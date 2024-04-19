Где погулять в Москве на майских праздниках: три интересных маршрута

О том, по каким интересным и знаковым местам Москвы можно организовать прогулку в майские праздники, – в материале РИАМО.

Мы собрали 3 увлекательных маршрута, по которым можно прогуляться с друзьями или детьми, попутно узнавая историю городских зданий и изучая разнообразную архитектуру столицы. Составить план прогулок помогли Роман Прилипко и Константин Южный, основатели приложения ChallengeGo, которое позволяет совмещать физическую активность с познавательной деятельностью.

1. От Патриков до Хамовников – Москва литературная

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Этот прогулочный маршрут проходит вдоль особняков и многоквартирных домов, где в разные годы жили и работали знаменитые российские и советские деятели пера. На пути вам встретятся несколько музеев, в которые, при желании, можно заглянуть.

Начать прогулку стоит с площади Маяковского, где расположен памятник поэту, и двигаться по Большой Садовой улице. Первая на маршруте точка притяжения – музей-театр «Булгаковский дом» (Б. Садовая, 10). Коммуналка, в которой организован музей, стала прототипом «нехорошей» квартиры, где поселился Воланд со свитой в «Мастере и Маргарите».

Через квартал от музея Булгакова – Московский Музей современного искусства, обойдя который вы попадете на знаменитые Патриаршие пруды. Двигаясь вдоль них по Малой Бронной и свернув направо у Тверского бульвара, можно дойти до музея-квартиры Максима Горького (Малая Никитская, 6/2с5), которая расположилась в особняке Рябушинского. Это удивительное здание в стиле ар-нуво, спроектированное архитектором Федором Шехтелем. Если решите заглянуть в музей – обратите внимание на винтовую лестницу, камин в столовой и витражи, которые дополняют облик дома. Совсем рядом – музей-квартира Алексея Толстого (Спиридоновка, 2/6). Он расположен во флигеле особняка Рябушинского.

Следующий ориентир для прогулки – дом Николая Гоголя (Никитский бульвар, 7А). Здесь писатель прожил последние четыре года своей жизни. Стоит заглянуть во двор дома: памятник, который там стоит, изначально располагался на Гоголевском бульваре. Но, по свидетельствам современников, он настолько не нравился Иосифу Сталину, что скульптуру пришлось перенести в менее заметное место.

Фото - © Солодовникова Елена / Фотобанк Лори

Точка притяжения номер четыре – еще один корпус Московского музея современного искусства (Гоголевский бульвар, 10с1), во дворе которого находится хрустальная часовня, построенная по проекту Зураба Церетели. К писателям эта достопримечательность отношения не имеет, но взглянуть на нее определенно стоит.

Следующий знаковый объект на маршруте – улица Пречистенка, где располагается Государственный литературный музей Льва Толстого (Пречистенка, 11/8с1). Это один из старейших литературных музеев в России, он был основан в 1911 году и сейчас располагается в величественном особняке в стиле ампир, построенном в начале XIX века архитектором Афанасием Григорьевым.

Далее через Малый Левшинский переулок маршрут ведет к музею-квартире знаменитого русского писателя и поэта Андрея Белого (Арбат, 55/32). И заключительная точка познавательной прогулки – музей-квартира Александра Пушкина (Арбат, 53). Сам музей временно не работает, но можно взглянуть на особняк, в котором великий русский поэт прожил несколько месяцев после свадьбы. Здесь, у памятника поэту и его супруге Наталье Гончаровой, маршрут заканчивается.

Время в пути – от 60 минут, расстояние – 5 километров.

2. От Знаменки до Полянки – Москва центральная, туристическая

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

На эту небольшую прогулку можно пригласить друзей или родственников, которые приехали в Москву на майские праздники и хотят прогуляться по набережным, а также увидеть некоторые заметные столичные достопримечательности и интересные «дома с историей».

Маршрут начинается от станции метро «Боровицкая». Самое заметное здание в окрестностях метро – это, конечно, Дом Пашкова (Воздвиженка, 3/5 с1), который был построен по заказу разбогатевшего сына денщика Петра I. Это первое светское здание в Москве, из которого Кремль был виден сверху вниз, а не наоборот. Дом Пашкова упомянут и в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» как одно из красивейших зданий Москвы. Сейчас в нем располагается филиал Библиотеки имени Ленина. Кстати, во внутреннем дворе Дома Пашкова находится небольшая церковь Николая Чудотворца, изначально заложенная в 1531 году.

Вторая достопримечательность маршрута – Храм Христа Спасителя. О его непростой истории знают все, но наверняка не все догадываются о том, что в Храме Христа Спасителя существует смотровая площадка. С нее открывается потрясающий вид на Москву-реку и окрестные кварталы. Чтобы полюбоваться видом, правда, придется заплатить: стандартный билет стоит 400 рублей, льготный – 300.

