И снова ретроградный Меркурий: гороскоп для знаков зодиака на период с 26 ноября по 15 декабря

В материале РИАМО – о том, что нас всех ждет в то время, пока Меркурий будет идти вспять.

Поломка техники, сорванные переговоры, споры: что нас ожидает с 26 ноября по 15 декабря

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С 26 ноября по 15 декабря 2024 года Меркурий вновь развернется и будет идти в обратном направлении. На этот раз ретроградить он будет в слабом для себя знаке – в Стрельце.

За что отвечает эта планета? Прежде всего, за коммуникацию и поездки. Также под контролем Меркурия бытовая техника, любые гаджеты (особенно телефоны и компьютеры), транспорт, животные и врачи, документы, встречи, переговоры, сделки, любая информация и т.д. Все это так или иначе будет страдать в этот период.

Меркурий в Стрельце слаб, поэтому вместо рациональности его больше интересует нечто духовное, он мыслит масштабными категориями, он более философичен. Такому Меркурию не хочется циклиться на мелочах, заниматься бытом, вдаваться в детали. Он чрезмерно оптимистичен, может обижать своей «правдой» окружающих, и он не видит всю картину целиком.

При ретроградном движении Меркурия в Стрельце мы можем быть слишком упертыми в своих мечтах, можем спорить ради самого спора, можем растрачивать последние средства ради сиюминутной идеи. Не исключена бестактность, напыщенность, хвастовство своими еще нереализованными достижениями и «экспертностью». Каждый в период ретроградного Меркурия становится своего рода «царем в голове» и лишается трезвого взгляда на мир.

Больше всего ретроградный Меркурий скажется, как обычно, на Близнецах, Девах, Стрельцах и Рыбах. Представителям этих знаков следует плыть по течению и ничего важного и серьезного не предпринимать в это время.

Что можно делать при ретроградном Меркурии в ноябре-декабре 2024 года

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Рекомендуется:

разбираться со старыми делами,

расхламляться и выкидывать/продавать старые вещи,

обновить свои объявления на «Авито» и подобных площадках,

почистить телефон от лишних фотографий, приложений и файлов,

помириться с теми, с кем поссорились,

дать шанс объявившимся возлюбленным (если хотите),

обновить свои гаджеты, если они дышат на ладан (в противном случае ничего нового покупать не стоит),

искать то, что было потеряно,

возвращать долги,

возобновлять учебу,

ездить в места, где некогда уже бывали,

долечивать хронические болячки.

Чего лучше не делать в период ретроградного Меркурия

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Не рекомендуется:

заключать новые договора,

подписывать и подавать документы,

заниматься пересылкой чего бы то ни было (почта/доставка),

покупать технику в случае, если старая просто надоела, и транспорт,

организовывать важные встречи,

запускать новые проекты (не касается обновления старых),

устраиваться на работу (если это было внезапное решение; если вы планировали давно – можно).

Гороскоп для всех знаков зодиака на ретроградный Меркурий с 26 ноября по 15 декабря 2024

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Овен: Самое время отправиться туда, где вы уже некогда бывали. Может возникнуть ситуация, когда вам придется подтверждать свою экспертность в чем-либо. Не отказывайтесь от лидирующих позиций.

Телец: Вам придется разбираться с финансовыми вопросами, в частности с долгами вашими и других людей. Полезно будет разобраться в текущих акциях и вкладах, а также совершить крупную покупку, которую давно планировали.

Близнецы: В поле вашего внимания будут отношения с другими людьми: это может быть как ваш постоянный партнер, так и коллеги по бизнесу и проектам. Вероятна возросшая популярность.

Рак: Ключевой станет тема вашего здоровья. Вероятно, придется обращаться к врачам и долечивать то, что некогда было упущено. Также внимания потребует и ваша работа: возможно, в коллективе появится новенький и придется его обучать.

Лев: Дела сердечные – вот что будет занимать ваш ум в то время, пока Меркурий будет ретроградным. Придется переосмыслить свои чувства, определиться с выбором. Полезно заниматься творчеством, посещать выставки.

Дева: Домашние дела захватят вас с головой. Какие-то семейные проблемы вновь заявят о себе и придется с ними разбираться. Хорошо в этот период заниматься ремонтом, планировать будущий интерьер, навещать родственников.

Весы: Вас могут побеспокоить сообщениями старые знакомые, особенно одноклассники и те люди, которых вы можете назвать приятелями (не друзьями). Кому-то из Весов придется чинить автомобиль, а кто-то пойдет покупать телефон.

Скорпион: Денежные проблемы встанут как никогда остро. Может возникнуть ситуация, что вам на что-то не хватает, и придется решить проблему нехватки денег. Постарайтесь сильно не тратиться в этот период, а больше откладывать.

Стрелец: Вы переосмысляете самого себя, свой характер и внешний вид. Вероятно, возникнет желание возобновить занятия в тренажерном зале или вернуться к старой стрижке. Подумайте, каким вас люди видят со стороны?

Козерог: Во время ретроградного Меркурия может захотеться побыть наедине с собой и своими мыслями. В идеале взять небольшой отпуск и посвятить время себе. Хороший период для борьбы с различными зависимостями (шопинг, пищевые привычки и тд).

Водолей: Как из ниоткуда могут возникнуть старые друзья и позвать на встречу. Подумайте, надо ли вам это. Ваши планы в период ретро-Меркурия в целом мало поддаются урегулированию, лучше плыть по течению и пусть идет своим чередом. Имейте на всякий случай план Б.

Рыбы: Карьера заставит вас подумать о себе: не пора ли двигаться дальше и брать новые высоты? Пока что для этого не самое подходящее время, но как только Меркурий выйдет из ретроградного движения – смело действуйте.