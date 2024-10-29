Камала Харрис или Дональд Трамп? Астрологи рассказали, кто победит на выборах президента в США

5 ноября в США пройдут выборы президента. А пока астрологи делают свои предположения, кого все-таки изберут американцы. В материале РИАМО – о том, что астрология думает о грядущем президенте штатов.

Кто победит на выборах президента в США

Камала Харрис

Фото - © РИА Новости

Есть астрологи, которые уверены, что Трампу больше не стать президентом США. Так, Александр Зараев еще в 2022 году в передаче «Малахов» сообщал, что ни Байден, ни Трамп не выиграют политическую гонку. Победителем в ней станет Камала Харрис. В марте-апреле 2025 года астролог предвидит общественные беспорядки, связанные с результатами выборов.

«Когда в Америке начнутся эти беспорядки, им будет уже не до санкций по отношению к России. Более того, Америка очень сильно экономически просядет» Александр Зараев Астролог

Такого же мнения придерживается ведический астролог Рами Блект. В программе «Прямой эфир» на канале «Россия» он сказал, что «звезды не слишком за Трампа, они сейчас больше за демократов. Если придут демократы, для России это будет очень плохо, а в первую очередь – для Украины». Также Блект отметил, что велика вероятность прихода к власти женщины.

Дональд Трамп

Фото - © РИА Новости

Профессиональный астролог, создательница школы астрологии «11 дом» Екатерина Дятлова считает, что Трамп и Харрис идут «ноздря в ноздрю», даже может быть ситуация, что поначалу Харрис будет побеждать. Однако все-таки, считает астролог, более выигрышная позиция, согласно прогностике, именно у Дональда Трампа.

Посмотрев транзиты планет на месяц, когда должна случиться инаугурация президента США, Дятлова пришла к выводу, что более благоприятное время это для Трампа. Однако она утверждает, что, вероятно, не совсем это будет «совестливая» победа, и Трамп не такой уж «святой» человек, как может показаться. Тем не менее для экономики и политики США, как и для мировой, Трамп более будет успешен и предпочтителен, чем Камала Харрис.

Мнение Екатерины Дятловой разделяет астролог Эми Трипп, уже предсказавшая ранее крах Джо Байдена. Увидела Трипп и появление в качестве кандидата Камалы Харрис: в 2024 году будет крепкая связь между Луной и Плутоном. Этот тандем планет сигнализирует о появлении сильной и властной женщины. Кроме того, в натальной карте Камалы Харрис сказано, что в 2024 году она столкнется с возвратом Сатурна на свое поле. Эта планета отвечает за резкий карьерный рост и получение авторитета. Об этом пишет India Today.

Несмотря на такие «плюсы» в сторону Харрис, победителем президентской гонки будет все же Дональд Трамп, считает Эми Трипп. По словам астролога, в натальной карте Трампа Солнце находится в «доме» его карьеры, что означает резкий профессиональный взлет и удачу в том, чтобы обогнать конкурентов. Однако «будущему» президенту Трипп советует быть осторожнее: она и так предсказывала покушение на него во время предвыборной гонки, а теперь в его 7 дом гороскопа (отвечает за врагов и общество - прим.ред) зайдет Уран, так что возможны самые непредсказуемые ситуации в его карьере.

Согласен с тем, что победит все-таки Трамп, также и индийский астролог Пандит Сомнатх: «Оба кандидата почти находятся в равных условиях, поэтому точно сказать сложно. Но большая вероятность того, что Трамп выиграет». Конечно, он не умаляет достоинств и Харрис. Так, он говорит: «Вижу, что она очень целеустремленная. Ее даже можно сравнить с кокосом: твердость снаружи, мягкость внутри. Но если она станет президентом, в ее окружении начнутся серьезные волнения».

Известный голливудский астролог Сьюзан Миллен тоже разделяет мнение большинства. По ее словам, следующий год будет благоприятным для Дональда Трампа. «Восходящий Лев проявляется в поведении Трампа, которое будто кричит: «Я король. Ты будешь делать то, что я говорю». Марс в его карте указывает на то, что он воин, вступает в разногласия», – добавляет Миллер.

Что будет, если президентом станет Камала Харрис

Фото - © РИА Новости

Екатерина Дятлова рассказала в своем YouTube-канале, что ждет весь мир, если президентом все-таки станет Камала.

По словам эксперта, если Камала займет президентское кресло, то она будет продолжать сталкивать страны в военных конфликтах, причем ужесточая их. Вероятно, «не повезет» еще некоторым странам, до которых у Харрис дотянутся руки.

Кроме того, анализируя натальную карту, астролог говорит, что у Харрис слова расходятся с действиями: она может обещать одно, а делать другое. Также Камала отличный манипулятор, который, когда надо, может уходить в тень и вести дела чужими руками. Камала будет отвечать за «внешнюю» сторону политики, а вот внутренними процессами будет руководить партия и другие люди.

Что будет, если президентом станет Дональд Трамп

Фото - © РИА Новости

Что касается Трампа, то, согласно его натальной карте, он более спокойный и миролюбивый человек, он не ведет конфликтную политику, не станет влезать в чужие страны и сталкивать лбами. Он способен отвечать как за внешнюю сторону политики, так и за внутренние процессы.