«Интервидение» – 2025: история конкурса, страны-участницы, время и место проведения

В материале РИАМО рассказываем о том, что представляет из себя конкурс «Интервидение» и как он будет проходить в 2025 году.

История конкурса «Интервидение»

Фото - © скриншот

Прообразом «Интервидения» стал международный телеконкурс эстрадной песни «Золотой ключ», который проходил в Чехословакии четыре года – с 1965-го по 1968-й. Затем последовал многолетний перерыв, после которого популярный фестиваль решено было возобновить и дать ему новое имя – «Интервидение». Первый интернациональный эстрадный конкурс с новым названием прошел в польском городе Сопот в 1977 году.

Основной идеей и целью «Интервидения» было сотрудничество и налаживание культурных связей между социалистическими и капиталистическими государствами. В числе стран-участниц выступали СССР, Румыния, Венгрия, ГДР, Финляндия, Куба, Нидерланды, Испания, Канада, Швейцария, Марокко и другие.

Последнее «Интервидение» было проведено в 1983 году, участников конкурса принимали семь городов западной Европы, в том числе Москва.

Возрождение «Интервидения» в 2025 году

Фото - © Unsplash.com

В конце 2023 года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме был представлен проект возрождения «Интервидения» в России. По задумке авторов инициативы, «Интервидение» должно стать своего рода альтернативой «Евровидению», в котором Россия не принимает участия уже несколько лет.

Указ о проведении конкурса в Москве и Московской области был подписан президентом РФ 3 февраля 2025 года. Специальным распоряжением правительства на проведение конкурса было выделено 750 миллионов рублей.

Где и когда пройдет «Интервидение» – 2025

Фото - © Unsplash.com

23 апреля 2025 года стало известно, что в качестве площадки для проведения международного музыкального конкурса «Интервидение» – 2025 году выступит московская «Live Арена». Этот зал-трансформер вместимостью 11 тысяч мест предполагает адаптацию под различные сценарии и может представить более 10 различных конфигураций.

Сам конкурс, предположительно, пройдет в сентябре 2025 года, но точные даты, а также правила проведения конкурса и выбора победителей пока не определены.

Какие страны будут участвовать в «Интервидении» – 2025 и кто представит Россию

Фото - © Unsplash.com

Согласно информации от организаторов, к участию планируется привлечь страны из числа входящих в БРИКС, ШОС и СНГ, а также относящихся к Латинской Америке и к Центральной Азии. Желание участвовать в конкурсе уже выразили Беларусь, Китай, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Куба, ОАЭ, Азербайджан, Армения, Таиланд и ЮАР.

В марте 2025 года в СМИ появилась информация о том, что Россию на конкурсе будет, скорее всего, представлять певец Shaman. Однако, по словам директора департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасии Григорьевой, имя участника от России пока не определено, его объявят позже. Список зарубежных артистов также пока не известен, но в ряде стран уже началась подготовка к отборочным турам.