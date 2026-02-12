Где отметить Китайский Новый год в Москве 2026: программа мероприятий

В материале РИАМО — о том, какие мероприятия точно не стоит пропускать, если вы хотите соприкоснуться с китайской культурой.

Празднование китайского Нового года в Москве в 2026 году обещает быть грандиозным событием, охватывающим практически весь город и дарящим массу впечатлений и положительных эмоций. В материале РИАМО — о том, какие мероприятия ожидают жителей и гостей столицы в течение почти двух недель, с 16 февраля по 1 марта.

Фестиваль «Китайский Новый год» 2026

Фото - © Е. Самарина. Mos.ru

Манежная площадь

Фестиваль вновь вернется на улицы Москвы, став центром притяжения ценителей китайской культуры. Главным местом проведения станет Манежная площадь, превратившаяся в настоящую площадку для знакомства с жизнью Поднебесной. Посетителей ждут театрализованные представления, яркие шоу, музыкальные номера и веселые развлечения. Открытие фестиваля состоится 16 февраля. Расписание будет следующее:

18:30 — Торжественное открытие фестиваля

18:30 — Художественные выступления коллективов из Пекина

Выступление ансамбля народной музыки Акробатическое выступление

Выступление с классическим танцем

Традиционные боевые искусства ушу

18:50 — Танцевальное выступление от коллектива народного танца «Ингэ» провинции Гуандун

19:00 — Традиционный танец Льва

На Манежной площади будет работать Мастерская «Китайские традиции», где можно попробовать себя в изготовлении традиционных украшений и новогодних подарков. Полное расписание можно посмотреть здесь.

Время проведения: 16–23 февраля, 10:00–20:00

Где: Ул. Охотный ряд, д.2

Переход от Площади Революции к Манежной площади

Участники мероприятия погрузятся в праздничную атмосферу: смогут пообщаться с персонажами легенд, насладиться небольшими спектаклями уличных артистов и запечатлеть яркие моменты на фото. Детей ждет увлекательное путешествие-квест по старинным обычаям. В тематических зонах гости смогут загадать заветное желание, завязав ленту на символическом «Поезде желаний», а также создать памятную фотографию в стиле ретро. Здесь пересекаются разные культуры, создавая ощущение настоящего волшебства.

Время проведения: 16 февраля — 1 марта, 10:00–21:00

Где: Ул. Охотный ряд, д.2

Китайский Новый год 2026 на Болотной площади

Фото - © Максим Денисов. Mos.ru

Арт-павильон «Фабрика подарков» на Болотной площади приглашает всех отметить китайский Новый год вместе с ними. Здесь вас порадуют красочными декорациями и изделиями сотен местных брендов, создающих тематические подарки и символику. На верхнем этаже расположился фудкорт, где представлены эксклюзивные кулинарные шедевры московских ресторанов. А внизу проходят увлекательные занятия для всей семьи: уроки китайской каллиграфии, изготовление традиционных фонарей и другие интересные активности.

Время проведения: 16 февраля—1 марта, 09:00–22:00

Где: Репинский сквер

III Ежегодный Фестиваль Китайского Нового года в Ботаническом саду МГУ

Фото - © Игорь Захаров. Mos.ru

Этот уникальный праздник проходит в оранжерее ботанического сада, создавая особую атмосферу гармонии природы и традиций Востока. Оранжерея украшена яркими цветами и декоративными элементами, отражающими дух китайского народа. Все желающие смогут насладиться красотой экзотических растений и одновременно окунуться в атмосферу древнего Китая.

Время проведения: с 7 февраля по 9 марта 2026

Где: проспект Мира, дом 26, строение 1

Китайский Новый год 2026 на колесе обозрения ВДНХ

Фото - © Пресс-служба ВДНХ

Приглашаем провести необычный праздник на смотровой площадке «Солнце Москвы» на высоте 140 метров над землей. Вас ждёт насыщенная программа: театрализованные представления с китайскими мотивами, аквагрим для малышей и взрослых, оригинальная фотозона для эффектных фотографий, разнообразные мастер-классы и классические настольные развлечения. Завершится вечер впечатляющим шоу подсветки колеса обозрения.

