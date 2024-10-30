Гигантский младенец «Дитя Земли»: статуя, которая символизирует светлое будущее

Копия загадочной статуи младенца из пустыни Гоби вскоре появится в Москве. О том, что символизирует статуя и зачем ее представили в столице России – рассказываем в материале РИАМО.

Что представляет из себя статуя «Дитя Земли»

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Монументальная фигура спящего младенца появилась посреди пустыни Гоби в северо-западной части Китая в ноябре 2017 года. Статуя была создана при помощи 3D-моделирования, автором стал Донг Шубинг (Dong Shubing), профессор одного из ведущих университетов Китая, член Китайского союза скульпторов и Китайского общества искусств и ремесел.

Рассказывая о своем творении, Донг Шубинг отмечал, что смысл монумента – напомнить всем людям, что они, по своей сути, дети Земли, поэтому все мы должны относиться к своей планете как к матери, которую нужно оберегать и ценить.

Оригинальная фигура «Дитя Земли» возвышается на 4 метра, длина спящего младенца – около 15 метров. Для создания статуи Донг Шубинг отсканировал настоящего новорожденного ребенка, создал компьютерную модель, а затем на особом 3D-принтере выточил фигуру из небольших кусков песчаника терракотового оттенка. Собирали фигуру младенца уже на месте, в пустыне Гоби.

Интересно, что младенец одет в традиционные китайские штанишки с разрезом – «кайданку» – которые на протяжении многих веков позволяли китайским мамам обходиться без подгузников и постоянной стирки детского белья.

Район, где размещена статуя – совершенно необжитой, то есть фигура ребенка, по задумке автора, «контактирует» с Землей в самом первозданном ее виде. «Я специально выбрал эту обширную дикую местность, забытую городской цивилизацией и лишенную признаков жизни», – пояснял автор скульптуры в одном из интервью. Со временем этот забытый людьми клочок пустыни стал местом притяжения китайских и заграничных туристов.

Зачем «Дитя Земли» появится в Москве

В рамках международного симпозиума «Создавая будущее» в национальном центре «Россия» будет установлена уменьшенная копия китайской статуи младенца. 28 октября 2024 года «малыша» доставили Национальный центр из Санкт-Петербургской академии художеств, где скульптура была представлена в рамках персональной выставки Донга Шубинга.

Сам автор считает, что его работа должна «пробудить в людях уважение и память об ушедшей зеленой экологии», а еще – породить надежду на светлое экологичное будущее. Также зрители, по задумке Шубинга, должны прочувствовать и осознать долгий путь развития взаимопонимания между восточной и западной цивилизациями. «Дитя Земли» должно стать своего рода символом объединения и взаимопроникновения разных культур, которое позволит родиться цивилизации новых людей.



Выставка «Наследие для будущего» в национальном центре «Россия» откроется 4 ноября. Экспозиция представит работы молодых художников из России, Китая, Индии, Эфиопии и Бразилии.