«Движение первых»: что за организация и как вступить
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В материале РИАМО рассказываем о том, что представляет из себя «Движение первых», с какой целью оно было создано и чему могут научиться участники движения.
«Движение первых» – что за организация и в чем ее суть
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«Движение первых» – общественно-государственное движение, созданное 20 июля 2022 года. На официальном сайте организация позиционирует себя как «всероссийское сообщество детей и молодежи, которых объединяет стремление к саморазвитию и любовь к родине».
В числе целей «Движения первых»:
- содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации;
- организация досуга детей и молодежи;
- развитие различных форм детского и молодежного самоуправления;
- подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей;
- организация международного сотрудничества с детскими движениями других стран;
- развитие у детей и молодежи любви и уважения к Отечеству, бережного отношения к окружающей среде, общественно значимой и творческой активности;
- создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации.
В настоящий момент в «Движении первых» состоит около 5 миллионов человек.
Чем «Движение первых» похоже на пионерию и чем отличается
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Законопроект о создании движения был внесен в Госдуму 22 мая 2022 года, в день столетия советской пионерской организации, что само по себе довольно символично.
В целом «Движение первых» вполне можно назвать «продвинутой» версией пионерской организации. Участники движения могут быть разделены на отряды, руководят юными активистами наставники и вожатые. Разве что вместо пионерских дружин в «Движении первых» организованы первичные отделения (структурные подразделения, которые создаются на базе школ, детских и молодежных центров, колледжей или дворцов спорта).
Однако есть и некоторые отличия. Во-первых, вступление в «Движение первых» – дело добровольное (в то время как в пионеры принимали всех без исключения третьеклассников, не спрашивая согласия). Во-вторых, организация не подразумевает продвижение какой-либо партийной идеологии (пионеров же официально называли «юными борцами за дело коммунистической партии»).
Интересно, что слово «пионер» изначально пришло в русский язык из английского, где «pioneer» означает «первый», «первопроходец», «первооткрыватель». И на сайте «Движения первых», во вкладке «Миссия», прямым текстом декларируется: «Мы считаем себя ПИОНЕРАМИ своего Отечества!».
Чем занимаются участники «Движения первых»
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«Движение первых» подготовило двенадцать направлений развития и мотивации для детей и подростков, в числе которых наука и технологии, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, экология и охрана природы, патриотизм и историческая память.
Для участников движения проводятся тематические экскурсии для ознакомления с профессиями, различные мастер-классы и обучающие программы (например, курсы по созданию космических спутников, оказанию первой помощи или начальной военной подготовке).
В зависимости от личных предпочтений, любой участник может выбрать себе активность по душе. Можно, например, поучаствовать в волонтерском марафоне, сходить в юннатскую экспедицию, собрать команду единомышленников и создать собственный предпринимательский проект. А можно посетить редакции ведущих СМИ и узнать о тенденциях современного блогинга, пройти медиамарафон, стать участником большого хора или оркестра, придумать авторскую интерактивную экскурсию или проявить свои таланты в военно-патриотической игре «Зарница 2.0».
Существуют также масштабные всероссийские проекты. Например, проект «Юннаты Первых» создан для ребят, которые любят живую природу и заинтересованы в сохранении экологии. «МедиаПритяжение» – лучшая стартовая площадка для тех, кто планирует связать свою жизнь с журналистикой, телевидением, радио или созданием собственного контента. А проект «Школьная классика», организованный совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина, направлен на создание и развитие школьных и молодежных театров.
Что дает детям «Движение первых»
Фото - © РИА Новости
Участникам движения открываются широкие возможности как для обучения, так и для самореализации.
Ребята, принимающие участие в волонтерских активностях, получают преимущества при поступлении в вузы, техникумы или колледжи, также им начисляются верифицированные волонтерские часы на сайте Добро.рф.
Для кого-то программы движения становятся первой ступенькой на пути к карьере мечты. Например, победитель I и II сезонов проекта «МедиаПритяжение» стал самым молодым сотрудником корпорации VK. А фолк-группа «Ежевика», солистки которой являются участницами «Движения Первых», представляла Россию на Международном конкурсе детской авторской песни «Наше поколение».
Кто может стать участником «Движения первых»
Фото - © РИА Новости
Участниками движения могут стать школьники и студенты в возрасте от 6 до 18 лет. Также существует категория «участники-наставники», в нее входят совершеннолетние активисты движения. В ведении наставников – воспитательная работа, организация мероприятий и активностей, помощь юным участникам в раскрытии их потенциала, самореализации и профориентации. По достижении совершеннолетия участник движения, если захочет, сам может стать наставником.
Как вступить в «Движение первых»
Фото - © РИА Новости
Для того, чтобы стать участником «Движения Первых», вам нужно зарегистрироваться на сайте, найти в «личном кабинете» раздел «Заявления» и заполнить форму. Затем нужно выбрать из списка первичное отделение движения, находящееся рядом с вашим местом жительства (если нужного первичного отделения нет в списке, можно выбрать местное или региональное отделение).
Данные, указанные в заявлении, нужно будет подтвердить в течение 30 дней. Это можно сделать тремя способами:
- онлайн с помощью электронной подписи «ГосКлюч»;
- передать подписанный оригинал заявления в ваше отделение движения лично;
- отправить подписанный оригинал заявления по почте.
Информация о приеме в «Движение первых» будет направлена на электронную почту, указанную в заявлении.
Если участнику еще не исполнилось 14 лет, заявление могут направить его родители (или другие законные представители). Подростки в возрасте 14-18 лет пишут заявление самостоятельно.
Как стать участником-наставником «Движения первых»
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Стать участником-наставником могут люди старше 18 лет, имеющие образование не ниже среднего и (или) среднего профессионального. Заявление подается на платформе организации.
Направляя заявление в «Движение первых», потенциальный наставник должен предоставить документы об образовании и (или) квалификации, справку об отсутствии судимостей и (или) факта уголовного преследования, а также справку об отсутствии наказаний за употребление психотропных или наркотических веществ.
Если наставник хочет участвовать в воспитательной работе, у него должно быть дополнительное профессиональное образование по реализации программы воспитательной работы «Движения первых», подтвержденное документами установленного образца.