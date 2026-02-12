Где отметить Китайский Новый год в Москве 2026: программа мероприятий
В материале РИАМО — о том, какие мероприятия точно не стоит пропускать, если вы хотите соприкоснуться с китайской культурой.
Празднование китайского Нового года в Москве в 2026 году обещает быть грандиозным событием, охватывающим практически весь город и дарящим массу впечатлений и положительных эмоций. В материале РИАМО — о том, какие мероприятия ожидают жителей и гостей столицы в течение почти двух недель, с 16 февраля по 1 марта.
Фестиваль «Китайский Новый год» 2026
Манежная площадь
Фестиваль вновь вернется на улицы Москвы, став центром притяжения ценителей китайской культуры. Главным местом проведения станет Манежная площадь, превратившаяся в настоящую площадку для знакомства с жизнью Поднебесной. Посетителей ждут театрализованные представления, яркие шоу, музыкальные номера и веселые развлечения. Открытие фестиваля состоится 16 февраля. Расписание будет следующее:
18:30 — Торжественное открытие фестиваля
18:30 — Художественные выступления коллективов из Пекина
Выступление ансамбля народной музыки Акробатическое выступление
Выступление с классическим танцем
Традиционные боевые искусства ушу
18:50 — Танцевальное выступление от коллектива народного танца «Ингэ» провинции Гуандун
19:00 — Традиционный танец Льва
На Манежной площади будет работать Мастерская «Китайские традиции», где можно попробовать себя в изготовлении традиционных украшений и новогодних подарков. Полное расписание можно посмотреть здесь.
Время проведения: 16–23 февраля, 10:00–20:00
Где: Ул. Охотный ряд, д.2
Переход от Площади Революции к Манежной площади
Участники мероприятия погрузятся в праздничную атмосферу: смогут пообщаться с персонажами легенд, насладиться небольшими спектаклями уличных артистов и запечатлеть яркие моменты на фото. Детей ждет увлекательное путешествие-квест по старинным обычаям. В тематических зонах гости смогут загадать заветное желание, завязав ленту на символическом «Поезде желаний», а также создать памятную фотографию в стиле ретро. Здесь пересекаются разные культуры, создавая ощущение настоящего волшебства.
Время проведения: 16 февраля — 1 марта, 10:00–21:00
Где: Ул. Охотный ряд, д.2
Китайский Новый год 2026 на Болотной площади
Арт-павильон «Фабрика подарков» на Болотной площади приглашает всех отметить китайский Новый год вместе с ними. Здесь вас порадуют красочными декорациями и изделиями сотен местных брендов, создающих тематические подарки и символику. На верхнем этаже расположился фудкорт, где представлены эксклюзивные кулинарные шедевры московских ресторанов. А внизу проходят увлекательные занятия для всей семьи: уроки китайской каллиграфии, изготовление традиционных фонарей и другие интересные активности.
Время проведения: 16 февраля—1 марта, 09:00–22:00
Где: Репинский сквер
III Ежегодный Фестиваль Китайского Нового года в Ботаническом саду МГУ
Этот уникальный праздник проходит в оранжерее ботанического сада, создавая особую атмосферу гармонии природы и традиций Востока. Оранжерея украшена яркими цветами и декоративными элементами, отражающими дух китайского народа. Все желающие смогут насладиться красотой экзотических растений и одновременно окунуться в атмосферу древнего Китая.
Время проведения: с 7 февраля по 9 марта 2026
Где: проспект Мира, дом 26, строение 1
Китайский Новый год 2026 на колесе обозрения ВДНХ
Приглашаем провести необычный праздник на смотровой площадке «Солнце Москвы» на высоте 140 метров над землей. Вас ждёт насыщенная программа: театрализованные представления с китайскими мотивами, аквагрим для малышей и взрослых, оригинальная фотозона для эффектных фотографий, разнообразные мастер-классы и классические настольные развлечения. Завершится вечер впечатляющим шоу подсветки колеса обозрения.
