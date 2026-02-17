Кармические испытания: как пережить коридор затмений с 17 февраля по 3 марта 2026 года

В материале РИАМО — о зимнем коридоре затмений и том, как он скажется на всех знаках зодиака.

Февраль 2026 года обещает стать периодом важных изменений благодаря началу особого явления — зимне-весеннему коридору затмений. Этот цикл начнется с кольцевого солнечного затмения, которое произойдет 17 февраля, и продлится вплоть до следующего лунного затмения — 3 марта. Астрологи предупреждают, что данное событие может значительно повлиять на нашу жизнь, вызывая глубокие трансформации и открытие новых возможностей. В материале РИАМО — о том, что представляет собой коридор затмений и как его можно экологично прожить всем знакам зодиака.

Что представляет собой коридор затмений и почему он вызывает тревогу

Фото - © Unsplash.com

Коридор затмений происходит дважды в течение одного года и представляет собой промежуток времени между двумя мощными астрономическими явлениями — солнечным и лунным затмениями. Этот период длится примерно две недели и отличается высокой активностью энергий, способствующих ускорению событий, влияющих на нашу повседневность.

Коридор затмений — так называемый катализатор для проявления скрытых проблем и нерешенных вопросов. Именно в этот период вскрываются трудности в личной жизни, финансах и профессиональной сфере. Происходят как позитивные, так и негативные сдвиги, способные кардинально изменить судьбу. Именно поэтому многие люди опасаются коридора затмений.

Хаос и перемены: день открытия коридора 17 февраля 2026 года особенно важен

Фото - © Unsplash.com

В этом году старт коридора затмений довольно необычный — в этот день весь мир отмечает Китайский Новый год, да к тому же и Солнце находится в знаке Водолея. Водолей ассоциируется с инновациями, свободой мысли и коллективизмом. Когда Солнце входит в 29-й градус Водолея (а именно здесь состоится затмение), оно находится на грани перехода в следующий знак зодиака, что создает атмосферу завершения старых циклов и предвкушения начала новой эпохи.

Кроме того, дровишек в огонь подкидывает и влияние Урана — он находится в напряженном аспекте с Солнцем и Луной, тем самым добавляя элементы хаоса и перемен и способствуя возникновению непредвиденных ситуаций и потрясений.

Влияние коридора затмений с 17 февраля на мировую обстановку

Фото - © Unsplash.com

Для человечества этот период несет многообещающие перспективы и серьезные риски одновременно. Вот некоторые возможные последствия:

Прогресс в технологиях и инновационных разработках.

Социальные преобразования и изменение политической обстановки.

Повышение уровня сознательности общества благодаря соединению Сатурна и Нептуна.

Однако наряду с этими положительными изменениями возможны конфликты и неопределенность, особенно в области финансов и межличностных отношений.

Запреты и рекомендации на период коридора затмений 17 февраля — 3 марта

Фото - © Unsplash.com

Чтобы минимизировать негативное воздействие коридора затмений, следует придерживаться определенных правил:

Избегайте принятия важных решений относительно карьеры, бизнеса и личного благополучия.

Постарайтесь удержаться от крупных покупок и инвестиций.

Ограничьте общение с негативными людьми и эмоционально заряженными ситуациями.

Поддерживайте физическую активность и здоровый образ жизни.

Регулярно медитируйте и практикуйте техники релаксации.

Гороскоп для всех знаков зодиака на коридор затмений 17 февраля — 3 марта

Фото - © Unsplash.com

Овен

Пересмотрите свое окружение и расставьте приоритеты. Обновление круга общения станет ключевым фактором успеха.

Телец

Будьте готовы сменить профессию или выбрать новое направление развития карьеры. Открытость любым возможностям подарит новые перспективы.

Близнецы

Время обратить внимание на собственное развитие и расширение кругозора. Путешествия и обучение станут ключом к личностному росту.

Рак

Начните работу над внутренними страхами и недоверием. Освобождение от прошлых обид позволит двигаться вперед свободно.

Лев

Перестройте отношения с партнерами и значимыми людьми. Понимание важности баланса приведет к гармонии.

Дева

Обратите внимание на здоровье и привычки. Изменения в повседневной жизни принесут ощущение легкости и вдохновение.

Весы

Посвятите время творчеству и увлечениям. Радость и легкость придадут сил для дальнейшего роста.

Скорпион

Домашняя атмосфера и семейные ценности станут основой стабильности. Уделяйте больше внимания близким людям.

Стрелец

Активнее общайтесь и делитесь своими мыслями. Новые контакты откроют перспективы.

Козерог

Проанализируйте свои финансы и расходы. Фокусируйтесь на вложениях лишь в самое необходимое.

Водолей

Ваш знак находится в самой гуще событий. Задумайтесь над тем, что вы могли бы изменить в себе самом. Это даст толчок для дальнейшего роста.

Рыбы

Погрузитесь в собственный внутренний мир. Тишина и одиночество позволят услышать голос души и подготовиться к следующему жизненному этапу.