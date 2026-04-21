День жен-мироносиц: история, традиции и значение праздника

День жен-мироносиц — это православный праздник, который отмечается во второе воскресенье после Пасхи. В 2026 году этот день выпадает на 26 апреля. Праздник посвящен женщинам, которые первыми возвестили миру о Воскресении Иисуса Христа, и является своеобразным православным аналогом Международного женского дня.

Кто такие жены-мироносицы

Жены-мироносицы — это женщины, которые следовали за Иисусом Христом, присутствовали при его распятии и первыми стали свидетелями Воскресения. Они принесли миро — ароматическое масло, используемое для погребального ритуала, чтобы помазать тело Христа. Среди известных мироносиц — Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария и Сусанна.

Мария Магдалина, одна из самых известных мироносиц, родилась в Магдале и была исцелена Иисусом от беснования. Она стала верной последовательницей Христа и не покинула его даже в момент распятия. Мария Магдалина первой возвестила апостолам о Воскресении Христа, за что ее называют равноапостольной.

В чем суть праздника

Суть праздника заключается в почитании жен-мироносиц как примера христианской любви и преданности. Эти женщины проявили мужество и самоотверженность, подвергая себя опасности ради Христа, ведь после распятия власти преследовали христиан: мироносиц могли арестовать по пути к пещере, и кто знает, каким могло бы быть наказание. В русском православии День жен-мироносиц также считается праздником всех женщин, чья жизнь связана с жертвенностью и заботой о близких.

Что значит слово «мироносицы»

Слово «мироносицы» происходит от слова «миро» — ароматическое масло, используемое в погребальных обрядах. Женщины принесли миро к гробу Христа, чтобы помазать его тело, но обнаружили, что гроб пуст. Ангел сообщил им о воскресении Христа, что стало первой благой вестью о победе над смертью.

Традиции и обычаи в День жен-мироносиц

Церковные службы

В этот день в православных храмах проходят специальные службы, посвященные женам-мироносицам. Священники в своих проповедях вспоминают подвиг этих женщин, их верность и преданность Христу.

Поздравления и подарки

В День жен-мироносиц принято поздравлять всех женщин-христианок, даря им цветы и подарки. Это могут быть иконы, православная литература, свечи. Светские подарки также не возбраняются, главное — порадовать женщин и уделить им внимание. Этот день считается праздником всех женщин, и они воспринимаются как именинницы.

Семейные и дружеские встречи

В старину этот праздник называли «бабьей братчиной», так как его отмечали только женщины. Мужчины не допускались к подготовке и празднованию. В этот день женщины собирались вместе, обменивались подарками и выбирали себе куму — душевную подругу на будущее. В современной России эта традиция сохранилась в виде семейных и дружеских встреч, где женщины могут провести время вместе, обсудить важные для них темы и просто отдохнуть.

Кулинарные традиции

Традиционно в этот день готовят блюда из яиц и курицы. В зависимости от фантазии хозяек, это могут быть как простые блюда, так и более сложные кулинарные изыски. В старину в барских домах могли удивить заливным из куриных гребешков, а сегодня популярны такие блюда, как жаркое из куриных сердечек или омлет на сырной «подушке».