать жертвой обмана. Вторая половина дня благоприятна. Стрижка и окрашивание пройдут блестяще.

30 октября

27, 28 лунный день, Убывающая Луна в Весах

Благоприятный день для косметологических процедур, стрижки и окрашивания.

31 октября

28, 29 лунный день, Убывающая Луна, из Весов переходит в Скорпиона

Конфликтный, агрессивный день. От стрижки и окрашивания лучше воздержаться. Есть риск потратить больше денег, чем было запланировано.