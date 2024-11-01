Гадания на кофейной гуще: как увидеть свое будущее в чашке кофе?

В материале РИАМО – об одном из самых древних способов предсказаний своей судьбы.

1 ноября любители гаданий и кофе отмечают интересный праздник – День гадания на кофейной гуще. Откуда этот праздник взялся – достоверно никто не знает, вероятно, всему виной интерес многих людей к эзотерике и различным гаданиям, даже если и просто в шутку. В материале РИАМО – об этом необычном празднике и нескольких способах гадания на кофе.

Когда начали гадать на кофейной гуще

Фото - © Temuri rajavi. Собственная работа/Wikipedia.org

Исследователи полагают, что такой способ гадания и предсказывания будущего появился на Востоке, когда султаны пользовались услугами соответствующих мудрецов, и ему не менее семи веков. Есть также сведения, что подобным способом гадания пользовались и перуанцы. В Европе данный ритуал появился в XVI веке в Англии, а потом распространился и по другим европейским странам. Однако первенство оспаривают и итальянцы, поскольку гадание на кофейной гуще было известно еще во времена Римской Империи.

В России кофе как напиток получил известность при Петре I, а гадание по кофейной гуще стало популярным при дворе императрицы Елизаветы Петровны. Такое занятие было доступно только дворянскому кругу, поскольку кофе тогда было весьма дорогим товаром. Кстати, в последствии на русском языке было выпущено немало пособий (в том числе и «Энциклопедия гадания на кофейной гуще») и справочников для интерпретации кофейных узоров.

В чем заключается смысл гадания на кофейной гуще

Фото - © Сергей Молодиков / Фотобанк Лори

Гадание на кофейной гуще — это одно из самых распространенных проявлений бытового оккультизма. Смысл его заключается в изучении формы кофейной гущи, остающейся в чашке после того, как кофе выпит.

У этого способа гадания даже существует собственный термин – тассеография.

Как правильно гадать на кофейной гуще

Фото - © Куликова Вероника / Фотобанк Лори

Для начала необходимо правильно сварить кофе. Для этого вам понадобятся:

турка,

натуральный кофе – свежемолотый или молотый,

чистая вода – в идеале колодезная, но подойдет и фильтрованная,

небольшая чашка или блюдце без рисунков,

чайные ложки.

Не используйте никакие добавки в виде сахара, корицы, молока, орехов и т.д. Они лишь исказят «рисунок» и сделают гадание неточным.

Чтобы получить правильную консистенцию, вам понадобится три чайных ложки молотого кофе на 100 мл холодной воды.

Положите порошок в турку и залейте его холодной водой. Перемешайте и варите на слабом огне до кипения. После этого быстро снимите турку с плиты. Вылейте кофе в чашку вместе со всей гущей.

Теперь можно перейти непосредственно к гаданию.

Заранее сформулируйте свой вопрос – до того, как вы отопьете первый глоток. Медленно пейте напиток, размышляя над своим вопросом. Когда на дне чашки останется несколько глотков, гуща и немного жидкости, накройте чашку блюдцем. Проведите над ним несколько круговых движений левой рукой, повторяя при этом вслух свой вопрос. После этого возьмите чашку левой рукой и резко переверните ее от себя, придерживая правой рукой блюдце. Когда чашка будет опрокинута, посчитайте до семи, а затем поднимите ее с блюдца. Теперь как можно скорее распознавайте символы на дне чашки, подключив воображение.

Как толковать увиденное в кофейной гуще

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Вдоль стенок чашки появляется замысловатый кофейный узор. Именно в его хитросплетениях и можно прочесть свое прошлое, настоящее и будущее, а кроме того, получить ответы на важные вопросы.

Обратите внимание, что значение символов меняется в зависимости от расположения на чашке. Так, гуща в блюдце – это прошлое, а рисунки внутри чашки – настоящее и будущее. Те узоры, что расположены ближе к краям чашки, – это настоящее и ближайшее будущее. А отдаленное будущее – это рисунки, уходящие в глубину чашки, к ее дну.

Прежде всего оцените густоту кофейной гущи. Темные, плотные участки говорят о неприятностях. Ажурный, достаточно легкий узор предвещает светлые события и счастливые моменты. Обращайте внимание на четкие и крупные символы. Именно они сыграют решающую роль в дальнейшем. Однако долго не рассуждайте, пытаясь определить, на что похожа та или иная фигура. Первое, что придет на ум, и есть правильный вариант расшифровки знаков.

