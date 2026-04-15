Годы тяжелых испытаний: о чем День памяти жертв геноцида, сколько советских граждан было убито и как над ними издевались

В материале РИАМО вспоминаем о тяжелых годах Великой Отечественной войны, о нечеловеческих преступлениях немецко-фашистских захватчиков и о том, почему важно помнить о зверствах прошлого.

День памяти жертв геноцида советского народа: почему отмечается 19 апреля и как сохраняется история

О преступлениях против граждан нашей страны в годы Великой Отечественной войны каждый знает. Все мы ежегодно вспоминаем о жертвах немецко-фашистских захватчиков, о концлагерях, о зверских убийствах не только солдат, но и детей, и женщин, и стариков… Для каждого из нас это буквально генетическая память, когда в каждой семье есть свой герой, отстоявший нашу свободу и жизнь.

Каждый год мы отмечаем день, когда наша страна выстояла и победила: 9 Мая для большинства россиян — один из самых главных праздников. Но «праздник со слезами на глазах» не дает забывать о цене, которую заплатил Советский Союз за эту Победу.

19 апреля в России отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Дата выбрана не случайно, именно 19 апреля 1943 года был издан указ президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот документ стал правовым основанием расследований преступлений нацистов против советского народа и заложил основы привлечения к ответственности за военные преступления, преступления против мира и безопасности человечества. Такая работа велась с 1942 года чрезвычайной государственной комиссией.

Начиная с 2021 года, в рамках проекта «Без срока давности» 19 апреля ежегодно проходит акция «День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны», в ходе которой по всей стране проводятся памятные и просветительские мероприятия.

Благодаря работе историков, поисковиков и следователей в последние годы уже более чем в 30 регионах России завершились судебные процессы, признавшие преступления нацистских захватчиков актами геноцида советского народа.

27 января 2024 года в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области был открыт мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, ставшим жертвами геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Почему зверства в Советском Союзе называются геноцидом

В переводе с греческого слово «геноцид» (genos — род, племя и лат. caedo — убиваю) означает действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.

В основе нацистской идеологии, одним из главных авторов которой являлся Адольф Гитлер, лежала идея разделения народов на расы, занимающих разное положение в мировой истории. К «избранным» расам относились арийские народы (в первую очередь, немецкий), а к «отсталым» неарийские, к которым были причислены в том числе и советские граждане. Немецкая экспансия предполагала выселение населения СССР за Урал или уничтожение для того, чтобы расширить жизненное пространство немецкой нации, то есть арийской расы.

Именно так поступали гитлеровцы на территории нашей страны. В годы Великой Отечественной войны нацисты развернули систему концентрационных лагерей, осуществляли блокаду Ленинграда, проводили массовые расстрелы в Хатыни и Хацуни, на Змиевской балке и в Жестяной Горке, совершали многие другие военные преступления.

Признаками геноцида являются документы руководства вермахта, в которых военнослужащие освобождались от уголовной ответственности за преступления против советских мирных граждан и военнопленных.

Важной характеристикой оккупационного режима являлись массовые казни, которые нацисты проводили для устрашения населения и деморализации. Поводом при этом мог стать невыход на работу, чтение советских листовок, нарушение комендантского часа, несвоевременная явка на перерегистрацию и прочее. Даже подозрения при проверке документов было достаточно для того, чтобы на месте расстрелять ребенка или женщину.

Солдаты вермахта сжигали целые населенные пункты, часто вместе с жителями, и делали это в отместку на действия партизан. Это были так называемые «антипартизанские операции», когда «борьба с партизанским движением» становилась оправданным поводом для зверского уничтожения советских граждан.

Сколько граждан Советского Союза погибло в годы Великой Отечественной войны

За время Великой Отечественной войны погибло 26,6 миллиона советских граждан. Из них 5,2 миллиона человек умерли по дороге в больницы, 1,1 миллиона человек — в госпиталях, 3,4 миллиона пропали без вести или попали в плен. Еще 555 тысяч человек погибли из-за небоевых факторов — болезней, катаклизмов, были расстреляны.

Безвозвратные потери личного состава советских Вооруженных сил составили свыше 8,67 миллиона человек. Жертвами нацистской политики истребления, то есть геноцида, стали 13,7 миллиона человек. Это официальные данные, которые складываются из обследований тысяч массовых могил на освобожденной от оккупации территории, показаний свидетелей, вычислений. Доказано, что не менее 7,4 миллиона мирных советских жителей были преднамеренно убиты — расстреляны, сожжены, похоронены заживо. От каторжного труда и бесчеловечного обращения погибли еще 2,2 миллиона человек из числа угнанных в рейх остарбайтеров («восточных рабочих»). На оккупированных территориях от общего ухудшения условий жизни, голода и болезней преждевременно умерли (погибли) свыше 4,1 миллиона человек.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что жертвами геноцида советского народа гитлеровцами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны стали 15-16 миллионов человек, и это число может быть и больше — все зависит от методики подсчета.

Оккупация территорий Московской области в годы войны

В одной Московской области, которая была оккупирована с октября 1941 года по январь 1942 года, было уничтожено около двух тысяч сел и деревень, насильственно уведено в рабство 22 449 человек, из них к июню 1945 года возвратились на родину только 11969 человек.

24 июля 2023 года Московский областной суд признал установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период оккупации на территории Московской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, против не менее 26 766 человек мирных советских граждан и военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечности (человечества) и геноцидом национальных и этнических групп, народов Советского Союза.

Уголовная ответственность в России за отрицание геноцида

В начале апреля 2026 года Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. Он предусматривает внесение изменений в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса РФ и устанавливает ответственность в виде штрафа от 2 до 5 миллионов рублей или в размере доходов осужденного за период от года до пяти лет. Также будет возможно наказание в виде обязательных работ, принудительных работ на срок до 5 лет или же лишением свободы на тот же срок. Это наказание предусмотрено за повреждение и осквернение мест захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориалов жертв геноцида.

Одобрение геноцида или его отрицание, оскорбление памяти жертв будет караться штрафом в размере до 3 миллионов рублей, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или принудительными работами на срок до трех лет.