Дикий огурец: что это за мем, откуда он взялся и какой в нем смысл

Откуда взялся мем про дикий огурец

В конце июля этого года в соцсетях случился настоящий бум вокруг дикого огурца. Так пользователи интернета прозвали овощ, который, по их мнению, является предком современного обычного огурца.

Создателем нового тренда считается пользователь TikTok с ником Colossus. В своем аккаунте он публикует разные познавательные видео с интересными фактами. Так, в январе 2025-го он выложил видео, в котором показал, как овощи и фрукты выглядели до селекции. В одном из роликов он продемонстрировал изображение современного огурца, а следом — его предполагаемого предка: маленький зеленоватый плод с шипами. Прозвал его он диким огурцом.

Удивительным образом видеоролик собрал больше трех миллионов просмотров, а пользователи в комментариях развернули целую дискуссию о том, достоверна ли информация, изложенная в видео.

Как дикий огурец стал мемом

Фото - © Sora

Распространяться этот мем, как это обычно бывает, стал на просторах TikTok. Сначала пользователи создавали видеоролики-пародии на оригинал и показывали другие овощи и фрукты, которые не рассматривал Colossus. На все это накладывали зловещую музыку. Какие-то из изображений подписывали фразами типа «до появления человека», «дикая кукуруза», «дикий помидор» и т.д., которые озвучивал голос искусственного интеллекта (он звучит так, будто это скучающий ботаник взял в руки микрофон и начал читать доклад по биологии на последней парте). Дальше — больше. Пользователи TikTok начали коверкать названия: «орбуз», «дикий кукуруз», «памедор» и т.д., чтобы сделать контент еще более абсурдным.

И именно изображение дикого огурца почему-то так зацепило пользователей, что в какой-то момент они развили вокруг него настоящий культ и стали вставлять изображение с этим овощем в разные другие ролики, не имеющие смысла. Так, например, в ролике обещают показать, как выглядит предок современного банана, а затем внезапно появляется изображение дикого огурца. Постепенно дикий огурец вышел за пределы тиктока и нашел признание в мем-картинках. Некоторые делались при помощи нейросетей.

Формула создания мема достаточно проста: достаточно показать любой объект и следом — дикий огурец. Это настоящая открытая площадка для творчества: кто-то вставляет знаменитостей, кто-то героев аниме, а кто-то просто выкладывает кота и пишет: «Дикий огурец».

Затем мем вышел за рамки дикого огурца и стал совсем психоделичным: появились картинки о диком спортзале (турники во дворе), диких супергероях, диких самоварах и даже дикой Надежды Бабкиной (что любопытно, артистка даже выложила этот ролик у себя в аккаунте).

Что означает мем про дикий огурец

Фото - © Wikipedia.org

Как это часто бывает с мемами (достаточно вспомнить мем про серьезного человека в очках скачать обои), мем про дикий огурец, по сути, лишен логики и смысла и именно этим так привлекает пользователей интернета. Он отвлекает от обыденности и разгружает голову, а странный юмор многим нравится.

В комментариях к видеороликам про дикий огурец можно увидеть мольбы некоторых пользователей помочь понять, в чем же прикол нового мема. В ответ — троллинг. Но некоторые все-таки поясняют: весь смысл как раз в абсурдности тренда, эффектах полной неразберихи и неожиданности.

Что такое дикий огурец на самом деле

Фото - © Iva Noel / Фотобанк Лори

Изображение дикого огурца, которое пользователи так активно вставляют в свои мемы, на самом деле вполне реальное — это африканский дикий огурец Cucumis africanus. Плоды этого растения (именно растения, а не овоща, т.к. в пищу он не пригоден из-за своей горечи) достигают длины до девяти сантиметров, имеют полосатый зеленый окрас и довольно плотные шипы-колючки.

Этот огурец часто используют в качестве декора, потому что по мере созревания он буквально «деревенеет» и становится очень плотным.

А вот настоящим предком современного огурца является Cucumis sativus — съедобный огурец, который прошел селекцию несколько раз, прежде чем стать вкусным, как сейчас.