Ключевская сопка: история вулкана и его извержение в 2025 году

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка. Подробности из «биографии» вулкана – в материале РИАМО.

Что представляет из себя вулкан Ключевская сопка

Фото - © Поволкович Федор / Фотобанк Лори

Ключевская сопка (Ключевской) – самый высокий из действующих вулканов Евразии. Он находится в Камчатском крае и входит в Ключевскую группу вулканов. Высота Ключевской сопки – более 4 500 метров над уровнем моря. По оценкам геологов, возраст вулкана составляет около 7000 лет.

Активность вулкана Ключевская сопка

Фото - © А. А. Пирагис / Фотобанк Лори

В отличие от многих европейских вулканов, которые могут «просыпаться» с периодичностью один раз в сто или пятьсот лет, Ключевская сопка – вулкан скорее бодрствующий, чем спящий. Первые документальные свидетельства о его извержении датируются 1697 годом.

Ввиду малонаселенности района на протяжении долгого времени активность вулкана никак не документировалась. Одно из немногих свидетельств было составлено в 1737 году географом и исследователем Камчатки Степаном Крашенинниковым: «Сей ужасный пожар продолжался с неделю, с такою свирепостью, что жители, которые близ горы на рыбном промысле были, ежечасно к смерти готовились, ожидая кончины. Пламя, которое внутри ее сквозь расщелины было видимо, устремлялось иногда вниз, как огненная река, с ужасным шумом. В горе слышен был гром, треск, и будто сильными мехами раздувание, от которого все ближние места дрожали. Особливый страх был жителям в ночное время, ибо в темноте все слышнее и виднее было. Конец пожара был обыкновенный, то есть извержение множества пеплу, из которого, однако ж, немного на землю пало, для того что всю тучу унесло в море».

После образования СССР Камчатский край начал активно осваиваться, и в XX веке геологами и местными жителями было зафиксировано более двадцати извержений Ключевского вулкана. В процессе извержений из жерла вырывались столбы дыма, в окрестностях изливалась лава, в некоторых случаях на землю выпадали слои пепла. Однако о жертвах среди населения края или масштабных разрушениях сведений не поступало.

Извержение Ключевской сопки в 2025 году

30 июля 2025 года в Камчатском крае произошло мощное землетрясение, и на это тектоническое событие отреагировал вулкан Ключевская сопка. Вулканологи зафиксировали массированные выбросы пепла на высоту более 4 км, а также лавовые потоки на склонах горы. Службы авиабезопасности региона сообщили, что может возникнуть угроза для местных и международных авиаперевозок. Однако вулканическая активность пока не настолько сильна, чтобы нарушить авиасообщение с Камчаткой.

Согласно наблюдениям, проведенным вулканологами за последнее столетие, активность Ключевской сопки в среднем продолжается в течение одного-двух месяцев, в редких случаях извержения или лавовые выбросы могут длиться полгода или даже дольше.

В XXI веке Ключевская сопка извергалась как минимум 13 раз, но к каким-либо катастрофическим последствиям это не приводило. Вулканологическая станция, находящаяся у подножия Ключевского, работает в штатном режиме и продолжает собирать информацию об активности самого высокого камчатского вулкана.

В ночь с 5 на 6 августа в Камчатском крае произошло еще одно землетрясение, на этот раз Ключевской отреагировал десятикилометровым выбросом пепла.