И снова он был прав: пророчества Владимира Жириновского о том, как закончится конфликт в Иране

В материале РИАМО — о словах политика-провидца, на которые раньше не обращали внимания.

Несколько лет назад российский политик Владимир Жириновский подробно изложил сценарий развития событий, которые мы видим сегодня. Тогда его высказывания казались фантастическими, однако теперь многие отмечают точность его прогнозов.

Как будет проходить конфликт в Иране, по прогнозу Жириновского

Фото - © РИА Новости

Жириновский предупреждал, что любое обострение конфликта между Израилем и Ираном приведет к тяжелым последствиям для всего региона. По его словам, первым этапом станут авиационные удары Израиля по иранским объектам, связанным с производством ядерного топлива. После этого Иран неизбежно ответит ударами по территории Израиля, вызвав серьезные разрушения.

Однако главное событие, согласно прогнозу Жириновского, произойдет дальше. Запад, возглавляемый Соединенными Штатами Америки, вмешается в ситуацию, приведя в движение мощную военную машину НАТО.

«Как начнется конфликт? Израиль нанесет удар по тем объектам, где ему кажется, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно и производство ядерных зарядов. Ракеты есть у Ирана, носители, до 2000 километров, а там достаточно 200. Вот после нанесения удара Иран обязательно ответит, какие-то небольшие разрушения в Израиле, и тогда старший брат придет на помощь. США мобилизуют НАТО и сами, и начнут бомбить Иран, в том числе применяя очень страшное оружие локального действия, но зачищают территорию полностью. Можно всю страну снести применением одного этого локального ядерного удара», — утверждал политик.

Жириновский о том, кому и зачем нужна война в Иране

Фото - © РИА Новости

Вашингтон начнет полномасштабную кампанию против Ирана, стремясь таким образом ослабить влияние Китая и Европейского союза, что повлечет резкий рост цен на нефть и резкое снижение экономической стабильности многих стран.

«Америке нужно ослабить Китай. А в случае удара по Ирану цены на нефть взлетают до 200 долларов за баррель. Китайская экономика не выдержит. И Евросоюз не выдержит. То есть одним ударом Америка ослабляет и Брюссель, и Пекин. Но остается Россия. А как ее ослабить? Беженцы из Ирана могут двигаться только на север — в сторону Южного и Северного Кавказа», — предрекал Жириновский в 2013 году.

Особенно тревожно звучат предупреждения политика относительно судьбы Украины. Жириновский считал, что массовые потоки беженцев из Ирана хлынут именно туда, поскольку южные границы для них закрыты, а пути эвакуации ограничены лишь направлением на север. Эти беженцы создадут огромные проблемы для украинского государства, которое окажется неспособным справиться с наплывом мигрантов.

«Там развернутся такие события, что все забудут, что такое Украина…Мы будем вынуждены пропустить беженцев к вам. Европа пропустит, турки пропустят. Все у вас там соберутся — и вашей стране конец. Мы вынуждены это сделать, потому что вы игнорируете международное право, забыли, что такое Россия и все, что можно, вы уже нарушили», — предупреждал лидер ЛДПР.

Кроме того, Жириновский высказывал мнение, что Штаты постараются спровоцировать Россию и Китай на прямое вмешательство в конфликт, создав условия для глобальной войны с использованием ядерного оружия. Именно такая война позволит США выйти победителем и закрепить свое доминирование над миром. «Хотят заставить нас и Китай встать на защиту Ирана. И в той войне с применением ядерного оружия, как пишет Киссинджер, из этой ядерной пыли восстанет только одно государство — и это США!» — уверял Владимир Жириновский.

«Хотят заставить нас и Китай встать на защиту Ирана. И в той войне с применением ядерного оружия, как пишет Киссинджер, из этой ядерной пыли восстанет только одно государство — и это США!» Владимир Жириновский

При этом, по мнению Жириновского, для США естественно вести войны «чужими руками». «Никогда ни один американский президент никакую войну не начнет, поскольку это для него губительно. Немедленно будет импичмент. И они сделают все чужими руками. Они раздолбают Иран. Но не Иран им нужен. Им нужны миллионы беженцев на север. [Им нужно] смести Южный Кавказ и Северный. Израилю выгодно, чтобы не было ядерной угрозы со стороны Ирана», — считал политик.

Что говорят политики о прогнозах Жириновского относительно конфликта США и Ирана

Фото - © РИА Новости

Прогнозы Жириновского вызывают широкий резонанс среди экспертов и политиков, а также пользователей Интернета, особенно учитывая нынешнюю напряженность на международной арене. Многие признают, что его взгляды были довольно прозорливыми, хотя и крайне тревожными.

Так, бывший помощник покойного лидера ЛДПР и экс-депутат Госдумы Василий Власов утверждает, что Жириновский действительно глубоко разбирался в ситуации на Ближнем Востоке и его пророчества непременно сбудутся, вопрос лишь во времени. «Давайте исходить из того, что Владимир Вольфович — востоковед по образованию. Исходя из этого, он действительно уделял Ближнему Востоку колоссальное внимание. В Российском университете мировых цивилизаций, основателем и учредителем которого он является, он часто выступал на эту тему. Что касается Ирана: он предсказал израильский удар и то, как именно будет происходить столкновение. Существует множество видеозаписей его выступлений — он говорил об этом и в различных передачах, и с трибуны Государственной Думы. Поэтому вопрос лишь в том, когда именно сбудутся его прогнозы», — сказал Власов.