День славянской письменности и культуры: какие мероприятия пройдут в Москве и Подмосковье

В материале РИАМО рассказываем о том, как в Московском регионе отпразднуют День славянской письменности и культуры 24 мая.

24 мая ежегодно в России отмечают День славянской письменности и культуры — праздник, призванный сплотить славянские народы и вспомнить создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. В честь этого праздника в Москве и Московской области пройдут концерты, выставки, мастер-классы и множество других интересных мероприятий.

День славянской письменности и культуры 2024: история и традиции праздника

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Ежегодно в России и ряде других стран 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день все вспоминают создателей славянской письменности — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые составили первую славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык, заложив тем самым основы славянской письменности.

Отмечать этот день стали в Болгарии еще с начала XIX века. В России, в 1863-м, в год тысячелетия создания славянской азбуки Кириллом и Мефодием, состоялось первое торжество по этому случаю. И тогда же было решено отмечать праздник ежегодно.

В советское время праздник был забыт, но изучение русского языка не останавливалось ни на секунду. В 1991 году праздник получил статус государственного, а центром торжеств уже несколько лет подряд является Москва.

Все события этого дня так или иначе направлены на изучение, сохранение и развитие языков славянской группы. Проводят и концерты, и фестивали, и лекции, и научные конференции. На языках славянской группы разговаривают более 400 миллионов человек. Сегодня языки претерпели много изменений, и порой очень трудно найти один корень у двух славянских языков. Но праздник призван сплотить славянские народы, имеющие общие истоки, традиции, обычаи и единое культурное пространство. Он напоминает о важности развития межкультурного, межнационального диалога и в то же время о сохранении национальной идентичности.

День славянской письменности и культуры в Москве

Красная площадь

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Центральной площадкой праздника в Москве станет Красная площадь. Здесь пройдет праздничный концерт. В нем примут участие выдающиеся российские музыканты, среди которых дирижер концерта Алексей Рубин, художественный руководитель и главный дирижер Московского Синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков, народный артист РФ Денис Мацуев, заслуженный артист РФ, народный артист Республики Башкортостан, народный артист Республики Татарстан Ильдар Абдразаков (бас), заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан Альбина Шагимуратова (сопрано), лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Большого театра России Анна Аглатова (сопрано), лауреат международных конкурсов, солистка Большого театра Беларуси Дарья Горожанко (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев (тенор), лауреат всероссийских и международных конкурсов Лев Бакиров (фортепиано), а также Российский национальный молодежный симфонический оркестр и сводный хор.

В программе концерта прозвучат русские народные песни, православные духовные песнопения, а также фрагменты из симфонических и оперных произведений П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова. Начнется концерт в 16:00.

Где: Красная площадь

Музей «Семья»

В музее «Семья» программа подготовлена на 25 и 26 мая.

25 мая состоится перфоманс и творческая встреча с мастером каллиграфии Александром Боярским. Встреча бесплатная, но нужна регистрация. Начало в 18:00. В рамках перформанса Александр распишет асфальт в парке «Красная Пресня».

26 мая пойдет интенсив, который будет полезен дизайнерам, художникам, каллиграфам и всем тем, кто увлекается живописью, графикой и искусством письма. На занятии по «старому и островному унциальному письму» Александр Боярский покажет свою технику работы пером, а слушатели напишут алфавиты, связки букв и альтернативные конструкции. Все желающие получат не только навыки владения пером и базовые навыки унциального письма, но также инструменты и плакаты с образцом шрифта. Билеты можно купить здесь.

Где: ул. Мантулинская, 5а, парк «Красная Пресня»

Библиотека иностранной литературы

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В библиотеке уже 20 мая начались дни славянских культур. Программа предусматривает книжные и художественные выставки, презентации книг, викторины и квизы, мастер-классы, разговорные клубы, концерты, публичные чтения, литературный марафон.

Так, участники смогут почитать на глаголице и кириллице, обсудят комедию Грибоедова «Горе от ума», познакомятся с творчеством славянских авторов и режиссеров. 24 мая состоится разговор о духовном наследии святых Кирилла и Мефодия и знакомство с книгой болгарского писателя Недялко Славова «Колокол».