Впрочем, полюбоваться на водную гладь и красоту столицы можно и бесплатно: прямо от храма через Москву-реку ведет Патриарший мост, выводящий на Берсеневскую набережную. По нему можно прогуляться, чтобы затем вернуться на Пречистенскую набережную и пройти по ней до третьей яркой достопримечательности на маршруте – Дома Перцовой (Курсовой пер.,1). Это весьма необычное многоэтажное здание в неорусском стиле, с фантазийными окнами и мозаиками. Оно было построено в 1907 году как доходный дом для творческих людей. Дом настолько большой, что занимает практически целый квартал. В разное время в нем жили Александр Куприн, Роберт Рождественский, Роберт Фальк и другие известные личности.

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

От дома Перцовой маршрут возвращается к Патриаршему мосту, чтобы довести до знаменитого «Дома на набережной» (Серафимовича,2) – памятника конструктивизма, в котором жила советская элита и номенклатура. Площади квартир в элитной многоэтажке доходили до 300 кв. м. Вокруг этого дома ходит немало слухов, в частности, беды его репрессированных жильцов приписывают тому, что для фундамента при постройке использовали старые надгробные плиты. Помимо богатой истории, «Дом на набережной» известен тем, что до 1952 года считался самым высоким жилым зданием в Москве.

По другую сторону ул. Серафимовича располагается Репинский сквер (Болотная площадь), главная достопримечательность которого – скульптурная группа «Дети – жертвы пороков взрослых». Это довольно свежая композиция, которая появилась в сквере в 2001 году, но интересна она не столько своими художественными достоинствами, сколько неоднозначностью.

Далее можно пройти по Малому Каменному мосту и выйти на улицу Большая Полянка. Здесь расположена финальная точка притяжения – Григорьевская церковь (Большая Полянка, 29а). Это – памятник архитектуры XVII века, а историю свою храм ведет еще со времен князя Василия Темного. Во время захвата французами и сожжения Москвы Наполеон лично приказал сохранить этот храм от огня. Зачарованный красотой здания, он сожалел, что не может перенести его в Париж.

Завершается маршрут у метро «Полянка».

Время в пути – от 50 минут, расстояние – 4 км.

3. От Пушкинской до Чистых прудов – Москва старинная, бульварная

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

Маршрут пролегает в самом центре столицы через «зеленые артерии» города и подходит тем, кто любит тенистые аллеи, зеленые бульвары и небанальную архитектуру.

Начинается маршрут от Нарышкинского сквера около ст. м. «Чеховская» (выход 14) или «Пушкинская» (выход 11). Первая достопримечательность (кроме памятников Твардовскому, Рахманинову и Высоцкому, расположенных в сквере) находится возле Московского музея современного искусства (Петровка, 25). Даже если вы не планируете посещать сам музей, можно заглянуть в его дворик, где выставлены десятки различных изваяний, от небольших до огромных, большинство из них – за авторством Зураба Церетели. Эта довольно необычная экспозиция достойна внимания хотя бы потому, что там собраны скульптуры множества известных личностей. Там же, кстати, можно взглянуть на фрагмент лестницы настоящей Эйфелевой башни.

Далее по плану – Петровский бульвар, а за ним Рождественский. Чуть в стороне от Петровского бульвара – Константинопольское патриаршее подворье (Крапивенский пер., 4), которое интересно необычным оформлением фасадов – в уникальном для Москвы исламском стиле.

Не доходя до Рождественского бульвара, стоит свернуть на Неглинную, чтобы полюбоваться доходным домом Фирсановой (Неглинная, 14 с1а). Это здание входит в архитектурный ансамбль знаменитых Сандуновских бань. В 1902 году, кстати, в доме Фирсановой жил Антон Павлович Чехов с женой Ольгой Книппер.

Далее можно свернуть на Рождественку и взглянуть на архитектурный ансамбль Рождественского монастыря. Это один из древнейших московских женских монастырей, он был основан еще в XIV веке матерью князя Владимира Храброго.

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

Внимания заслуживает также особняк Растопчиной (Рождественский бульвар, 14) с интересным фасадом и не менее интересной историей. Когда-то в нем проводились «павловские четверги», на которых присутствовали Гоголь, Герцен, Огарев, Чаадаев, Аксаков, Фет и другие яркие публицисты и писатели XIX столетия. Совсем рядом – дом братьев-декабристов Фонвизиных (Рождественский бульвар, 12/8 с1), строгий и помпезный. Именно здесь проходили собрания декабристов в начале позапрошлого века.

Чистопрудный бульвар, как и Рождественский, окружен историческими зданиями, у каждого из которых свой богатый «жизненный путь». Чуть поодаль располагается церковь Архангела Гавриила, или Меншикова башня (Архангельский пер., 15Ас9). Интересна она не только своим архитектурным обликом, но и тем, что долгое время она считалась самым высоким зданием в Москве.

Финал маршрута – Чистые пруды, которые раньше назывались Погаными, так как в них сбрасывали отходы из близлежащих мясных лавок и боен. Кстати, Чистыми они стали по указанию того же Меншикова, в честь которого назвали башню. Сейчас это – одно из любимых мест сбора молодежи и тех, кто предпочитает отдыхать под сенью деревьев в центре Москвы.

Время в пути – от 50 минут, расстояние – 4 км.