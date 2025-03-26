Город-крепость на подступах к Москве: подвиг жителей Подольска в годы Великой Отечественной войны

В материале РИАМО рассказываем о том, как Подольск в годы Великой Отечественной войны встал на защиту столицы, и о подвигах подольчан у станков заводов и с оружием в руках.

Подольск – город воинской славы и трудовой доблести

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Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года и стала крупнейшим стратегическим сражением Второй мировой войны. Немцы были уверены в своих силах и имели преимущество на треть в живой силе и в два раза – в танках, артиллерии, самолетах. Но они просчитались – сопротивление на подступах к столице оказалось намного сильнее, таким, что советской армии удалось отстоять Москву, а потом перейти в наступление.

На южных подступах к столице большую роль сыграл Подольск, который стал настоящим городом-крепостью. Здесь с захватчиками вместе с армией сражались горожане и ополченцы. Вокруг Подольска в кратчайшие сроки было возведено 16 баррикад с огневыми точками, 273 боевых укрепления, выкопаны противотанковые рвы и 16 километров окопов, сделано шесть лесных завалов протяженностью 8 километров. А еще горожане построили два моста через Пахру и проложили две узкоколейные железнодорожные ветки от мест заготовки дров до города.

Фашисты стояли в 30 километрах от Москвы, а подольчане несли трудовые смены у станков заводов и фабрик города, работая для фронта, бились с врагом с оружием в руках в рядах Красной Армии и ополчения. Этот подвиг не остался незамеченным – Подольску в 2016 году было присвоено звание «Город воинской славы», а в 2023 году – звание «Город трудовой доблести».

Подвиг подольских курсантов

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В ряды Красной Армии в годы Великой Отечественной войны вступили более 40 тысяч жителей Подольска, всего на территории города и района было сформировано больше 100 воинских соединений. Подольский батальон народного ополчения и истребительный батальон боролись с диверсантами, охраняли важные объекты инфраструктуры, помогали поддерживать общественный порядок. На защиту города встал и отдельный рабочий полк, и районные партизанские отряды – все, кто мог хоть чем-то помочь в защите Подольска и Москвы.

Молодые курсанты Подольского пехотного училища в октябре 1941 года в составе 43-й армии ценой тысяч жизней остановили врага. До сих пор неизвестно точное число погибших – от 2,5 до 3,5 тысяч курсантов. Они закрыли собой брешь в обороне. 5 октября по тревоге были подняты подольские курсанты. Совсем мальчишки – первого и второго курсов обучения, потому что старшие уже давно были на фронте. Вчерашние десятиклассники за несколько месяцев научились владеть оружием, стрелять, действовать организованно и слаженно, сообразно обстановке, знали тактические приемы боя. Они продержали Ильинский рубеж до 18 октября 1941 года, значительно замедлили продвижение немцев и дали время Красной Армии подтянуть резервы.

За годы войны 60 жителей Подольского района и Подольска были удостоены звания Героя Советского Союза, а шесть человек стали полными кавалерами ордена Славы. Всего медалями и орденами за боевую доблесть были отмечены более 10 тысяч жителей города.

Работа предприятий Подольска в годы Великой Отечественной войны

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В Подольске, как и во многих городах Советского Союза, в годы войны ни на минуту не останавливались заводы и фабрики, все работали для фронта и для Победы. Так, даже столярный цех Климовской фабрики игрушек перешел на производство санитарных носилок, лыжных палок, костылей, а городские швейные мастерские организовали пошив телогреек, ватных брюк, нательного белья для красноармейцев.

Подольский машиностроительный завод им. Орджоникидзе, до войны выпускавший продукцию для железнодорожного транспорта, с первых дней войны начал изготавливать бронекорпусы для танков, фюзеляжи для самолетов и корпуса для реактивных установок «Катюша». Часть завода была эвакуирована в Свердловск, а созданный на подольской земле всего за один месяц в результате практически ручного труда заводчан бронепоезд «Подольский рабочий» прошел славный боевой путь до Берлина.

В военные годы Подольский машиностроительный завод объединил на своей территории три производства. Помимо части собственного, в 1944 году на свободных территориях завода Бердянский механический завод производил раскройно-заготовительное оборудование, а Таганрогский завод «Красный котельщик» в 1942 году в Подольске выпускал паровые котлы.

Частично эвакуированный Подольский механический завод им. Калинина в самом Подольске смог запустить одну из плавильных печей литейного цеха и наладить производство кирок, лопат, окопных печей и другой продукции. Здесь же ремонтировались фронтовые автомобили.

Производили в Подольске патроны, разрабатывали новые боеприпасы и оборудование, внедряли новые технологии, помогавшие выпускать продукцию для фронта быстрее.

На Климовском машиностроительном заводе развернули производство не только снарядов, но и печек «буржуек», противотанковых ежей, лопат и многого другого, а швейный цех шил халаты и белье для госпиталей, маскировочные халаты для бойцов.

Все для фронта – дети и женщины не стояли в стороне

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Пока мужчины стояли на обороне страны, их места у станков заняли женщины и дети. Они перевыполняли план, собирали средства для вооружения Красной Армии, помогали раненым, собирали подарки фронтовикам. Дети работали наравне с женщинами, женщины не уступали в силе и воле мужчинам – весь город стал единым кулаком, давшим отпор врагу.

Работали жители города в госпиталях, которых было больше 30, помогали медикам. В городе обучали девушек-снайперов, которые уничтожили тысячи фашистов.

В годы войны жизнь Подольска была полностью перекроена и организована для защиты страны. Со своей задачей подольчане справились и вписали себя в страницы истории Победы.