Дети смогут сделать именной браслет из кожи с именем, написанным глаголицей, смастерить «птицу счастья» из лоскутков ткани, научиться вязать морские узлы, расписывать тарелки и создавать свечи.

25 мая состоится VII ежегодный фестиваль «СЛАВный день». Пройдут встречи с полиглотом Дмитрием Петровым, писателями Денисом Лукьяновым и Алесей Кузнецовой, киноведом Денисом Виреном и литературоведом Асей Занегиной. Также любой желающий сможет попрактиковаться в изучении славянских языков или познать себя через призму любимого литературного героя на уникальном мастер-классе по библиотерапии.

Найти подробное расписание мероприятий и зарегистрироваться можно на официальном сайте библиотеки.

Где: ул. Николоямская, 1

Музей славянской письменности «Слово»

В День славянской письменности и культуры в музее пройдет экскурсия «Кирилл и Мефодий: что на самом деле придумали два знаменитых брата?». На ней расскажут, в чем главная заслуга двух греческих братьев-монахов, какие события послужили толчком для возникновения славянской письменности и какое место занимают сегодня славянские языки в общем многообразии мировых языков.

Также 24 мая пройдет иммерсивный спектакль «Прошлое просит слова», а 25 мая состоится квиз «Кириллица как культурный код: миссия просвещения и рождение нации». Состоится мастер-класс и лекция об алфавитах.

Где: проспект Мира, 119, ВДНХ, музей славянской письменности «Слово»

Музей имени Андрея Рублева

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В музее 26 мая состоится семейный праздник, посвященный славянской письменности, памятникам древнерусской книжности и иконописи. Программа состоит из интерактивной тематической экскурсии «Письмо и книга в Древней Руси» и мастер-класса «Азбука древнерусской каллиграфии для детей и взрослых». Гости музея смогут посетить «Мастерскую книгописца» и познакомиться с процессом создания древнерусских книг, увидят предметы для обучения письму в Древней Руси, сходят на мастер-класс, где узнают о древнерусской каллиграфии и с пером в руке освоят основные типы древнерусских почерков.

Купить билеты в музей можно на официальном сайте музея.

Где: Андроньевская пл., 10, стр. 3

Детская библиотека № 63 им. И. С. Соколова-Микитова

Ко Дню славянской письменности и культуры в детской библиотеке № 63 им. И. С. Соколова-Микитова будет организована книжная выставка. Вниманию читателей предложат издания, знакомящие с истоками родного слова и основными историческими этапами развития русской культуры и письменности от Древней Руси до современной России, а также книги, рассказывающие об истории создания и развития кириллической азбуки, Житиях и трудах святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Где: ул. Полярная, 26, к1

День славянской письменности и культуры в Подмосковье

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В Московской области праздничные программы пройдут в парках и музеях. Так, 24 мая в 15:00 праздничный концерт состоится в наукограде Фрязино. А в городском парке Луховиц в день праздника все желающие смогут проверить свои знания об истории возникновения славянской письменности и создателях славянской азбуки.

Концерт-лекторий «От Руси до России» пройдет в Центральной библиотеке Лыткарина. В программе концерта — лучшие образцы русской академической музыки XIX–XX веков. Музыкальные произведения русских композиторов исполнят лауреаты международных конкурсов, артисты фортепианного квартета Anno Domini. Пройдет и презентация книг, нотных изданий и электронных дисков «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц». Пригласительные билеты можно забронировать в сообществе «ВКонтакте» или по телефону: +7 (495) 552-83-64.

25 мая можно посетить фестиваль народного творчества в Серигевом Посаде. Интерактивная программа фестиваля погрузит гостей в мир русских традиций и обычаев, а большой народный хоровод станет символом единства.

В этот же день в музее-усадьбе «Мураново» состоится литературный фестиваль «Про речь». Основная программа фестиваля посвящена слову во всех его проявлениях. Гостей Муранова ждут ярмарка-продажа литературы от ведущих издательств, литературная программа для детей и взрослых, публичные беседы и встречи с авторами литературных произведений, а также автограф-сессии, музыкально-театральная программа и традиционные усадебные мероприятия — мастер-классы, тематические и кураторские экскурсии.