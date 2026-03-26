«Дюна: Часть третья». Что известно о новом фильме Дени Вильнева и когда он выйдет

О чем расскажет финальная часть трилогии о пустынном мире Арракиса и какие актеры появятся на экране, читайте в материале РИАМО.

В конце марта 2026 года состоялась премьера трейлера третьей части «Дюны» Дени Вильнева. Этим фильмом канадский режиссер завершает трилогию, основанную на культовых романах фантаста Фрэнка Герберта.

О чем будет «Дюна: Часть третья»

Если первые два фильма трилогии были экранизацией первого романа Герберта (собственно, «Дюны»), то в основу третьей части лег роман «Мессия Дюны» – второй из шести, написанных американским автором. Правда, Вильнев утверждает, что для него эта «Дюна» – последняя, так что если студия решит развивать данную киновселенную дальше, то скорее всего с другими режиссерами.

Действие фильма происходит через 17 лет после второй части (в отличие от книги, где сюжетный промежуток составлял 12 лет). Правление Пола Атрейдеса, ставшего императором в конце предыдущего фильма, протекает нелегко: в галактике бушует война, а против власти нового правителя зреет заговор. Его участниками становятся орден Бене Гессерит, а также раса Тлейлаксу, обладающая уникальными технологиями. В частности, с помощью одной из них они создают клон Дункана Айдахо – учителя Пола, погибшего в первой части. Замешана в заговоре и новая жена главного героя, дочь предыдущего императора Ирулан.

Какие актеры появятся в новой «Дюне»

К своим ролям вернутся:

Тимоти Шаламе – Пол Атрейдес;

Зендая – Чани, возлюбленная Пола;

Флоренс Пью – Ирулан, жена Пола;

Ребекка Фергюсон – леди Джессика, мать Пола;

Хавьер Бардем – Стилгар, лидер фрименов;

Джош Бролин – Гурни Халлек, оружейный мастер Дома Атрейдесов;

Шарлотта Рэмплинг – Мохиам, глава ордена Бене Гессерит.

Кроме того, в роли «воссозданного» Дункана Айдахо на экраны вернется Джейсон Момоа, а партию сестры Пола, Алии Атрейдес, исполнит Аня Тейлор-Джой, которую зрители уже видели во второй картине – она появлялась в видениях Пола.

Появится в фильме и новый антагонист – Скайтейл, лицедел (то есть человек, способный менять внешность благодаря идеальному владению мускулатурой, в том числе лицевой), служащий расе Тлейлаксу. Его сыграл Роберт Паттинсон.

Трейлер. Когда выйдет «Дюна: Часть третья»

Премьера нового фильма Дени Вильнева в США запланирована на 18 декабря 2026 года. Если к тому времени крупные голливудские компании не вернутся на российский рынок, в кинотеатрах РФ третью «Дюну» можно будет посмотреть только в формате так называемого «предсеансового обслуживания».