Время проведения: 28 февраля с 12:00.

Где: Ул. 2-ая Останкинская, д. 3

Китайский Новый год 2026 в Дарвиновском музее

Фото - © Елизавета Кирина. Шанхай. Сцена сбора чая в шоу Impression Lijiang/darwinmuseum.ru

Выставка фотографий «О Китае, далеком и близком» открылась 29 января 2026 года в Государственном Дарвиновском музее Москвы. Она посвящена китайской культуре, архитектуре, природе и развитию российско-китайских культурных и технологических связей. Организованная при поддержке Китайского культурного центра, выставка приурочена к празднованию китайского Нового года. Представлены лучшие фотографии участников конкурса, отражающие разнообразие китайской культуры и традиций.

Где: ул. Вавилова, д. 57

Праздник весны в Центральном детском магазине

Фото - © Пресс-служба Центрального детского магазина (ЦДМ)

С 16 февраля по 1 марта детский центр научных открытий «ИнноПарк» в Центральном детском магазине организует серию бесплатных мастер-классов. Участники смогут научиться создавать разнообразные праздничные аксессуары китайской культуры, включая классические китайские фонарики, красные конверты «хунбао» для поздравлений с удачей, искусные вырезанные изделия «цзяньчжи» и украшения с тематическими изображениями китайского Нового года.

Время проведения: 21–22 февраля, 12:00–18:00

Где: пр-д Театральный, д. 5, стр. 1

Праздник китайских фонарей в «Три вокзала. Депо»

Три вокзала. Депо» подготовил яркую программу к Китайскому Новому году — празднику с тысячелетней историей. 26 февраля фудмолл превратится в уголок древнего Китая, где оживут легенды, зазвучат древние ритмы и раскроется магия многовековой культуры.

Программа вечера:

величественное шествие огромной огненной красной лошади;

театрализованный номер барабанщиков «Воины‑Драконы»;

изящные танцовщицы в традиционных платьях;

кульминацией вечера станет завораживающее шоу мгновенной смены лиц.

Сбор гостей в 16:00

Особое место в программе займет праздник китайских фонарей — древняя традиция, символизирующая свет, надежду и новые начинания. Берите с собой близких и друзей и приходите на праздник 1 марта — в этот день традиции встретятся с современностью!

Время проведения: открытие 26 февраля в 16:00, закрытие 1 марта

Где: ул. Новорязанская, д. 23, стр. 1

Китайский Новый год на «Острове мечты»

Фото - © Максим Денисов. Mos.ru

Парк «Остров Мечты» вновь присоединится к фестивалю «Китайский Новый год в Москве». Праздничные мероприятия пройдут 21 и 28 февраля с 13:00 до 18:00.

В программе гостей ждут парадные шествия от артистов в аутентичных костюмах и ростовые герои, яркие традиционные шоу-программы с барабанами и гигантским драконом, танцевальные номера, а также тематические мастер-классы и интерактивные спектакли для гостей всех возрастов.

Где: пр-т Андропова, д. 1

Празднование Китайского Нового года 2026 в «Москино»

Фото - © пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В кинопарке «Москино» подготовят яркую программу к китайскому Новому году в рамках проекта «Зима в Москве». Гости смогут принять участие в квесте с драконом по мотивам восточных легенд, увидеть театрализованные шоу с барабанщиками и философский спектакль о дружбе, отваге и исполнении своей заветной мечты. Кроме того, все желающие смогут расписать китайские фонарики и сделать запоминающиеся фотографии на фоне кинодекораций Соборной площади, катаясь на коньках.

Время проведения: 28 февраля и 1 марта с 12:00 до 18:00

Где: пос. Краснопахорское, кв-л № 107

День Красного коня в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева

Фото - © Сайт мэра Москвы

В здании главной экспозиции музея специалисты подготовили познавательную лекционную программу, где посетители смогут узнать больше о лошадях, процессе их одомашнивания, а также о традициях встречи Нового года по восточному календарю.

Для самых маленьких гостей музея будет организована творческая мастерская, где они смогут самостоятельно изготовить традиционный китайский бумажный фонарик.

Время проведения: 21 февраля 12:00–16:00

Где: улица Малая Грузинская, дом 15