Фестиваль «Спасская башня» 2024: даты проведения, программа и стоимость билетов

Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» в 2024 году пройдет с 23 августа по 1 сентября. До события больше месяца, но о том, чтобы попасть на него, стоит задуматься заранее – фестиваль очень популярен. В материале рассказываем, как пройдет фестиваль, кто будет участником и сколько стоят билеты.

Какие коллективы выступят на фестивале «Спасская башня» 2024

Участниками фестиваля станут военные оркестры из России, Белоруссии, Турции, Гвинеи и других стран. Так, Россию представят такие оркестры, как Президентский оркестр, Рота специального караула президентского полка, Центральный военный оркестр Минобороны, Военный образцовый оркестр Почетного караула, Оркестр суворовцев Московского музучилища и другие. Гостями из Белоруссии станут Ансамбль песни и танца внутренних войск республики, Рота почетного караула внутренних войск, Образцово-показательный оркестр внутренних войск республики. А из Турции на Красную площадь выйдет исторический ансамбль «Мехтер» города Инегёль. Выступит в Москве и первый женский оркестр Африки – «Амазонки Гвинеи».

Помимо выступлений оркестров гости и жители столицы смогут увидеть конное представление, которое будет проходить на территории ВДНХ. Организатором работы дневной площадки фестиваля стал Центр национальных конных традиций, созданный правительством Москвы вместе с Кремлевской школой верховой езды.

В программу фестиваля помимо вечерних представлений входят специальные проекты – «Военные оркестры в парках» и «Спасская башня детям». В рамках этих проектов выступают детские духовые оркестры, а их взрослые коллеги дают концерты на открытых городских площадках.

Программа фестиваля «Спасская башня» в 2024 году

В этом году участники и зрители «Спасской башни» вспомнят славную победу Петра Великого под Полтавой в 1709 году, отвагу русских героев Отечественной войны 1812 года, подвиги советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Станут героями и сегодняшние солдаты, врачи, волонтеры, сражающиеся за нашу Родину.

Фестиваль откроется 23 августа вечерним представлением в 20:00. По площади пройдут все военные оркестры-участники. Вечерние представления все пройдут на главной сцене и начинаться будут в 20:00. В последний день фестиваля, 1 сентября, состоится дневное представление в 12:00, а вечернее торжественно закроет «Спасскую башню».

Услышать военные оркестры можно уже сейчас и совершенно бесплатно. Например, 6 июля в 11:00 в Сокольниках начнется концерт Военного оркестра Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных сил Российской Федерации». А 7 июля в 15:00 на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ концерт даст Сводный военный оркестр 100-го Отдельного полка обеспечения и 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка гвардейской Таманской дивизии.

Представление программ фестиваля в среднем идет 2 часа 15 минут. Важно помнить, что в дни фестиваля Красная площадь будет закрыта для посещения с 16:00, с 19:00 по билетам возможен проход на трибуны. Музеи Кремля будут тоже работать до 16:00, а Мавзолей – в соответствии со своим расписанием.

Сколько стоят билеты на «Спасскую башню» 2024

Билеты на «Спасскую башню» можно купить на сайте фестиваля. Стоить одно посещение будет от 900 рублей до 7800 – в зависимости от места.

Дети до 7 лет могут посетить вечерние представления и платное дневное представление без отдельного билета в сопровождении взрослого с билетом. Но при этом отдельное место на трибуне такому ребенку не предоставляется.

Фотографировать во время фестиваля можно, но нельзя использовать вспышку, пользоваться штативами и техникой с большими объективами. Одним словом, можно пользоваться той техникой, которая не мешает другим зрителям.

На сайте фестиваля нужно ознакомиться с правилами посещения и одеваться в соответствии с погодой – в августе она может быть очень переменчивой.

История «Спасской башни»

В 2024 году фестиваль пройдет в 16-й раз, в прошлом году он был перенесен. За 15 лет Москва приняла 160 коллективов из 57 стран, а зрителями стали 860 тысяч человек. Это грандиозное и одно из самых ожидаемых событий лета.

На время фестиваля Красная площадь становится «полем сражения» оркестров армий разных стран мира. Только сражаются оркестры за любовь и восторги зрителей. На фестивале гармонично звучат военная, классическая, народная и эстрадная музыка, проходят парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу. Зрители могут увидеть показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты, и все это делает «Спасскую башню» одним из самых ярких и запоминающихся событий года.

Тематическим лейтмотивом XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» станет чествование защитников Отечества. Звучать тема будет так: «Защитникам Отечества посвящается!». Тематические направления выбирают каждый год, и именно такой подход помогает знакомить гостей «Спасской башни» с культурными, историческими и патриотическими ценностями нашего государства. Так внимание зрителей привлекают славные вехи истории России и позволяют прикоснуться к истории других стран, участвующих в фестивале.