Китайский Новый год 2026: когда отмечать и как встречать год Огненной Красной Лошади

В материале РИАМО — о том, как принято встречать Китайский Новый год.

Когда и сколько отмечается Китайский Новый год в 2026 году

Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович

Китайский Новый год — важный и самый длительный праздник в китайской культуре и соседних восточных странах. Его начало определяется вторым новолунием после зимнего солнцестояния, которое традиционно выпадает на период с конца января до середины февраля по григорианскому календарю. Продолжительность празднований составляет около 15 дней.

В 2026 году новогодний период начнется 17 февраля, а закончится 3 марта.

Красная Огненная Лошадь – покровитель 2026 года

Фото - © Julia Shepeleva / Фотобанк Лори

Китайский календарь состоит из цикла из 12 животных, которые сменяют друг друга последовательно. В 2026 году пришел черед Лошади. Однако помимо животного-знака, китайский гороскоп также учитывает и стихии. Они повторяются каждые два года. Но и это не все! Каждая стихия обладает определенным цветом: дерево — это зеленый и синий, огонь — красный, земля — коричневый и желтый, металл — белый, вода — черный и голубой. Если все это соединить, то получится, что в 2026 году хозяйкой будет Красная Огненная Лошадь.

Традиции, связанные с празднованием Китайского Нового года

Фото - © РИА Новости, Алексей Майшев

Украшение домов и красная бумага

Одной из ключевых традиций в Поднебесной перед Китайским Новым годом является украшение жилищ красными элементами. Согласно древней легенде, огромный зверь Нянь ежегодно нападал на деревни, пожирая запасы пищи и жителей. Однажды жители обратили внимание, что страшилище боится красного цвета, и начали активно применять этот оттенок в украшении фасадов зданий и окон, развешивая красные ленты, фонарики и картины с пожеланиями удачи, процветания и здоровья.

Помимо эстетики, важным элементом подготовки является уборка помещений, ведь, по поверью, чистый дом символизирует изгнание негатива прошлого и привлечение новых возможностей.

Богатое новогоднее меню

За традиционным вечерним столом собирается вся семья, включая тех членов, кто временно проживает вдали от родины. На праздничный ужин подают мясные блюда, рыбу и цзяоцзы — традиционные китайские пельмени, олицетворяющие желание завести наследников-мужчин.

Вечером запускают салюты и пиротехнику, надеясь прогнать зло и привлечь благополучие.

Визиты к родственникам и соседям

Утро первого дня знаменуется детскими поздравлениями родителям, а взамен родители дарят детям красные конверты с деньгами («хунбао»). После завтрака молодые отправляются навещать старших родственников и соседей, выражая уважение и радость встречи.

Традиционные новогодние подарки включают любые предметы в двойном количестве — это символизирует единство и семейные ценности (например, можно подарить две чашки, две картины и т.д.). Главное, не дарить четыре подарка, поскольку у китайцев это число ассоциируется со смертью. Одним из обязательных компонентов визита являются два мандарина, которыми гости и хозяева дома обмениваются друг с другом.

Народные праздники и танцы

Завершив свои визиты к родственникам, население Поднебесной принимает участие в народных гуляниях, включающих разнообразные культурные мероприятия. Особое значение имеют традиционный танец дракона и танец льва, демонстрируемые специальными группами танцоров.

Приметы, связанные с Китайским Новым годом

Фото - © Риа Новости, Илья Питалев

Китайские предрассудки довольно своеобразны. Вот некоторые любопытные суеверия, соблюдаемые во время праздников:

Детский крик притягивает бедствия, поэтому маленьких детей успокаивают любыми способами.

Запрещено мыть волосы и проводить уборку в течение первых трех дней, иначе удача отвернется от человека.

Встречать Новый год рекомендуется в новом нижнем белье красного цвета.

Что сулит Красная Огненная Лошадь в 2026 году

Фото - © Сергей Елизарьев / Фотобанк Лори

Красная Огненная Лошадь символизирует период энергии, активности, оптимизма и творчества. Этот знак восточного календаря традиционно ассоциируется с переменами, новыми начинаниями и стремительным развитием. Приход в 2026 году Красной Огненной Лошади означает благоприятные условия для достижения целей, реализации проектов и улучшения качества жизни.

Положительные стороны Красной Огненной Лошади:

Люди будут чувствовать больше сил и желания действовать, что приведет к новым успехам и достижениям.

Повышается вероятность появления новых идей и творческих решений, что способствует развитию искусства, науки и технологий.

Возможны удачные инвестиции, повышение доходов и улучшение материального положения.

Больше возможностей для общения, знакомств и расширения социальных связей.

Негативные моменты:

Может проявляться склонность к поспешным решениям и необдуманным поступкам.

Высокая энергия может привести к напряженности и конфликтам, особенно среди близких и коллег.

Интенсивный ритм жизни может вызвать усталость и стрессовые состояния.

Как нужно вести себя в год Красной Огненной Лошади 2026

Фото - © РИА Новости, Анна Раткогло