Время проведения: 28 февраля с 12:00.
Где: Ул. 2-ая Останкинская, д. 3
Китайский Новый год 2026 в Дарвиновском музее
Выставка фотографий «О Китае, далеком и близком» открылась 29 января 2026 года в Государственном Дарвиновском музее Москвы. Она посвящена китайской культуре, архитектуре, природе и развитию российско-китайских культурных и технологических связей. Организованная при поддержке Китайского культурного центра, выставка приурочена к празднованию китайского Нового года. Представлены лучшие фотографии участников конкурса, отражающие разнообразие китайской культуры и традиций.
Где: ул. Вавилова, д. 57
Праздник весны в Центральном детском магазине
С 16 февраля по 1 марта детский центр научных открытий «ИнноПарк» в Центральном детском магазине организует серию бесплатных мастер-классов. Участники смогут научиться создавать разнообразные праздничные аксессуары китайской культуры, включая классические китайские фонарики, красные конверты «хунбао» для поздравлений с удачей, искусные вырезанные изделия «цзяньчжи» и украшения с тематическими изображениями китайского Нового года.
Время проведения: 21–22 февраля, 12:00–18:00
Где: пр-д Театральный, д. 5, стр. 1
Праздник китайских фонарей в «Три вокзала. Депо»
Три вокзала. Депо» подготовил яркую программу к Китайскому Новому году — празднику с тысячелетней историей. 26 февраля фудмолл превратится в уголок древнего Китая, где оживут легенды, зазвучат древние ритмы и раскроется магия многовековой культуры.
Программа вечера:
- величественное шествие огромной огненной красной лошади;
- театрализованный номер барабанщиков «Воины‑Драконы»;
- изящные танцовщицы в традиционных платьях;
- кульминацией вечера станет завораживающее шоу мгновенной смены лиц.
Сбор гостей в 16:00
Особое место в программе займет праздник китайских фонарей — древняя традиция, символизирующая свет, надежду и новые начинания. Берите с собой близких и друзей и приходите на праздник 1 марта — в этот день традиции встретятся с современностью!
Время проведения: открытие 26 февраля в 16:00, закрытие 1 марта
Где: ул. Новорязанская, д. 23, стр. 1
Китайский Новый год на «Острове мечты»
Парк «Остров Мечты» вновь присоединится к фестивалю «Китайский Новый год в Москве». Праздничные мероприятия пройдут 21 и 28 февраля с 13:00 до 18:00.
В программе гостей ждут парадные шествия от артистов в аутентичных костюмах и ростовые герои, яркие традиционные шоу-программы с барабанами и гигантским драконом, танцевальные номера, а также тематические мастер-классы и интерактивные спектакли для гостей всех возрастов.
Где: пр-т Андропова, д. 1
Празднование Китайского Нового года 2026 в «Москино»
В кинопарке «Москино» подготовят яркую программу к китайскому Новому году в рамках проекта «Зима в Москве». Гости смогут принять участие в квесте с драконом по мотивам восточных легенд, увидеть театрализованные шоу с барабанщиками и философский спектакль о дружбе, отваге и исполнении своей заветной мечты. Кроме того, все желающие смогут расписать китайские фонарики и сделать запоминающиеся фотографии на фоне кинодекораций Соборной площади, катаясь на коньках.
Время проведения: 28 февраля и 1 марта с 12:00 до 18:00
Где: пос. Краснопахорское, кв-л № 107
День Красного коня в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева
В здании главной экспозиции музея специалисты подготовили познавательную лекционную программу, где посетители смогут узнать больше о лошадях, процессе их одомашнивания, а также о традициях встречи Нового года по восточному календарю.
Для самых маленьких гостей музея будет организована творческая мастерская, где они смогут самостоятельно изготовить традиционный китайский бумажный фонарик.
Время проведения: 21 февраля 12:00–16:00
Где: улица Малая Грузинская, дом 15