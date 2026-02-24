«Додо Пицца» и Додобоня: почему история с бездомной собакой может стоить компании репутации

В материале РИАМО рассказываем о громком скандале, в результате которого сеть ресторанов «Додо Пицца» начали «отменять» по всей стране.

Что за скандал случился в «Додо Пицце» в Челябинске

Фото - © Приют для животных «Того», г. Челябинск / VK

22 февраля десятки российских СМИ опубликовали историю об увольнении курьера «Додо Пиццы» за то, что тот прикрыл пледом бездомную собаку. Дворняжка прижилась на крыльце одного из заведений сети: она вела себя дружелюбно, грелась у дверей ресторана и никогда не заходила внутрь. Собаку, которой дали кличку Додобоня, регулярно подкармливали сотрудники и посетители пиццерии.

Все изменилось, когда в заведении сменился менеджер. Женщина потребовала, чтобы собаку перестали прикармливать: животным не место у точки общепита. Когда наступили морозы, кто-то из сотрудников накрыл Додобоню пледом, менеджер сразу высказала свое негодование: «Следующий кто укроет собаку пойдет за собакой. Я предупредила последний раз. Хотите ей помочь, заберите домой!» (пунктуация сохранена).

27-летний курьер «Додо Пиццы» Михаил Савицкий, увидев мерзнущую на снегу Додобоню, не смог пройти мимо и все-таки укрыл дворняжку пледом. Расплата последовала незамедлительно: Михаила уволили, а в чате кафе появилось сообщение: «Порча имущества. Мы не укрываем собак своими одеялами».

Михаил поделился историей в соцсетях, представители сети «Додо Пицца» в ответ заявили, что курьера уволили не из-за собаки, а из-за систематических прогулов и опозданий.

Волна народного возмущения и «отмена» «Додо пиццы» из-за Додобони

Фото - © сгенерировано ИИ

Неравнодушные люди из Челябинска организовали поиски Додобони, чтобы отправить ее в приют для бездомных собак. Однако на отлов ушло несколько часов: руководство пиццерии убрало с крыльца миску с кормом, и дворняжка убежала в поисках еды в соседние дворы.

Параллельно с поиском собаки люди в соцсетях начали «отменять» сеть пиццерий. Многие из завсегдатаев «Додо Пиццы» заявили, что больше в заведение — ни ногой, интернет-пользователи массово начали отзывать заказы.

Люди требовали от руководства компании объяснений, призывали к карательным мерам в отношении менеджера, которая жестоко обошлась с собакой. На женщину обрушилась волна хейта: зоозащитники настаивали на ее увольнении, некоторые даже предлагали внести сотрудницу в черные списки всех ресторанов страны.

Реакция ресторана «Додо пицца»: признание вины и политика pet-friendly

Фото - © Инна Грязнова / Фотобанк Лори

К утру 23 февраля волна общественного негодования достигла пика, и высшее руководство «Додо Пиццы» решило, что пора спасать репутацию компании.

«Ребята, мы видим волну комментариев и постов о ситуации с собакой и нашим курьером. Мы понимаем, почему это вызвало много боли и злости — когда речь идет о беззащитном животном, трудно оставаться равнодушными. Еще вчера мы обзвонили приюты и зоогостиницы города. Несколько приютов уже откликнулись, сейчас ведут поиски и поимки собаки. В какой бы приют она ни попала, мы возьмем ее содержание на себя: обследования и лечение до пристройства», — такая запись появилась в телеграм-канале сети.

Вечером 23 февраля к дискуссии о доброте и репутации присоединился Дмитрий Соловьев, CEO Dodo Brands: «Мы в „Додо Пицце“ всегда строили искренний и теплый бренд, основанный на общечеловеческих ценностях — доброте, сострадании и эмпатии. Именно поэтому для нас особенно важно открыто и честно говорить о произошедшем. (…) Мы признаем, что в этой ситуации нам не хватило бережной коммуникации и гибкости, а эпизод получился неоднозначным. Сожалеем о том, как он развивался, а также приносим искренние извинения Михаилу за излишне резкий тон».

Также руководитель сети рассказал, что созвонился с Михаилом Савицким, и компания «сделает все, чтобы достойно и справедливо завершить эту историю. Конечно, никакой речи об удержании стоимости пледов или штрафах не идет — Михаил получит свою оплату полностью». Управляющую пиццерии временно отстранили от работы.

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников сообщил, что отныне все пиццерии сети станут pet-friendly: в них можно будет приходить с домашними питомцами. К тому же компания планирует запустить программу помощи приютам для бездомных животных.

Финал истории с Додобоней: собаке найдут дом

Фото - © Приют для животных «Того», г. Челябинск / VK

К обеду 23 февраля стало известно, что Додобоню изловили и отправили в челябинский зооприют «Того». Об этом рассказали волонтеры: «Руководители приюта Елена и Михаил с утра искали и караулили Боню, и провели на улице около 7 часов! К счастью, все увенчалось успехом и Боня была поймана с профессиональной помощью отловщика. Она была размещена в теплую бытовку в приюте. Более подробную информацию о ней мы пока что предоставить не можем, так как Боня в процессе отхода от наркоза».

Герой истории Михаил Савицкий, в свою очередь, завел собственный телеграм-канал, посвященный громкой истории с собакой. Он написал, что ему пришли сотни сообщений о желании помочь и Додобоне, и ему самому. Сейчас Михаил общается с волонтерами приюта «Того» и обещает держать подписчиков в курсе развития событий. Скорее всего, в ближайшее время Додобоне предстоит адаптация, а потом руководство приюта начнет искать для нее новый дом и любящих хозяев.