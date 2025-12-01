Холодная Луна: что принесет полнолуние 5 декабря всем знакам зодиака

В материале РИАМО — о том, как полнолуние в декабре скажется на представителях зодиакальной дюжины.

Чем необычно грядущее полнолуние 5 декабря

В последний месяц уходящего года полнолуние наступит 5 декабря в 02:14 по московскому времени. Оно известно как Холодная Луна — именно так его назвали коренные американцы, поскольку в их культуре это полнолуние предвещало наступление настоящих морозов.

Но не только этим необычно грядущее полнолуние. Нас ожидает последнее суперлуние в этом году (и более того — до ноября 2026 года). 5 декабря Луна будет на минимальном расстоянии от Земли, из-за чего она будет казаться ощутимо больше и ярче.

Работа с информационным полем: что принесет полнолуние 5 декабря всем знакам зодиака

Декабрьское полнолуние состоится в воздушном знаке — в Близнецах, благодаря чему мы станем более коммуникабельными, любопытными, а информационный поток будет на пике.

Если вы давно мечтали записаться на обучающие курсы или прочитать книгу — пора это сделать. Можно обмениваться идеями с друзьями и даже случайными попутчиками — в ходе разговоров можно прийти к неожиданным открытиям, а еще обзавестись полезными связями.

Можно решиться на серьезный разговор, который вы откладывали. Он пройдет хорошо при том условии, что вы не будете рубить правду-матку, а пустите диалог в мирное русло. Больше задавайте вопросы и поменьше выносите вердикты. В ходе такой беседы можно будет понять мысли и чувства другого человека и, возможно, закончить давний спор и вражду.

Благоприятно это время для творческих процессов: блогеры будут на пике своей производительности. Можно снимать короткие видео, писать посты в социальных сетях, записывать подкасты.

Хорошо и расчистить свое информационное поле: если вы давно не интересуетесь какими-то людьми, от них пора отписаться.

Чего делать точно не стоит в это полнолуние, так это действовать на эмоциях. Так, у многих может возникнуть желание кричать о проблемах или нанесенной обиде в своих социальных сетях, снабжая все это яркими эмоциями. Этого делать не стоит — в дальнейшем вы пожалеете о такой откровенности.

Также лучше избегать распространения непроверенной информации — сейчас возможно курсирование фейков.

Еще одно табу на день полнолуния — попытка охватить много дел сразу. Вы попросту устанете и выходные проведете пластом на кровати. Приятного в этом мало.

Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 5 декабря

Фото - © Сгенерировано ИИ

Овен: Именно ваш знак рискует сболтнуть лишнего и начать писать сообщения друзьям в 3 часа ночи. Настолько вас будет разрывать от желания общаться. Попробуйте избегать конфликтов, направив энергию на спорт.

Телец: В фокусе вашего внимания — финансовые вопросы. Все вокруг как будто сговорились и начали спрашивать вас о зарплате, быте и ваших обязанностях. Это может казаться назойливым, придется потерпеть.

Близнецы: Полнолуние наделит ваш знак легкостью, харизмой и любознательностью. Захочется успеть везде и всюду. Главное — не распыляться на тысячи дел. Возможно судьбоносное знакомство.

Рак: Вас могут засосать какие-то эмоциональные разговоры о том, что у вас на душе. Если не хотите пускать кого-то в глубины своей личности, выставляйте четкие границы.

Лев: Внезапно захочется публично себя как-то проявить. В ответ — много быстрых реакций и… критики, к которой вы не то чтобы готовы. Не стоит расстраиваться, люди просто не привыкли к вашей яркости и талантам.

Дева: Придется заняться рабочими вопросами. Какие-то процессы нужно будет отрегулировать, чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Также стоит избегать самокритики: вы и так делаете слишком много, не стоит нагружать себя.

Весы: Хорошо бы взять пару дней паузы от социальных сетей и любого медиа-контента. Это приведет к душевному равновесию и очищению мыслей от разной суеты. Вместо этого возьмите небольшой отпуск и съездите в другую страну.

Скорпион: Вам захочется докопаться до истины, понять какие-то процессы, которые давно занимали ваш ум. Хорошо в полнолуние смотреть сложные фильмы, чтобы дать пищу для своего интеллекта.

Стрелец: Вдруг партнер заявляет вам что-то такое, от чего вы теряете покой, и ваши мысли то и дело возвращаются к этому диалогу. Лучше взять небольшую паузу и провести этот день с друзьями. Решение придет к вам само — но позже.

Козерог: Много разговоров по работе, а рабочий чат буквально рвется от входящих сообщений. Будьте осторожнее: не стоит ничего отвечать на эмоциях. Зато можно заняться доведением неких проектов до ума.

Водолей: В фокусе внимания — заботы детей. Но также у вас будет желание отдыхать или хорошенько оторваться на каком-нибудь мероприятии. В целом настроение отличное, главное — правильно распределить свое время, чтобы все успеть.

Рыбы: Это полнолуние стоит использовать себе во благо: примите расслабляющую ванну, послушайте приятную сердцу музыку, хорошенько выспитесь. Это поможет вашей душе прийти в себя. Ваши домочадцы будут рады вашему внутреннему покою.