Холодная Луна: каким будет последнее суперлуние 2025 года и когда его наблюдать

В материале РИАМО рассказываем о последнем ярком полнолунии уходящего года, которое также называют Холодной Луной.

Что известно о суперлунии в декабре 2025 года

Фото - © Илья Наймушин/РИА Новости

Суперлунием называют полнолуние, во время которого видимые размеры полной Луны значительно больше привычных нашему глазу. Во время суперлуния в декабре 2025 года спутник Земли будет выглядеть на 7,9% больше и на 15% ярче, чем обычно. Последнее полнолуние – и одновременно суперлуние – 2025 года наступит в ночь с 4 на 5 декабря.

Суперлуние 5 декабря также будет самым высоким полнолунием в ближайшие полтора десятилетия. Наш спутник поднимется над горизонтом на рекордные 62°, это выше любого другого предстоящего полнолуния до 2042 года.

Почему декабрьское полнолуние называют Холодной Луной

Фото - © Антон Денисов/РИА Новости

Полнолуние, наступающее незадолго до зимнего солнцестояния (21 декабря), имеет еще одно популярное название – Холодная Луна. Это название пришло от североамериканских индейцев, которые считали декабрьское полнолуние небесным знамением о начале ежегодного сурового испытания холодом.

Также у последнего в году полнолуния есть и другие названия – Луна Долгой Ночи, Снежная Луна или Рождественская Луна (если полнолуние приходится на вторую половину декабря, в канун католического Рождества).

Когда можно будет наблюдать суперлуние в декабре 2025 года

Фото - © Павел Лисицын/РИА Новости

Точное время наступления полнолуния (момент, когда Луна выстраивается в противостоянии с Солнцем на небосклоне) в московском регионе – 2:14 в ночь на 5 декабря (4 декабря в 23:14 по Гринвичу). При этом визуально Луна будет выглядеть полной всю ночь: с момента вечернего восхода над горизонтом и до захода около половины девятого утра.

В самой высокой точке на небосклоне спутник окажется около полуночи по московскому времени.

Где можно будет увидеть Луну во время суперлуния в декабре 2025 года

Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости

5 декабря 2025 года естественный спутник Земли будет находиться в созвездии Тельца, рядом со звездным скоплением Плеяды.

Благодаря тому, что Луна в эту ночь поднимется высоко над горизонтом, ее можно будет наблюдать практически из любой точки Северного полушария, независимо от рельефа местности. Любоваться последним суперлунием 2025 года не помешают ни высокие деревья, ни холмы, ни городская застройка.