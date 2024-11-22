И снова ретроградный Меркурий: гороскоп для знаков зодиака на период с 26 ноября по 15 декабря
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В материале РИАМО – о том, что нас всех ждет в то время, пока Меркурий будет идти вспять.
Поломка техники, сорванные переговоры, споры: что нас ожидает с 26 ноября по 15 декабря
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С 26 ноября по 15 декабря 2024 года Меркурий вновь развернется и будет идти в обратном направлении. На этот раз ретроградить он будет в слабом для себя знаке – в Стрельце.
За что отвечает эта планета? Прежде всего, за коммуникацию и поездки. Также под контролем Меркурия бытовая техника, любые гаджеты (особенно телефоны и компьютеры), транспорт, животные и врачи, документы, встречи, переговоры, сделки, любая информация и т.д. Все это так или иначе будет страдать в этот период.
Меркурий в Стрельце слаб, поэтому вместо рациональности его больше интересует нечто духовное, он мыслит масштабными категориями, он более философичен. Такому Меркурию не хочется циклиться на мелочах, заниматься бытом, вдаваться в детали. Он чрезмерно оптимистичен, может обижать своей «правдой» окружающих, и он не видит всю картину целиком.
При ретроградном движении Меркурия в Стрельце мы можем быть слишком упертыми в своих мечтах, можем спорить ради самого спора, можем растрачивать последние средства ради сиюминутной идеи. Не исключена бестактность, напыщенность, хвастовство своими еще нереализованными достижениями и «экспертностью». Каждый в период ретроградного Меркурия становится своего рода «царем в голове» и лишается трезвого взгляда на мир.
Больше всего ретроградный Меркурий скажется, как обычно, на Близнецах, Девах, Стрельцах и Рыбах. Представителям этих знаков следует плыть по течению и ничего важного и серьезного не предпринимать в это время.
Что можно делать при ретроградном Меркурии в ноябре-декабре 2024 года
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Рекомендуется:
- разбираться со старыми делами,
- расхламляться и выкидывать/продавать старые вещи,
- обновить свои объявления на «Авито» и подобных площадках,
- почистить телефон от лишних фотографий, приложений и файлов,
- помириться с теми, с кем поссорились,
- дать шанс объявившимся возлюбленным (если хотите),
- обновить свои гаджеты, если они дышат на ладан (в противном случае ничего нового покупать не стоит),
- искать то, что было потеряно,
- возвращать долги,
- возобновлять учебу,
- ездить в места, где некогда уже бывали,
- долечивать хронические болячки.
Чего лучше не делать в период ретроградного Меркурия
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Не рекомендуется:
- заключать новые договора,
- подписывать и подавать документы,
- заниматься пересылкой чего бы то ни было (почта/доставка),
- покупать технику в случае, если старая просто надоела, и транспорт,
- организовывать важные встречи,
- запускать новые проекты (не касается обновления старых),
- устраиваться на работу (если это было внезапное решение; если вы планировали давно – можно).
Гороскоп для всех знаков зодиака на ретроградный Меркурий с 26 ноября по 15 декабря 2024
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Овен: Самое время отправиться туда, где вы уже некогда бывали. Может возникнуть ситуация, когда вам придется подтверждать свою экспертность в чем-либо. Не отказывайтесь от лидирующих позиций.
Телец: Вам придется разбираться с финансовыми вопросами, в частности с долгами вашими и других людей. Полезно будет разобраться в текущих акциях и вкладах, а также совершить крупную покупку, которую давно планировали.
Близнецы: В поле вашего внимания будут отношения с другими людьми: это может быть как ваш постоянный партнер, так и коллеги по бизнесу и проектам. Вероятна возросшая популярность.
Рак: Ключевой станет тема вашего здоровья. Вероятно, придется обращаться к врачам и долечивать то, что некогда было упущено. Также внимания потребует и ваша работа: возможно, в коллективе появится новенький и придется его обучать.
Лев: Дела сердечные – вот что будет занимать ваш ум в то время, пока Меркурий будет ретроградным. Придется переосмыслить свои чувства, определиться с выбором. Полезно заниматься творчеством, посещать выставки.
Дева: Домашние дела захватят вас с головой. Какие-то семейные проблемы вновь заявят о себе и придется с ними разбираться. Хорошо в этот период заниматься ремонтом, планировать будущий интерьер, навещать родственников.
Весы: Вас могут побеспокоить сообщениями старые знакомые, особенно одноклассники и те люди, которых вы можете назвать приятелями (не друзьями). Кому-то из Весов придется чинить автомобиль, а кто-то пойдет покупать телефон.
Скорпион: Денежные проблемы встанут как никогда остро. Может возникнуть ситуация, что вам на что-то не хватает, и придется решить проблему нехватки денег. Постарайтесь сильно не тратиться в этот период, а больше откладывать.
Стрелец: Вы переосмысляете самого себя, свой характер и внешний вид. Вероятно, возникнет желание возобновить занятия в тренажерном зале или вернуться к старой стрижке. Подумайте, каким вас люди видят со стороны?
Козерог: Во время ретроградного Меркурия может захотеться побыть наедине с собой и своими мыслями. В идеале взять небольшой отпуск и посвятить время себе. Хороший период для борьбы с различными зависимостями (шопинг, пищевые привычки и тд).
Водолей: Как из ниоткуда могут возникнуть старые друзья и позвать на встречу. Подумайте, надо ли вам это. Ваши планы в период ретро-Меркурия в целом мало поддаются урегулированию, лучше плыть по течению и пусть идет своим чередом. Имейте на всякий случай план Б.
Рыбы: Карьера заставит вас подумать о себе: не пора ли двигаться дальше и брать новые высоты? Пока что для этого не самое подходящее время, но как только Меркурий выйдет из ретроградного движения – смело действуйте.