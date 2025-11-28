сегодня в 14:50

Катки в Москве: где покататься на коньках зимой 2025-2026

В материале РИАМО рассказываем о местах, где жители и гости столицы смогут отточить навыки фигурного катания, а также принять участие в различных зимних активностях на льду.

Каток на ВДНХ

Фото - © Медиасток.рф

Когда: с 25 ноября по 1 марта

Расписание работы: в будние дни (кроме понедельника) с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники с 10:00 до 23:00, каждый день технический перерыв с 15:00 до 17:00, в понедельник каток закрыт

Где: ст. м. «ВДНХ»

Программа нового сезона «главного катка страны» обещает посетителям множество активностей: утренние зарядки, ночные катания, тематические вечеринки, выступления звезд фигурного катания, спортивные фестивали и масштабные праздники. Посещение катка платное, купить билеты можно в кассах ВДНХ или онлайн.

Катки на фестивальных площадках «Московских сезонов»

Фото - © Олег Сосницкий. Mos.ru

Когда: с 1 по 7 декабря

Расписание работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

На фестивальных площадках «Московских сезонов» 1 декабря откроется 26 катков. Для гостей предусмотрены камеры хранения, места для отдыха, пункты заточки коньков и аренды снаряжения. Посещение всех катков (кроме локации в «Коломенском») бесплатное, однако перед визитом на лед нужно будет зарегистрироваться – например, на портале Ruspass.

Каток в саду имени Н.Э. Баумана

Фото - © Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

Когда: с 28 ноября по 7 декабря

Расписание работы: ежедневно с 16:00 до 22:00

Где: ст. м. «Красные Ворота»

Благодаря технологии искусственного намораживания льда каток в саду им. Баумана может работать при температуре до плюс 10 градусов. Ежедневно каток может принять у себя до двух тысяч гостей. Рядом есть кафе, теплый шатер для переодевания, гардероб, можно взять напрокат коньки, для самых маленьких в наличии «помощники фигуриста». Посещение катка платное, необходима регистрация.

Каток на Болотной площади

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Когда: с 1 по 7 декабря

Расписание работы: в будни с 10:00 до 21:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 22:00, понедельник – технический день

Где: ст. м. «Кропоткинская», «Третьяковская», «Новокузнецкая»

На катке гостей ожидает праздничная елка, а в конце ледовой площадки – сияющая огнями лошадь, символ наступающего 2026 года. Работает пункт проката, где гости могут взять в аренду коньки, комплект защитного снаряжения и шлем. Также можно воспользоваться услугой заточки коньков. Посещение катка бесплатное, требуется регистрация.

Каток на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское»

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Когда: с 1 декабря по 11 января

Расписание работы: в будни с 10:30 до 22:00, в выходные с 11:00 до 22:00

Где: ст. м. «Каширская», «Коломенская», «Кленовый бульвар»

Каток на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское» предлагает пункт проката коньков, также можно взять в аренду защитный комплект, шлем, для самых маленьких есть «помощники фигуриста». Дети с трех до десяти лет допускаются на лед только в сопровождении родителей либо доверенных лиц. Дети в возрасте от 10 до 14 лет могут кататься без сопровождения родителей при наличии согласия, подписанного законным представителем. Посещение катка платное, необходима регистрация.

Каток в парке «Красная Пресня»

Фото - © Медиасток.рф

Когда: с 28 ноября по 7 декабря

Расписание работы: ежедневно с 10:00 до 23:00

Где: ст. м. «ул. 1905 года», «Москва-Сити»

Обновленный каток с искусственным льдом в парке «Красная Пресня» предлагает возможность не только покататься, но и полюбоваться огнями центра столицы. Работает пункт проката коньков. Посещение катка платное, необходима регистрация.

Каток на Таганке

Фото - © Медиасток.рф

Когда: с 28 ноября по 11 января

Расписание работы: ежедневно с 10:00 до 22:00, технический перерыв с 15 до 17 часов

Где: ст. м. «Таганская», «Пролетарская»

Каток в Таганском парке, благодаря искусственному покрытию, работает даже при плюсовых температурах. В пункте проката можно взять коньки любых размеров (для аренды необходим документ, удостоверяющий личность, и залог, который возвращается после катания). Рядом с катком готова к приему гостей уютная кофейня. Также доступны шкафчики для хранения личных вещей. Посещение катка платное, необходима регистрация.

Каток в парке «Кузьминки»

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Когда: с 28 ноября по 28 февраля

Расписание работы: ежедневно с 10:00 до 23:00

Где: ст. м. «Кузьминки», «Волжская»

Каток в парке «Кузьминки» – новое место на ледовой карте Москвы. Для посетителей предусмотрены теплые раздевалки, ячейки для хранения вещей, пункты по заточке и прокату коньков. Посещение катка платное, необходима регистрация.

Каток в парке «Ангарские пруды»

Фото - © Медиасток.рф

Когда: с 1 по 30 декабря

Расписание работы: ежедневно с 10:00 до 22:00, понедельник – технический день

Где: ст. м. «Яхромская»

Каток с искусственным льдом в парке «Ангарские пруды» имеет площадь 1560 квадратных метров. Рядом отапливаемый пункт проката, теплая раздевалка, пункт заточки коньков, туалеты, а также точки питания с горячими напитками. Посещение катка платное, необходима регистрация.

Каток «Льдинка» в ландшафтном парке «Митино»

Фото - © Медиасток.рф

Когда: с 28 ноября по 1 марта

Расписание работы: с 16:00 до 22:00

Где: ст. м. «Митино», «Волоколамская»

Каток «Льдинка» ландшафтного парка «Митино» оснащен системой искусственного охлаждения льда, его площадь – 4 тысячи квадратных метров. Рядом работает отапливаемый пункт проката коньков с камерами хранения, кроме того, у посетителей есть возможность заточить собственные коньки. Посещение катка платное, необходима регистрация.

Каток в парке 50-летия Октября

Фото - © Медиасток.рф

Когда: с 28 ноября по 1 марта

Расписание работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Где: ст. м. «Мичуринский проспект», «Раменки»

Гостям доступны прокат коньков, шкафчики для хранения личных вещей, комплекты защиты для взрослых и детей. Недалеко от зоны катания также расположено кафе. Посещение разбито на сеансы длительностью два часа: 10:00–12:00, 13:00–15:00, 17:00–20:00 и 21:00–22:00. Дети в возрасте до 3 лет в зону катания не допускаются. Посещение катка платное (пенсионеры и многодетные семьи имеют право на бесплатный вход по понедельникам, кроме праздничных дней), необходима регистрация.

«Live! Каток» с искусственным льдом в усадьбе Воронцово

Фото - © Медиасток.рф

Когда: с 28 ноября по 1 марта

Расписание работы: ежедневно с 10:00 до 23:00

Где: ст. м. «Новые Черемушки», «Новаторская»

Вход на каток находится со стороны улицы Архитектора Власова, справа от главного входа. Для посетителей оборудована теплая раздевалка. Посещение катка платное, необходима регистрация.

Каток в парке имени Юрия Лужкова

Фото - © Медиасток.рф

Когда: с 28 ноября по 28 февраля

Расписание работы: с 11:00 до 23:00 (по выходным – с 10:00 до 22:00).

Где: ст. м. «Каширская»

На территории катка оборудован пункт проката, где можно взять коньки своего размера, а также защитный комплект и шлем. Посещение катка платное, необходима регистрация.