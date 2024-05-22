«Изуродованная фигура без лица»: что такое сонный паралич и чем он опасен

В материале РИАМО вместе разбираемся, что такое сонный паралич и почему с этим может столкнуться каждый.

Есть люди, которые сразу после пробуждения испытали настоящий животный страх: тело обездвижено, пошевелиться не получается, а в комнате присутствуют то ли призраки, то ли непонятные фигуры. Название этому явлению — сонный паралич. В материале вместе с врачом-неврологом высшей категории клиники «Горизонт» Евгением Наумовым разбираемся, что это такое, кто ему подвержен и можно ли его избежать.

Что такое сонный паралич

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Врач-невролог Евгений Наумов объясняет, что сонный паралич — это кратковременное состояние длительностью до нескольких минут, при котором возникает временный «паралич» мышц, человек не может совершить произвольное движение, кроме движений глаз и дыхательных мышц.

«Сонный паралич чаще всего возникает во время пробуждения человека, иногда может наблюдаться во время засыпания», — дополняет эксперт.

Что человек чувствует во время сонного паралича

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Сонный паралич, по словам невролога, возникает во время фазы «быстрого» сна, когда человек видит сновидения.

«Мозг в это время предохраняет человека от возможных травм и отключает контроль над мышцами. При сонном параличе человек начинает просыпаться, сознание восстанавливается, а мышечный контроль нет, при этом еще и на состояние бодрствования могут накладываться сновидения, возникать галлюцинации, ощущения присутствия кого-то в комнате», — говорит Наумов.

Состояния обездвиженности, галлюцинации вызывают очень сильный страх. К счастью, состояние кратковременное и быстро проходит.

«Многие люди часто находят сверхъестественные объяснения данному состоянию, отсюда исходят многие истории о похищениях инопланетянами, воздействии нечистой силы и т. д.», — дополняет врач-невролог.

У кого может быть сонный паралич и почему он возникает

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Сонный паралич, объясняет невролог, часто наблюдается у совершенно здоровых людей, это состояние происходит хотя бы один раз в жизни у 50% людей.

Однако врач предупреждает, что при определенных обстоятельствах риски пережить сонный паралич повышаются.

«Сонный паралич может учащаться при неврозах, приемах психотропных препаратов, после приема алкоголя, при переутомлении, смене часовых поясов, недостатке сна, при неврологических заболеваниях. Есть семейные наследственные формы, когда сонный паралич возникает часто, но такие случаи крайне редки», — добавляет Евгений Наумов.

Нужно ли бояться сонного паралича

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Единичные эпизоды не представляют опасности, считает Наумов, но если сонный паралич повторяется, то необходимо исключать другие неврологические заболевания, такие как эпилепсия, нарколепсия, некоторые психические заболевания, состояния дефицита калия и другие.

«В данном случае нужно обращаться к неврологу и врачу-сомнологу, они проведут диагностику и назначат необходимое лечение», — заключает эксперт.

Как лечится сонный паралич

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Врач-невролог считает, что лечение сонного паралича нужно только при повторяющихся случаях.

«При единичных эпизодах лечение не требуется. Если имеются частые приступы с симптомами других заболеваний, лечение проводят неврологи, сомнологи в соответствии с выявленной патологией», — объясняет врач.

Как избежать сонного паралича и существует ли профилактика

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Евгений Наумов утверждает, что главная профилактика сонного паралича заключается в общем состоянии здоровья организма. Он приводит следующую инструкцию:

Важен полноценный сон (семь-восемь часов в сутки);

Желательно отходить ко сну в одно и тоже время;

Исключить кофеиносодержащие продукты за два часа до сна;

Исключить избыточную эмоциональную и физическую активность перед сном;

Создать комфортные условия для сна (температура воздуха 20-22 градуса, минимальный уровень света и шума, удобная кровать);

Отказ от избыточного употребления алкоголя и курения;

Достаточная физическая активность;

Рациональное сбалансированное питание;

Своевременная коррекция невротических состояний у невролога, психотерапевта.

Истории людей, переживших сонный паралич

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Юлия, 23 года

Москвичка Юлия рассказала, что в первый раз ощутила онемение всего тела: «У меня полностью онемели руки и ноги, онемение расползалось по всему телу. Я не могла издать никакие звуки, получалось только глухое „гудение“, если это так можно назвать… Максимум у меня получалось пошевелить пальцем руки или напрячь ноги. Не помню ни одного паралича, когда я была бы не в сознании. Я мыслила предельно четко, могла вспомнить разные истории из детства или из школы… Самое страшное — это панический страх, что ты навсегда останешься парализованным. Мозг не сразу осознает, что это новый приступ паралича. Случаются они довольно редко, и ты о них успеваешь забыть, потому и страшно. Кажется, что у тебя не то инсульт, не то еще что-то такое серьезное…».

Вадим, 19 лет

Вадим из Курска во время сонного паралича видит разные фигуры: «Самое страшное для меня — это видения.Они бывают совсем разные. Однажды я в дверях увидел фигуру какой-то старухи, у нее было очень страшное лицо, глаза были в крови. Она ко мне медленно начала подходить и как будто хотела наклониться над кроватью. А ты не можешь пошевелиться и как-то уклониться от нее. Это непередаваемые чувства в тот момент, очень страшно».

Игорь, 38 лет

Игорь говорит, что у него были слуховые галлюцинации: «Вообще у меня никогда не было видений, призраков, оборотней и т. д. А вот слышать — много чего слышал. Я слышал, как надо мной кто-то злобно рычит, слышал скрежет зубов, какой-то скрипучий голос, который говорил мне идти за ним. Длится это около минуты, так что испугаться я успеваю, но со временем к такому привыкаешь и даже парализованность тела уже не пугает особо. Врач у меня диагностировал депрессию и выписал таблетки, с тех пор нечто подобное я видел, но эти глюки стали короче и заметно реже. Когда рассказываю друзьям о них, мало кто верит, говорят, просто не проснулся. Ну не знаю».

Ксения, 42 года

Ксения слышит неприятные звуки и тоже видит фантомов: «Когда у меня случался сонный паралич, это было как будто на несколько часов — настолько долго ощущается это все. Хотя, мне кажется, на самом деле все длится максимум несколько секунд. Но парализованность суставов, мышц настолько сильная, а „привидения“ настолько страшные, что кажется, будто это навсегда, навсегда ты в этом кошмаре. Я слышала какие-то тяжелые шаги, как будто по лестнице поднимается огромный великан. Один раз я ощутила, как какая-то изуродованная фигура без лица прыгнула прям на меня и продавила матрас, я ощутила это. Все это сопровождается звуками как в фильмах ужасов, голос у этих фигур бывает скрипящим, вот как когтями по стеклу. Сейчас мне 42, за всю жизнь я подобное испытывала три раза. Врачи мне говорили, что я полностью здорова и это от недосыпа и стресса. Тяжелый период тогда был в жизни».