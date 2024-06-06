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Где посмотреть кино под открытым небом: 11 летних кинотеатров Москвы

В материале РИАМО рассказываем об открытых кинотеатрах, которые можно посетить теплыми летними вечерами.

1. Летний кинотеатр в парке Олимпийской деревни

Этот летний кинотеатр оборудован навесом, так что наслаждаться киноискусством можно в любую погоду. В программе — сказки, мультфильмы, классика советского кинематографа, а также документально-познавательные картины.

Где: пересечение проспектов Мичуринского и Лобачевского

Когда: по пятницам и субботам в 18:00, возможны дополнительные сеансы, расписание можно узнать в телеграм-канале парка

Стоимость: бесплатно

2. «Москино Сокольники»

Фото - © Фотобанк Лори

В репертуаре — новинки кинопроката, советская и российская киноклассика, фестивальные и авторские картины, шедевры мирового кинематографа. Открытый кинозал рассчитан на 190 мест. На территории работает кафе для посетителей.

Где: Митьковский пр-т, 10, парк «Сокольники»

Когда: ежедневно с 19:00 до 02:00

Стоимость: от 350 руб. (по вторникам) до 550 руб., билеты можно купить онлайн, в случае дождя деньги будут возвращены

3. Летний кинотеатр в музее «Гараж»

Фото - © Сайт Garage Screen

Кинотеатр в музее «Гараж» готов представить зрителю экспериментальное и авторское кино, анимацию, документальные фильмы и фестивальные картины. Все показы ведутся на языке оригинала с русскими субтитрами.

Где: Крымский вал, 9, стр 32

Когда: расписание сеансов можно узнать на сайте

Стоимость: от 225 до 450 руб.

4. Кинопаркинг «Депо. Три вокзала»

Фото - © РИА Новости

Площадка расположена на территории парковки фудквартала «Три вокзала. Депо». Всего доступно более 100 машиномест, с которых виден фильм. Экран для показа имеет диагональ в 15 метров, звук синхронно транслируется по радио в колонки автомобиля. Можно заказать в авто блюда от резидентов фудмолла.

Где: ул. Новорязанская, 23, стр 1 (заезды открыты со стороны Ольховский улицы и Ольховского тупика)

Когда: ежедневно с 21:00 (расписание сеансов доступно на сайте)

Стоимость: паркинг стоит 150 рублей в час, при этом стоит учитывать, что парковка каршеринга и такси запрещена

5. Летний кинотеатр в Измайловском парке

Фото - © Фотобанк Лори

В Измайловском парке на протяжении трех летних месяцев планируются бесплатные кинопоказы. Правда, администрация парка не сообщает программу — но, если вы оказались в этих местах в погожий летний вечер, имейте в виду, что можно не только погулять, но и посмотреть интересный фильм.

Где: Народный проспект, 17, к 1, стр 15 — эстрада «Солнечная»

Когда: пятница, суббота, воскресенье в 21:00

Стоимость: бесплатно

6. Летний кинотеатр в саду им. Баумана

В саду им. Баумана, рядом с исторической сценой «Ракушка», проходят бесплатные киносеансы под открытым небом. В программе — классические и культовые произведения советского кинематографа для детей и взрослых.

Где: ул. Старая Басманная, 15а, стр 4

Когда: обычно по средам в 19:00, точное расписание можно узнать на сайте

Стоимость: бесплатно

7. Летний кинотеатр в Бабушкинском парке

В репертуаре — детские фильмы, семейное кино, классика кинематографа и документалистика.

Где: ул. Менжинского, 6

Когда: детские сеансы в пятницу и субботу в 19:00, затем сеанс для старшей аудитории, в воскресенье — один сеанс в 20:00. Расписание можно отслеживать в телеграм-канале парка

Стоимость: бесплатно

8. Летний кинозал на «Острове мечты»

Под открытым небом располагается летний кинотеатр на 164 места, вместо традиционных кресел — шезлонги. Каждый вечер проводятся два киносеанса (в том числе в формате «бесплатного предсеансового обслуживания» — новинки мирового кинопроката). На территории работает кинокафе.

Где: пр-т Андропова, 1

Когда: с 21:00, расписание можно узнать на сайте

Стоимость: от 800 до 1400 руб.

9. Летний кинотеатр на ВДНХ

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В этом летнем кинотеатре предусмотрен амфитеатр с тентом, подушками и пледами. В программе на первую декаду июня — детское кино, мультфильмы, сказки.

Где: пр-т Мира, 119

Когда: по пятницам, субботам и воскресеньям с 20:00, расписание доступно на сайте, обновляется за несколько дней до очередного показа

Стоимость: бесплатно, необходима предварительная регистрация, бронирование открывается за 48 часов до сеанса

10. SummerCinema

Организаторы обещают программу, состоящую из культовых картин российского и мирового кинематографа, также планируется показывать кинопремьеры и популярные сериалы.

Где: Берсеневская набережная, 14

Когда: сеансы начинаются в 21:40, расписание можно посмотреть на сайте

Стоимость: от 400 руб., купить билеты можно онлайн

11. «Плюс Дача» в парке Горького

Фото - © Плюс Дача в VK

Открытая киноплощадка представляет зрителям новые фильмы, классику кино, авторские работы, аниме и нашумевшие фестивальные картины, а также видеоэссе на околокинематографическую тематику.

Где: ул. Крымский Вал, 9, у Большого Голицынского пруда

Когда: по расписанию, опубликованному на сайте

Стоимость: бесплатно для подписчиков «Яндекс.Плюс», необходима регистрация