Среди кофейных узоров выделяют линии, кружки, короны, ромбики, кресты, квадраты, углы, треугольники, овалы, дома, животных, мебель, окна, человеческие фигуры, цветы, деревья, цифры, буквы. Каждому из них приписывается собственное значение.

Круг обычно говорит об отношениях с людьми. Вы умеете завязывать отношения и заводить друзей. Но несколько кругов в одном поле или же зона, усеянная точками, показывает сферу финансов. Чем больше кругов и точек, тем больше будет доход.

Квадрат предвещает скорые перемены благоприятного характера, но какие именно — сюрприз. Изменения могут произойти как на работе, так и дома.

За рост карьеры отвечает треугольник. Если же таких фигур несколько, то прибыль не за горами, как и внезапная премия.

Увидеть овал для одиночек — к будущей свадьбе. Для замужних — к пополнению в семье. Коснется это вас или родственников, зависит от вопроса.

Ромб принесет радость и счастье, только для этого придется приложить немного усилий. Но не бойтесь трудностей, они пойдут вам на пользу.

Длинные и прямые линии сулят крепкое здоровье и жизненные силы, волнистые — к путешествию, пунктир — к расходам и тратам. А вот ломаные, извилистые, неопределенной формы линии предвещают ссоры с окружающими и указывают на лицемерных врагов.

Образ человеческой головы из кофейной гущи может иметь очень разные значения:

голова без туловища — приближение человека, который может решить вашу судьбу;

поднятая голова – в вашей жизни присутствует влиятельный покровитель;

опущенная голова — произойдет какая-то беда;

голова в профиль — благоприятное решение дела;

женская голова — романтика, чувства, любовные отношения;

голова мужчины — разлука, разрыв отношений;

несколько голов — у вас есть несколько помощников, которые способны решить ваши трудности.

Дерево символизирует ваш очаг, дом и семью. К этому изображению следует относиться очень внимательно. Каждая ветвь способна характеризовать ваши семейные отношения. Так, если ветки сломаны или некоторые из них опущены вниз, следует ожидать потери близких людей. Птица или гнездо говорит о прибавлении в семье. Если рядом с деревом находится животное, это к новостям.

Конечно же, сердце будет указывать на то, каким будет ваш романтический союз. Само по себе появление такого знака говорит о том, что вы вскоре найдете серьезные отношения. Но если одна половинка его чуть больше другой, вполне вероятно, что разногласий и споров партнерам не избежать.

Река с разветвленной сетью притоков — хороший знак. Ваши мысли светлые и чистые, а в будущем вас ждет успех. Если русло реки и притоков очень извилистое, значит, вы не стыдитесь выражать свои эмоции. Однако будьте осторожнее, вашей добротой и отзывчивостью могут воспользоваться неприятные личности.

Из животных чаще всего в кофейной гуще прорисовываются слон, тигр, змея, собака, кот, птица, рыба, ящерица, лягушка и заяц. Слон обычно предвещает материальный достаток, тигр — злость, собака — верного друга, а кот — лжеца, который притворяется другом. Змея в окружении благоприятных символов намекает на мудрость и знания, в окружении отрицательных знаков — на врага. Птица обещает приятные известия и встречи с друзьями, рыба — человека, который обучит вас определенным навыкам. Лягушка предвещает удачу и здоровье, а вот заяц — борьбу с собственными страхами

Если осадок в чашке или блюдце напоминает мужской силуэт, — это предсказание грядущих перемен. Возможно, вас ожидает повышение на работе или новый виток в отношениях — трактовка зависит от запроса.

Женский образ в кофейной гуще говорит о появлении долгожданной любви. Это позитивный знак, символизирующий счастье, гармонию и семейный уют. Более подробная трактовка зависит от деталей образа: например, женщина может быть беременна, одета в платье или со шляпкой на голове.

Гора – символ надежности, упорства и терпения. Верный знак успеха в делах и здоровых амбиций. Он может вдохновить на то, чтобы смело добиваться целей.

Цифры:

1 – Вас любят.

2 – Неудача, болезнь, неприятное событие.

3 – Удачная сделка, прибыль, финансовый успех.

4 – Успех, удача.

5 – Сплетни, пустые разговоры, злые языки.

6 – Свадьба, женитьба, замужество.

7 – Семейное счастье, взаимная любовь.

8 – Размолвка с близкими.

9 – Знакомство.

10-100 – успех, удача.